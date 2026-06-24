Podman: Alternativa a Docker que vale la pena dominar en 2026

A finales del mes pasado (junio de 2026) y con motivo de la publicación relacionada con la aplicación WinBoat, vimos oportuno ofrecerlas 2 sendas publicaciones previas sobre una de las herramientas de software más conocidas y usadas en el ámbito de la virtualización de aplicaciones y sistemas operativos, las cuales tienen por nombre Docker y Docker Desktop. Puesto que, WinBoat además de FreeRDP, requiere de Docker o de Podman. Y dado que muy pronto les contaremos sobre una aplicación muy similar a WinBoat llamada WinPodX, la cual únicamente utiliza a Podman para poder funcionar, pues hoy les traemos este breve y sencillo Tutorial sobre qué es y como instalar Podman y Podman Desktop sobre Distribuciones GNU/Linux basadas en Debian y Ubuntu.

Pero, más allá de eso, creemos importante recordar que en pleno año 2026, ya es hora de que muchos pasen de ser simples usuarios de Windows, macOS y Linux/BSD que instalan y usan aplicaciones mediante formatos básicos como Exe, Com, Msi, Bat, Cmd y Ps1 (en Windows); App, Dmg y Pkg (en macOS); o Deb, Rpm, Run, Sh, Appimage, Flatpak y Snap (en Linux/BSD); a ser usuarios más avanzados y profesionales que instalan y usan otros formatos más complejos, robustos y avanzados basados en la tecnología de la virtualización de aplicaciones y sistemas como Docker y Podman. Así que, si tienes ese objetivo en mente, pues sigue leyendo para acercarte y poco más a dicho objetivo.

Docker: Instálalo en 2026 como todo un profesional en Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva y útil publicación sobre una forma actualizada y correcta de instalar «Podman y Podman Desktop» en pleno 2026 sobre tu sistema operativo Linux, les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre otro programa y tecnología de contenedores muy similar y compatible llamada Docker, al finalizar de leer esta:

Podman: Alternativa a Docker que vale la pena dominar en 2026

¿Qué es Podman?

De una lectura profunda del sitio web oficial del Proyecto Podman, se puede lograr describir y sintetizar brevemente a dicha herramienta de software de la siguiente forma:

Podman (Pod Manager) es una de las mejores herramientas gratuitas y de código abierto para contenedores de hoy en día, ya que permite gestionar contenedores (software autocontenido). Además, es compatible con Docker y Kubernetes, razón por la cual, permite gestionar todo desde un mismo entorno local. Además, Podman es una herramienta de código abierto desarrollada por Red Hat para buscar, desarrollar, gestionar y ejecutar contenedores en sistemas Linux (y otros sistemas operativos).

Mientras que, directamente en su sección de Documentación oficial lo hacen más detallada y efectivamente, tal como mostramos a continuación:

Podman es una herramienta nativa de Linux, de código abierto y sin demonio, diseñada para facilitar la búsqueda, ejecución, compilación, compartición e implementación de aplicaciones mediante contenedores e imágenes de contenedores de la Open Containers Initiative (OCI). Podman ofrece una interfaz de línea de comandos (CLI) familiar para quienes hayan utilizado Docker Container Engine. La mayoría de los usuarios pueden simplemente crear un alias de Docker a Podman (alias docker=podman) sin problemas. Al igual que otros motores de contenedores comunes (Docker, CRI-O, containerd), Podman se basa en un entorno de ejecución de contenedores compatible con OCI (runc, crun, runv, etc.) para interactuar con el sistema operativo y crear los contenedores en ejecución. Esto hace que los contenedores creados por Podman sean prácticamente indistinguibles de los creados por cualquier otro motor de contenedores común.

Sin embargo, en su sección oficial en GitHub complementan dicha descripción con la siguiente información:

Podman (el gestor de pods) es una herramienta para administrar contenedores e imágenes, volúmenes montados en dichos contenedores y pods formados por grupos de contenedores. Podman ejecuta contenedores en Linux, pero también puede utilizarse en sistemas Mac y Windows mediante una máquina virtual gestionada por Podman. Podman se basa en libpod, una biblioteca para la gestión del ciclo de vida de los contenedores que también se encuentra en este repositorio. La biblioteca libpod proporciona API para administrar contenedores, pods, imágenes de contenedores y volúmenes.

¿Qué es Podman Desktop?

De una lectura profunda del sitio web oficial del Proyecto Podman Desktop, se puede lograr describir y sintetizar brevemente a dicha herramienta de software de la siguiente forma:

Podman Desktop es una herramienta gratuita y de código abierto para contenedores y Kubernetes, que funciona como un cliente grafico y de escritorio para Podman CLI (de terminal) y proporciona funciones robustas y controles intuitivos, permitiendo trabajar de forma más inteligente y rápida con contenedores. Razón por la cual, simplifica la gestión de contenedores, optimiza los flujos de trabajo de Kubernetes y facilita la transición del desarrollo local a la producción. Y todo de una forma visual y sencilla. Además, es un proyecto impulsado por la comunidad y está diseñado por y para usuarios desarrolladores, que se perfecciona en el tiempo gracias a los comentarios de sus usuarios. Y lo mejor de todo es que, ofrece una plataforma independiente de proveedores que potencia los flujos de trabajo de contenedores y Kubernetes sin dependencia de un proveedor específico. Por ultimo, cuenta con la confianza de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation), lo que le otorga flexibilidad, fiabilidad e innovación adaptadas a las necesidades de los desarrolladores.

Mientras que, directamente en su sección de Documentación oficial lo hacen de forma más concisa y precisa, tal como mostramos a continuación:

Podman Desktop es una innovadora herramienta de escritorio que lleva la potencia de los contenedores y Kubernetes a tu ordenador, facilitando la creación, gestión y ejecución visual de aplicaciones en contenedores. Con interfaces intuitivas e integración inteligente con las tecnologías de contenedores más importantes, y compatibilidad con Mac, Windows y Linux, Podman Desktop te ayuda a usar contenedores, pods y Kubernetes en tu máquina local.

Sin embargo, en su sección oficial en GitHub complementan dicha descripción con la siguiente información:

Podman Desktop es una interfaz gráfica que permite a los desarrolladores de aplicaciones trabajar sin problemas con contenedores y Kubernetes. Lo que incluye instalar, configurar y mantener cualquier contenedor Podman, Docker y Kubernetes. Además, proporciona una bandeja del sistema para consultar el estado e interactuar con el motor de contenedores usado sin interrumpir otras tareas. Y también ofrece un panel de control para interactuar con contenedores, imágenes, pods y volúmenes, además de permitir configurar un entorno con registros OCI y ajustes de red. Por último, también permite conectar e implementar pods en entornos Kubernetes.

Diferencias y Similitudes entre Podman y Docker

Tal como ha quedado registrado en la historia reciente, la principal razón por la que nació Podman fue para solucionar dos «problemas» de diseño que tiene Docker:

La necesidad de una arquitectura «Daemonless» (Sin demonio)

Lo que tiene como origen, al hecho de que Docker utiliza un servicio centralizado (un demonio llamado dockerd) que debe estar corriendo en segundo plano con privilegios de administrador (root). Si ese demonio falla, todos los contenedores se caen. En consecuencia, Podman no utiliza ningún demonio. Cuando lanzas un contenedor, Podman arranca el proceso directamente de la misma forma en que el sistema operativo arranca cualquier otra aplicación.

La necesidad por defecto de un funcionamiento «Rootless» (Sin privilegios de root)

Lo que tiene como origen, al hecho de que como Docker depende de su demonio con privilegios de root, cualquiera que tenga acceso a Docker tiene, de forma indirecta, control total sobre el sistema operativo de la máquina host. En consecuencia, Podman fue diseñado desde cero para ser «rootless». Lo que significa que puedes crear, ejecutar y gestionar tus contenedores con un usuario normal, sin necesidad de usar sudo. Si un contenedor es hackeado, el atacante solo tendrá acceso a los archivos de ese usuario común, no a todo el servidor.

Otra diferencia importante entre Docker y Podman: El concepto de «Pods»

El nombre Podman no es casualidad. A diferencia de Docker, Podman comparte el concepto de Pods heredado de Kubernetes. Un Pod es un grupo de uno o más contenedores que se ejecutan juntos y comparten los mismos recursos de red y almacenamiento (por ejemplo, un contenedor con una base de datos y otro con una aplicación web que se comunican de forma local). Esto hace que Podman sea el puente perfecto si planeas migrar tus contenedores locales a entornos empresariales como Kubernetes o Red Hat OpenShift.

Similitudes destacadas

Dado que Podman ofrece compatibilidad total con Docker, debido a que es compatible con la especificación OCI (Open Container Initiative), esto se traduce en que es capaz de utilizar las mismas imágenes de Docker, los mismos comandos y los mismos archivos de configuración. Tanto así, que puedes escribir la orden de comando «podman run» en lugar de «docker run» y funcionará todo idénticamente. Además, es similar y compatible en cuanto a la gestión de imágenes y volúmenes. Y es que Podman al igual que Docker, permite descargar imágenes de Docker Hub, Quay.io o cualquier otro registro, crear tus propias imágenes mediante un Dockerfile (o Containerfile) y gestionar volúmenes de datos. Por último, y no menos importante, comparten la característica de trabajar integradamente con Systemd.

Cómo instalar Podman y Podman Desktop en Ubuntu y Debian

Podman CLI

En Ubuntu

Actualmente, en Debian GNU/Linux las versiones disponibles son la versión 5.7.0 para la rama estable (Resolute / 26.04LTS) y la rama de desarrollo (Stonking / 26.10). Y su forma de instalación es bastante sencilla:

sudo apt-get -y install podman

Actualmente, en Debian GNU/Linux las versiones disponibles son la versión 5.4.2 para la rama estable (Trixie / 13) y la versión 5.8.2 para la rama de desarrollo (Forky / 14). Y su forma de instalación es bastante sencilla:

sudo apt-get -y install podman

Nota: Actualmente, la versión estable disponible de Podman en GitHub es la versión 6.0.0 de fecha del 24 de junio de 2026.

Proceso de Instalación de Podman: Pantallazos

Podman Desktop

En Ubuntu y Debian usando sus binarios para entornos restringidos (sin conexión a Internet)

Pasos a ejecutar

Descargue el binario para AMD64 (tar.gz) desde la página de descargas de Linux. Copie el archivo descargado al equipo Linux en un entorno restringido y extraiga su contenido. En el directorio extraído, abra el archivo ejecutable podman-desktop.

Nota: Explore este «enlace« para mayor información. Y tengan presente que, este binario contiene todos los archivos necesarios para instalar Podman Desktop, y no requiere conexión a internet para descargar recursos durante la instalación. Sin embargo, no incluye utilidades adicionales como Podman CLI, Compose o Kind. Es decir, este archivo de Podman Desktop para entornos restringidos no incluye Podman CLI.

En Ubuntu y Debian usando Flatpak

Pasos a ejecutar

Abrir una terminal y ejecutar los siguientes comandos Para la instalación: flatpak install flathub io.podman_desktop.PodmanDesktop Para su ejecución: flatpak run io.podman_desktop.PodmanDesktop

Nota: Actualmente, la versión estable disponible de Podman Desktop en GitHub y Flathub es la versión 1.28.2 de fecha del 17 de junio de 2026.

Proceso de Instalación de Podman Desktop: Pantallazos

Extra: Habilitar Compatibilidad de Podman con Docker

Por último, vale acotar que, en una próxima publicación profundizaremos un poco más sobre la interfaz gráfica, y por ende, en las opciones y funciones de Podman Desktop.

Docker Desktop es una aplicación fácil de instalar que permite crear y compartir aplicaciones y microservicios en contenedores. Incluye herramientas para contenedores como Kubernetes, Docker Compose, BuildKit y análisis de vulnerabilidades. Los desarrolladores pueden usar el Panel de Control de Docker para administrar visualmente todos sus recursos de contenedores, con la tranquilidad de saber que Desktop cuenta con configuraciones predeterminadas seguras y sensatas para el consumo de recursos.

Resumen

En resumen, «Podman y Podman Desktop» en pleno año 2026, es sin duda una excelente y confiable alternativa a Docker y Docker Desktop. Y no solamente una alternativa al alcance de usuarios profesionales TI de empresas y organizaciones, sino también para usuarios medios y entusiastas de la Informática y la tecnología en general, puesto que su instalación, gestión y dominio es realmente sencilla de asimilar. Lo que puede, sin duda, favorecer y aumenta la productividad y la eficiencia de cualquiera tato en su hogar como su empresa u organización, al reducir el tiempo de implementación de cualquier proyecto y solución de software. Por último, y como de costumbre, en caso de que creas importante abordar otra herramienta de contenedores similar o diferente, te invitamos a mencionarla vía comentarios para su consideración en futuras publicaciones, y para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).