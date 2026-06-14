El pasado 21 de mayo informamos aquí en Ubunlog sobre la disponibilidad de las primeras Daily Build de Ubuntu 26.10. La noticia se produjo, pero no había disponibles ISOs para la arquitectura de ordenador normal, es decir, la x86_64 también conocidas como AMD64. Otros sabores oficiales sí las ofrecen desde hace tiempo, pero no así el principal con GNOME. Pues bien: la espera ya ha terminado y ya se pueden descargar las imágenes.

Por lo que se sabe, hubo un fallo durante el pipeline de generación o pruebas automatizadas que impidió que la imagen final superara el proceso de control de calidad, bloqueando su publicación. Al ser la más compleja de mantener en la fase de desarrollo, la edición de escritorio fue la más afectada. Ese fallo parece estar ya resuelto.

Ubuntu 26.10 ya se puede probar

Cabe destacar que se llegó a lanzar la primera Snapshot, pero no estuvo ni está disponible en esa sección la imagen para equipos de escritorio. Lo publicado ayer 13 de junio ya incluye la imagen AMD64, lista para probar en cualquier equipo compatible.

Llegados a este punto, hay que recordar qué es una Daily Build y para qué sirve. Canonical lanza una versión de Ubuntu cada 6 meses, y poco después empieza con el desarrollo de la siguiente. Las primeras imágenes funcionales con el nombre del futuro animal no pasan de la versión estable más reciente con los repositorios de desarrollo, sobre la que van añadiendo todos los cambios para lo que llegará unos seis meses después.

Explicado esto, no es una versión estable, ni mucho menos, y no merece la pena usarla en un equipo principal. Por poner mi ejemplo, yo la tengo en GNOME Boxes, pero más que nada para poder ver los cambios que van introduciendo y poder compartirlos con la comunidad. También la pueden usar desarrolladores para comprobar que su software funcionará en la siguiente versión.

Ubuntu 26.10 llegará en octubre de 2026 con GNOME 51 y probablemente Linux 7.4. Los usuarios interesados en probar esta Daily Build deben ir al cdimage de Ubuntu y descargar las ISOs desde allí. La de la edición principal está disponible en este enlace.