Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 28

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos una nueva publicación más de nuestra serie de artículos (Parte 28) sobre el «software disponible en la Ubuntu Snap Store (USS)». La cual, cuenta con centenares de útiles, interesantes y modernas aplicaciones.

Y en esta nueva oportunidad, comenzaremos con la tercera publicación de nuestra segunda categoría elegida, correspondiente a 3 apps más de la categoría de aplicaciones sociales, cuyos nombre son: Whalebird, Caprine y Proton Mail. Para así, mantenerlos informados y al día, con este robusto y creciente conjunto de aplicaciones que se encuentra disponible dentro de la Tienda de Software en línea USS.

Explorando las Apps dentro la Ubuntu Snap Store – Parte 27

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre la parte 28 de las apps de la «Ubuntu Snap Store», les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado de esta serie, al finalizar de leerla:

Los paquetes Snap son un tipo especial de paquetes de apps para el escritorio, la nube y el ámbito IoT, que se caracterizan por ser fáciles de instalar, seguros, multiplataforma y libres de dependencias; y además son un formato de paquete universal desarrollado por Canonical (Ubuntu). Mientras que, la Snap Store es, en esencia, una Tienda de software en línea, al estilo de las existentes de la Comunidad GNOME y KDE, con el fin de dar a conocer sobre cada una de las apps disponibles y su forma de instalación.

Apps de la Ubuntu Snap Store #28: Categoría de aplicaciones sociales – Parte 4

Edición 28: Parte 4 sobre las apps sociales de la Ubuntu Snap Store (USS: Snapcraft.io)

Whalebird

Whalebird es una aplicación cliente para Mastodon, Pleroma, Friendica, Firefish, Gotosocial y Pixelfed, y es compatible con Windows, macOS y Linux y está desarrollada con Electron. Entre sus características más destacadas estás las siguientes: Una interfaz visual similar a Slack, uso de Notificaciones de escritorio, actualizaciones en tiempo real, numerosos atajos de teclado, la gestión de múltiples cuentas y una buena compatibilidad con el uso de proxy. Saber más sobre Whalebird

Explorar Whalebird en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Caprine

Caprine es una elegante aplicación de escritorio (cliente) para Facebook Messenger. Se trata de una aplicación no oficial, centrada en la privacidad, con muchas funciones útiles. Además, ya cuenta con todas las funciones necesarias para un uso óptimo y satisfactorio. Sin embargo, sus desarrolladores aún aceptan y agradecen las contribuciones que otros deseen mostrar e integrar para mejorarla y corregir errores. Saber más sobre Caprine

Explorar Caprine en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Proton Mail

Proton Mail es una aplicación de escritorio (cliente) para Proton Mail (correo electrónico y calendario cifrados), por ello su objetivo es mantener nuestras conversaciones privadas desde nuestro escritorio del ordenador. Vale destacar que, Proton Mail es un servicio web que ofrece correo electrónico cifrado, lo que hace prácticamente imposible que alguien, excepto el remitente y el destinatario, pueda leerlo. Y en consecuencia, esta aplicación de escritorio para Proton Mail permite facilitar la gestión del correo y el calendario de Proton desde una sola aplicación, tambien el poder cambiar entre varias cuentas de Proton Mail, y muchas otras acciones más como el enviar y recibir correos electrónicos y archivos adjuntos cifrados con facilidad, tal como se hace directamente desde el Navegador web. Saber más sobre Proton Mail

Explorar Proton Mail en la Ubuntu Snap Store (Snapcraft.io)

Por último, para conocer y explorar más Apps de la categoría Social dentro de la «Ubuntu Snap Store» les dejamos el siguiente enlace: Social.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta cuarta publicación sobre estas 3 nuevas aplicaciones de la categoría de aplicaciones sociales (Whalebird, Caprine y Proton Mail), que forman parte de un conjunto enorme de muchas que podemos encontrar dentro de la «Ubuntu Snap Store», la Tienda oficial de Canonical para el Software de Ubuntu (Snapcraft.io), coméntanos tus impresiones sobre las mismas, si así lo deseas. O en su defecto, sobre algunas otras abordadas anteriormente u otras que sería genial dar a conocer en el futuro.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).