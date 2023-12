24 programas imprescindibles para el 2024 (Primera parte)

Comienza un nuevo año en el que espero que Linux no solo siga siendo mi sistema privativo principal sino también el único (A menos que finalmente me anime a probar FreeBSD). Es por eso por lo que hice y comparto con ustedes una lista personal de programas imprescindibles para el 2024.

Desde ya, que me gustaría conocer su lista de programas imprescindibles (No tienen por qué ser 24). Ya saben dónde está el formulario de comentarios.

24 programas imprescindibles para el 2024

De ninguna manera pretendo introducir en este blog sobre Linux temas que no tienen nada que ver. Pero, para que entiendan la selección de títulos que conforman esta lista, tengo que darle un contexto. Les pido por favor que en los comentarios se atengan al propósito del artículo.

La República Argentina está viviendo un proceso de sinceramiento de su economía. Eso se traduce en la eliminación de subsidios al transporte y a los servicios públicos y una suba generalizada de precios. También el dólar, la moneda en la que se pagan los servicios en la nube aquí, modifica su cotización para arriba. Los analistas tienen previsto también una fuerte recesión.

En síntesis, que mi objetivo de año nuevo va a ser reducir costos y aumentar ingresos.

Como he comentado varias veces en este blog, soy asiduo usuario de servicios en la nube que permiten automatizar tareas que no constituyen parte esencial de mi trabajo. La idea es sustituirlas por programas de software libre que, aunque me lleven un poco más de tiempo, me permitan personalizar mi trabajo.

Además, tengo que empezar a darle más importancia al tema de la privacidad. Se sabe que este tipo de servicios aumentan ingresos compartiendo información sobre sus usuarios o contenidos generados por ellos.

Mi talón de Aquiles es el manejo del tiempo. Por razones que no viene al caso explicar aquí, no puedo establecer una rutina fija de horarios de trabajo y descanso y tengo que aprovechar la ocasión cuando se presenta. Esto requiere una cuidadosa planificación de las tareas y subtareas y la sincronización entre dispositivos.

Esto es algo en lo que tengo que pensar un poco más a largo plazo, en octubre del 2025 se termina el soporte a Windows 10. Tengo fe en que las cosas van a mejorar bastante antes de esa fecha y me voy a poder comprar un ordenador nuevo, sin embargo, preferiría no verme obligado a instalar Windows 11.

Uso Windows 10 para dos cosas en las que todavía no encontré un reemplazo aceptable en Linux: El reconocimiento óptico de caracteres en diagramaciones complejas y la lectura de textos. En el último caso, para conseguir voces que no sean robotizadas hay que comprarlas.

Primer título de la lista

kOrganizer

Es la herramienta de planificación y recordación de compromisos del proyecto KDE. Entre otras cosas permite agendar eventos, establecer alarmas que nos los recuerde. Importa calendarios en formatos estandarizados como vCalendar e iCalendar e intercambia información con servicios en la nube como NextCloud, Kolab y Google Calendar.

Se encuentra en los repositorios de las distribuciones basadas en este escritorio.

Algunas de sus características:

Múltiples calendarios y listas de tareas : kOrganizer puede crear múltiples calendarios y listas de tareas o importarlos de otros orígenes. También es posible fusionar los datos para crear nuevos calendarios.

: kOrganizer puede crear múltiples calendarios y listas de tareas o importarlos de otros orígenes. También es posible fusionar los datos para crear nuevos calendarios. Integración con otros programas del proyecto : Esto hace posible transformar correos electrónicos en proyectos o listas de tarea con solo arrastrar y soltar.

: Esto hace posible transformar correos electrónicos en proyectos o listas de tarea con solo arrastrar y soltar. Guardado y modificación automáticos : Los cambios que se realizan al calendario se guardan en forma automática. Si el cambio se hizo con otro programa o en la nube, los cambios se registran al abrir el programa.

: Los cambios que se realizan al calendario se guardan en forma automática. Si el cambio se hizo con otro programa o en la nube, los cambios se registran al abrir el programa. Modificaciones: Es posible hacer y rehacer cambios infinita cantidad de veces.

Integración con vista de agenda : Si hay tareas pendientes, se pueden ver en la lista semanal y diaria. Para convertirlas en eventos se arrastran a la vista de agenda.

: Si hay tareas pendientes, se pueden ver en la lista semanal y diaria. Para convertirlas en eventos se arrastran a la vista de agenda. Adjuntos: Se pueden adjuntar a las tareas pendientes, referencias a sitios web, correos electrónicos o archivos locales.

Se pueden adjuntar a las tareas pendientes, referencias a sitios web, correos electrónicos o archivos locales. Entradas rápidas : Es posible ingresar tareas pendientes sin tener que ingresar a los editores respectivos.

: Es posible ingresar tareas pendientes sin tener que ingresar a los editores respectivos. Impresión de calendarios: Se pueden usar diferentes estilos y colores para eventos superpuestos.

Se pueden usar diferentes estilos y colores para eventos superpuestos. Integración con el cliente de correo de KDE: Permite agregar automáticamente invitaciones y otros adjuntos.

En próximos artículos continuaremos con los 23 programas que faltan. Mientras tanto les deseo un muy feliz final de año y, un aún mejor comienzo.