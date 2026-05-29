Docker Desktop en 2026: Instalación y características actuales

Hace pocos horas, les hemos compartido un genial Tutorial de Docker pensando en aquellos usuarios básicos que desean elevar su nivel de experiencia y experticia probando y administrando software más avanzados, complejos y usados a nivel profesional. Y en esa misma onda, ahora le compartimos otro idóneo tutorial sobre otra herramienta de software del proyecto Docker, llamada «Docker Desktop», la cual, complementa a Docker perfectamente y debe ser aprendida este año 2026.

Además, si es que nunca has escuchado antes de esta herramienta de software, te adelantamos que en una anterior oportunidad cuando salió su instalador para Linux (mayo, 2022) ya hablamos de ella. Y en ella, escribimos cosas como que la misma proporciona una interfaz gráfica para crear, ejecutar y administrar contenedores; y que permite crear, probar y publicar microservicios y aplicaciones que se ejecutan en sistemas de aislamiento de contenedores en su estación de trabajo a través de una interfaz gráfica simple.

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva y útil publicación sobre «Docker Desktop» en pleno 2026 sobre tu sistema operativo Linux, les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este programa y tecnología de contenedores, al finalizar de leer esta:

Docker en pleno año 2026 como tecnología de virtualización de sistemas operativos y aplicaciones es una de las mejores tecnologías de contenedores disponibles, puesto que proporciona fácilmente una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de software sobre múltiples Sistemas Operativos. Así que, si como usuario básico de Linux quieres elevar tu nivel personal y profesional, de cara a manejar soluciones de software más complejas y avanzadas en tu hogar o trabajo, esperamos que este tutorial sea de mucho interés y utilidad, tanto para ti como para toda nuestra Comunidad del Linuxverso.

Docker Desktop en 2026: Instalación y características actuales

¿Qué es Docker Desktop?

En caso de que aún seas de lo que no conoces a Docker Desktop, aprovecharemos brevemente para darte una descripción más detallada y oficial sobre dicha herramienta, extraída de su sección oficial en la web de Docker:

Docker Desktop es una aplicación fácil de instalar que permite crear y compartir aplicaciones y microservicios en contenedores. Incluye herramientas para contenedores como Kubernetes, Docker Compose, BuildKit y análisis de vulnerabilidades. Los desarrolladores pueden usar el Panel de Control de Docker para administrar visualmente todos sus recursos de contenedores, con la tranquilidad de saber que Desktop cuenta con configuraciones predeterminadas seguras y sensatas para el consumo de recursos. Además, Docker Desktop ahora incluye Docker Extensions, lo que permite a los desarrolladores aumentar su productividad integrando herramientas adicionales creadas por socios de Docker, la comunidad o sus compañeros de equipo.

Cómo instalar Docker Desktop sobre Ubuntu y Debian en pleno año 2026

Según el proyecto Docker el método recomendado para instalar Docker Desktop en Ubuntu y Debian, además de configurar el repositorio oficial de paquetes apt de Docker, es la instalación mediante la descarga directa del paquete DEB más reciente desde dicho el repositorio apt. Y para ello tal como es evidente los pasos a seguir son los siguientes:

1. Configurar el repositorio oficial de Docker

# Añadir la Llave GPG del Repositorio Docker oficial: sudo apt update sudo apt install ca-certificates curl sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Añadir el repositorio oficial de Docker para Apt: sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF Types: deb URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") Components: stable Architectures: $(dpkg --print-architecture) Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc EOF sudo apt update

2. Descargar el paquete actualizado de Docker Desktop

Ya listo lo del repositorio, el siguiente paso es ir directamente a la sección de Ubuntu o Debian del repositorio y descargar el paquete DEB correspondiente a nuestra versión instalada y arquitectura usada. O más directamente haciendo clic en el siguiente enlace.

3. Instalar el paquete descargado

Ya con el paquete descargado, como es lógico, el siguiente paso es su instalación y para ello lo ideal es realizando el siguiente procedimiento:

sudo apt-get update sudo apt install ./docker-desktop-amd64.deb

Pantallazos de todo el proceso

Instalación

Primer arranque

Interfaz visual y secciones de trabajo: Opciones de la barra lateral izquierda

Interfaz visual y secciones de trabajo: Opciones de configuración

Kubernetes es un sistema de administración de contenedores gratuito y de código abierto que proporciona una plataforma para la automatización de la implementación, el escalado y las operaciones de los contenedores de aplicaciones en grupos de equipos host. Con Kubernetes, pueden hacer uso libremente de la infraestructura de nube híbrida, local y pública para ejecutar las tareas de implementación de su organización.

Resumen

En resumen, «Docker Desktop» en pleno año 2026, es sin duda un excelente complemento oficial para Docker. Puesto que, aumenta la productividad y la eficiencia al reducir el tiempo de implementación de proyectos y soluciones de software basadas en contenedores. Además, de mejorar la experiencia de desarrollo al ofrecer una plataforma potente y fácil de usar para la gestión de contenedores, ya que permite integrar las típicas herramientas de desarrollo, simplificar la implementación de contenedores y acelerar la eficiencia de muchos de los flujos de trabajo en un centro de datos de cualquier tamaño. Por último, y en caso de que creas importante abordar otra herramienta del proyecto Docker este año 2026, como Docker Composer o Docker Hub, te invitamos a mencionarla vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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