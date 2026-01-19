GAVI: Un Gestor de Asistente de Voz Interactivo para Distros Linux

GAVI: Un Gestor de Asistente de Voz Inteligente para Distros Linux

En nuestra última publicación de diciembre de 2025, llamada «Lanzamientos destacados de Distros para diciembre 2025«, como de costumbre, abordamos los 3 primeros lanzamientos de Distros mencionados en la web de DistroWatch, y mencionamos todos los lanzamientos de Distribuciones GNU/Linux + BSD conocidos para ese mismo periodo. Y entre esos lanzamientos destaco uno en particular que fue el de la Distro GNU/Linux nacional de la República Bolivariana de Venezuela bajo la denominación siguiente: «Canaima GNU/Linux 8.3 – “Kavanayén”». Y dado que, en oportunidades anteriores, hemos abordado las novedades de los lanzamientos correspondientes a las versiones 8.2, 8.1 y 8.0, no vamos a dejar pasar por alto las novedades de este último lanzamiento. Pero, en lo que realmente nos centraremos en su interesante y útil Gestor de Asistente de Voz Inteligente, llamado «GAVI», el cual, es compatible con Distros base Debian y Ubuntu, tal como Linux Mint y MX Linux.

En mi caso personal, la he probado sobre mi actual Distro MX Linux 25.1, con resultados satisfactorios. Y por ello, hoy en esta publicación, vengo a mostrarte como puedes instalarla, probarla y usarla sin mayores dificultades. Así que, si estás buscando un Asistente de Voz programable para tu Distribución actual, base Debian / Ubuntu, sin duda alguna este es un interesante desarrollo que vale la pena incluir para dicho objetivo.

Canaima GNU/Linux 8.2 «Kavanayén»: Novedades e instalación

Pero, antes de iniciar está interesante y útil publicación sobre este interesante desarrollo de software del tipo Asistente de Voz Inteligente llamado «GAVI» y las novedades de la nueva versión de mantenimiento del Proyecto venezolano Canaima llamada «Canaima GNU/Linux 8.3 – “Kavanayén”», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con dicha Distribución Venezolana, al finalizar de leer esta:

Canaima GNU/Linux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian, y de origen Venezolano, que ofrece un sistema operativo libre y hecho por talento venezolano, que además esta pensado y diseñado como una plataforma al alcance de todos, que permita facilitar el acceso a software de calidad buscando generar conocimientos por medio de la apropiación, uso, desarrollo y promoción de las tecnologías libres. Sobre Canaima GNU/Linux

GAVI: Un Gestor de Asistente de Voz Interactivo para Distros Linux

Novedades de Canaima GNU/Linux 8.3 – “Kavanayén”

Brevemente, podemos mencionar que esta nueva versión estable y de mantenimiento del Proyecto venezolano llamado Canaima GNU/Linux, denominada como «Canaima GNU/Linux 8.3 – “Kavanayén”», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la inclusión de una nueva herramienta llamada Transcriptor Canaima, la cual convierte el habla en texto editable y lo traduce instantáneamente a cualquier idioma mediante reconocimiento de voz avanzado, lo que resulta ideal para clases, conferencias y videos accesibles, especialmente para personas con discapacidad auditiva.

También incluye otra nueva herramienta llamada Creador de Medios Canaima, la cual ofrece una interfaz gráfica intuitiva que automatiza la creación de un USB Multiboot con Ventoy, para así permitir y facilitar la gestión de imágenes ISO de Canaima desde repositorios oficiales o locales de forma sencilla.

Además, incluye la actualización de su novedosa aplicación gráfica del tipo Asistente de Voz Inteligente, llamada «GAVI (Gestor de Asistente de Voz Inteligente)», la cual, facilita la interacción vía manos libres del sistema operativo donde se encuentra instalada, y de una forma más precisa y accesibles para muchos.

Por último, entre otras pocas novedades, destaca que ahora esta actualización incluye una nueva imagen ISO con soporte para la arquitectura ARM (64 Bit), ampliando así, la compatibilidad con hardware de bajo consumo, pero solo mediante el empleo del Entorno de escritorio LXQt. Y también, destaca la actualización de otros entornos de escritorio utilizados, tales como: CINNAMON 6.4.13-1, KDE Plasma 4:6.5.3-1, MATE 1.28.2-1 y LXQt 33.2.

Más información sobre la Distro y su último lanzamiento

¿Qué es GAVI y como puedes instalarlo sobre tu Distro base Ubuntu y Debian?

Sobre GAVI

Según los desarrolladores del equipo de trabajo de la Distribución Canaima, esta aplicación es descrita de la siguiente forma:

GAVI es un Gestor de Asistente de Voz Inteligente cuyo objetivo es ser una herramienta diseñada para mejorar la inclusión y la accesibilidad, ya que permite a los usuarios el poder interactuar con el sistema operativo mediante comandos de voz, ofreciendo una experiencia de «manos libres». Razón por la cual, entre sus funciones o capacidades esta la de poder ejecutar aplicaciones, realizar búsquedas en internet y controlar la reproducción multimedia mediante comandos personalizados. Fue incorporada en la versión 8.1 como una herramienta de terminal, mientras que en la versión 8.2 incorporó una interfaz gráfica avanzada con algunas opciones de configuración. Y en la versión 8.3, fue renovado para ofrecer interacciones más precisas y mejorada para pronto incluir integración de tecnología de Inteligencia Artificial.

¿Cómo instalar GAVI en una Distro base Ubuntu y Debian?

En mi caso, la he probado sobre mi actual Distro MX Linux 25.1 (base Debian 13), descargando e instalando su actual archivo instalador «.deb» (asistente-canaima_8.3.0+can1_amd64.deb) directamente desde los repositorios del proyecto y ejecutándola vía menú de aplicaciones. Tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Ya luego de probarla con éxito, incluyendo el probar un nuevo comando de voz personalizado por mí, mi recomendación a sus desarrolladores sería el incluir las siguientes novedades:

Una opción para Activar/Desactivar el arranque automático de la aplicación al inicio de sesión, Una opción para Activar/Desactivar el micrófono mediante un atajo de tecla programable, Una opción para Activar/Desactivar la visualización del video captado por la cámara web dentro de la aplicación mediante un atajo de tecla programable, Una opción para Activar/Desactivar el micrófono mediante la detección de un gesto de manos por medio de la cámara web. Por ejemplo: «Palma abierta = Activado» / «Puño = Cerrar Micrófono».

Resumen

En resumen, este interesante y útil desarrollo de software libre y abierto del tipo Gestor de Asistente de Voz Inteligente, llamado «GAVI» incluido en la Distro venezolana llamada «Canaima GNU/Linux 8.2 “Kavanayen”» representa una valiosa alternativa a probar y disfrutar sobre cualquier Distribución base Ubuntu y Debian. Puesto que, otros desarrollos similares, no solo suelen ser mucho más complejos de instalar y configurar, sino que también suelen estar desactualizados o abandonados. Por lo que, seguramente este proyecto seguirá dando mucho de que hablar, dentro y fuera de sus fronteras nacionales, en caso de seguir mejorando e innovando en características, sobre todo, en favor tanto de usuarios del hogar y oficinas, como de usuarios educativos (docentes y estudiantes).

