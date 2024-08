Gracias a los avances de la tecnología, cualquier persona puede dejar constancia de cualquier acontecimiento relevante o no. Pero, como no todo debería quedar para la posteridad hablaremos sobre algunos editores de video de código abierto.

Para quienes no conocen la expresión (El público se renueva) diremos que código abierto abarca a aquellos programas cuyo código está disponible para ser analizado, modificado y distribuido sin restricciones.

Allá lejos y hace tiempo, si querías registrar los acontecimientos familiares debías recurrir a una cámara de cine en un formato conocido como Super 8. Tenían una duración limitada y necesitabas llevar a revelar los rollos. Para ver el resultado, necesitabas una sala a oscuras lo suficientemente grande, un proyector y una pantalla. Para editar el contenido se usaba una tijera y, si no eras profesional probablemente no saliera bien.

En los 70, con la aparición de las primeras cámaras de video domésticas se hizo más fácil el tema de la grabación, pero no así el de la edición ya que se necesitaban dos equipos; un reproductor y un grabador.

Con la irrupción de los ordenadores, esto se hizo más fácil con la aparición de los editores de video no lineales. Ya no eran necesarios los dos equipos y adelantar y rebobinar una y otra vez el medio de almacenamiento hasta encontrar la secuencia que se necesita.

Los llamados editores de video no lineales (Una traducción literal pero inexacta del término en inglés para secuencial) no solo permiten hacer el trabajo en un solo equipo, sino que además tanto los archivos de origen como los de resultado están en el mismo medio de almacenamiento. Se los denomina no lineal porque no es necesario pasar por el contenido anterior para acceder a una escena específica. También evita la pérdida de calidad asociada al uso del método anterior.

Algunos editores de video de código abierto

En Linux existen dos títulos comerciales (Y por lo tanto de pago y no de código abierto) ideal para usuarios profesionales. Son Da Vinci Resolve y Lightworks. En el caso de los usuarios domésticos hay una amplia gama de opciones gratuitas que podemos encontrar en los repositorios.

Hay que señalar que la mayoría de las opciones disponibles se basan en las mismas bibliotecas de edición de video y lo que varían es en la cantidad de funciones que implementan basadas en esas bibliotecas y la facilidad de uso.

Como en todo, cada uno de nosotros tiene sus herramientas preferidas, y mi consejo es que entres a los repositorios y pruebes todas hasta encontrar la que más se adapte a tus necesidades.

OpenShot

Para mí es el más amigable de los editores de video. Su curva de aprendizaje es muy sencilla y viene con configuraciones para crear videos en los formatos más populares. En conjunto con otros programas de código abierto como Blender e Inkscape se pueden crear títulos fijos y animados. Además, dispone de una colección muy amplia de filtros y transiciones.

Flowblade

Este editor de video es ideal para equipos con recursos más o menos modestos ya que permite la edición usando versiones menos pesadas de las escenas. Al momento de la recodificación si trabajará con los archivos originales.

Posee varios filtros para trabajar con los videos y permite renderizar el resultado en multiples formatos preestablecidos.

Sus herramientas de ordenamiento y búsqueda lo hacen ideal para trabajar en proyectos con múltiples recursos.

Open Video Editor

Dado que hoy en día el teléfono es el principal medio de grabación de videos, no podemos dejar de comentar esta aplicación de código abierto para Android, Está disponible en la tienda alternativa F-Droid.

Open Video Editor es actualizada de manera frecuente, es compatible con el formato HDR y nos permite las funciones básicas como aplicar filtros, escalar, cortar, rotar y eliminar el audio. También, nos facilita convertir a otros formatos.

Estas son solo algunas de las opciones que existen. Si estás buscando algo que se acerque aun editor de video profesional puedes probar Kdenlive