0 A.D. Release 28: “Boiorix”: Nueva facción germana, motor Freetype y fin de Windows 7

0 A.D. Release 28

Despues de poco más de un año de desarrollo, se ha dado a conocer el lanzamiento del popular motor juego de la historia antigua de código abierto 0 A.D. Release 28: “Boiorix”, marcando un punto histórico para el proyecto al ser la primera versión que abandona oficialmente la etiqueta «Alpha».

Esta actualización no solo introduce una nueva y temible facción que cambiará la balanza de poder en Europa central, sino que también implementa mejoras críticas en la representación de género, la gestión de memoria y el motor gráfico, consolidando a 0 A.D. como uno de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) más robustos del ecosistema libre.

Principales novedades de 0 A.D. Release 28: “Boiorix”

El gran atractivo de la versión 28 es la introducción de la facción de los Germanos, una amalgama que representa a la coalición de tribus cimbrias, teutonas y ambronas que aterrorizó a la República Romana a finales del siglo II a. C. Bautizada en honor al rey cimbrio Boiorix, esta civilización ofrece un estilo de juego profundamente asimétrico y seminómada.

A diferencia de las facciones clásicas atadas a la expansión territorial rígida, los Germanos basan su economía en la movilidad extrema. Utilizan caravanas de carros de suministro y campamentos fortificados sobre ruedas, respaldados por tecnologías únicas como «Carretas de carros» y «Reasentamiento migratorio» que les permiten reubicar sus bases según las necesidades del frente. En el ámbito militar, destacan por su agresividad asediadora, siendo la única civilización que cuenta con unidades de aplastamiento disponibles desde la primera fase del juego. Acompañados de feroces asaltantes y figuras místicas como las videntes, los Germanos están diseñados para asfixiar al enemigo mediante ataques rápidos y una flexibilidad territorial sin precedentes.

En un esfuerzo por refinar la precisión histórica que caracteriza al juego, el equipo de desarrollo ha reestructurado por completo la unidad económica básica. Anteriormente, el juego utilizaba el término «ciudadana» para describir a las mujeres recolectoras, mientras que casi todos los hombres eran representados como soldados. Esta división era históricamente inexacta, ya que la ciudadanía (un estatus social que conllevaba el deber militar) rara vez se extendía a las mujeres en las civilizaciones de la antigüedad representadas.

Para solucionar esto, la unidad económica base ha sido renombrada como «civil», y ahora cuenta con modelos tanto masculinos como femeninos. El término «ciudadano» queda reservado estrictamente para los ciudadanos-soldados (hombres capaces de trabajar y combatir). Esta modificación es puramente estética y narrativa; no altera en absoluto el equilibrio del juego ni las estadísticas de recolección, pero aporta una capa de realismo al mostrar que los ejércitos antiguos iban acompañados de un contingente logístico de civiles de ambos sexos que apoyaban en los campamentos, alejados del frente de batalla.

Un salto técnico: Freetype y SpiderMonkey

Bajo el capó, Boiorix soluciona uno de los mayores cuellos de botella técnicos del juego: la renderización de texto. Hasta ahora, 0 A.D. pre-renderizaba todas las fuentes y las cargaba en la memoria RAM al inicio. Esto convertía la inclusión de alfabetos asiáticos (como el chino, con miles de caracteres) en una pesadilla de rendimiento, obligando a los desarrolladores a relegar estos idiomas a mods externos. La versión 28 integra la biblioteca Freetype, permitiendo la renderización dinámica de fuentes en tiempo real. Este cambio no solo reduce drásticamente el consumo de memoria, sino que mejora la nitidez del texto al escalar la interfaz de usuario en monitores modernos de alta densidad de píxeles (Hi-DPI) y abre la puerta a la futura inclusión de escrituras antiguas como jeroglíficos.

El motor lógico también se ha modernizado actualizando JavaScript SpiderMonkey a la versión 128. Esta transición técnica tiene un coste: 0 A.D. deja de ser compatible con Windows 7 y 8.1, exigiendo Windows 10 u 11 para funcionar. A cambio, los usuarios de Microsoft reciben por fin compilaciones nativas de 64 bits, eliminando los molestos cierres inesperados por falta de memoria. Los usuarios de Linux también están de enhorabuena, ya que a los formatos Snap y Flatpak se suma ahora la distribución oficial mediante paquetes AppImage.

Multijugador seguro y ajustes de equilibrio

El apartado multijugador y la configuración de partidas han recibido un pulido necesario. Las conexiones al lobby ahora exigen la verificación de certificados TLS por defecto, mitigando el riesgo de ataques Man-in-the-Middle. En la configuración previa a la partida, los anfitriones ahora pueden establecer límites de población independientes para cada equipo y tienen la opción de eliminar por completo a jugadores específicos (borrando sus unidades y edificios iniciales) en los modos Escaramuza y Escenario.

El metajuego también ha sido agitado con decenas de ajustes de equilibrio. Las mecánicas navales se han simplificado, haciendo que las naves exploradoras estén disponibles desde la fase de Aldea y reequilibrando el daño de las naves de embestida. En tierra, la resistencia de las estructuras a ser capturadas ha aumentado significativamente, y los grupos de unidades ahora se dispersan de forma inteligente al llegar a su destino, evitando los caóticos cuellos de botella.

Facciones específicas también ven cambios: Cartago ahora disfruta de tecnologías de recolección de piedra gratuitas y ha reestructurado sus embajadas mercenarias, mientras que la dinastía Han (He) ha visto cómo sus ministros pierden su capacidad de ataque a cambio de auras económicas más potentes y accesibles desde el inicio de la partida.

Si estas interesado en descargar o conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.