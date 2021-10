Cuando la semana pasada, Linus Torvalds mencionó que la sexta RC del núcleo actualmente en desarrollo era más grande de lo normal, nadie se habría imaginado que Linux 5.15-rc7 llegaría más tarde de lo normal. Y así ha sido, se ha lanzado en lunes, cuando prácticamente siempre se lanza en domingo, pero no ha sido porque por problemas. Lo que ha pasado es que el desarrollador finlandés ha estado de viaje, sin WiFi, y no le pareció buena idea intentar sacar esta 7ª RC a última hora del domingo y cansado.

De hecho, ya no es que Linux 5.15-rc7 haya estado en forma; es que tiene un tamaño muy pequeño. Es lo que el padre de Linux se había esperado durante todo el desarrollo de 5.15, pero la semana pasada hubo un pequeño sobresalto. Por lo que parece y leemos en el email, todo ha sido una falsa alarma, y podríamos estar a las puertas de una nueva versión estable.

Así que el lanzamiento normal del domingo se estropeó porque pasé más tiempo en aviones sin wifi, y no me apetecía hacer un lanzamiento nocturno estando cansado, así que aquí estamos, el lunes a mediodía, y con tc7 un día más tarde de lo habitual. Pero el retraso no se debe a ningún problema con el kernel. De hecho, la preocupación que tenía la semana pasada sobre una gran rc6 resultó ser sólo una falsa alarma debido a la sincronización de los pulls, y la rc7 parece agradable y pequeña, justo en el rango de lo normal. […]