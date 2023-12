Mi experiencia de poco más de medio siglo sin ver tres en un burro me autoriza a afirmar que estamos viviendo una época de oro para la gente con disminución visual. Sin embargo, como no todo es perfecto, vamos con algunos trucos para linuxeros cortos de vista.

Pantallas cada vez más grandes, temas oscuros y lectores de libros electrónicos vinieron a hacer más fáciles nuestra vida. Sin embargo, algunos servicios en línea nos obligan a utilizar sus propios reproductores o software de lectura y, las opciones de accesibilidad de estos suelen ser limitadas. Por suerte, el software libre acude a nuestros rescate.

Trucos para linuxeros cortos de vista

Videos y subtítulos

El tamaño y la combinación de colores de los subtítulos de plataformas de streaming como Youtube no tienen tantas opciones como los reproductores de video de escritorio y pueden no ser suficiente para quienes padecemos alguna discapacidad visual. Aunque la descarga de los videos y el uso de otros reproductores no están permitidos, creo que en este caso se encuentra justificado.

Hay varias herramientas que podemos utilizar para la descarga de videos de las plataformas de streaming (Hablamos de las gratuitas, no las que usan el modelo de suscripción). O, para decirlo de otra forma, aquellas en las que son los usuarios los que suben el contenido.

Para este artículo elijo YT-DLP. Se trata de un programa que se usa desde la terminal y nos permite descargar vídeo, audio y subtítulos desde varias plataformas. Desafortunadamente, salvo Youtube, no hay una lista completa de los sitios con los cuáles es compatible por lo que deberemos hacer la prueba sitio por sitio.

Este programa suele encontrarse en los repositorios de las distribuciones más populares. Pero, de todas formas, lo mejor es la instalación manual ya que nos permite acceder a versiones más actuales.

Podemos hacer la instalación manual con:

sudo wget https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp -O /usr/local/bin/yt-dlp

sudo chmod a+rx /usr/local/bin/yt-dlp

Estos dos comandos instalan el programa, le indican al sistema donde encontrarlo y le dan permiso de acceso a la carpeta donde está alojado.

Debemos asegurarnos de que contamos con la versión más actual usando el comando:

yt-dlp -U

El comando básico para la descarga de videos es



yt-dlp <dirección del video>

Por ejemplo



yt-dlp https://www.youtube.com/watch?v=F5WLEu4UIds

Para descargar varios videos se deben especificar las direcciones separadas por espacios.

yt-dlp <dirección del video1> <dirección del video2>

Si los videos forman parte de la misma lista de reproducción podemos descargarlos con:

yt-dlp -i --yes-playlist <dirección de la lista>

Para descargar el video en la mayor calidad disponible escribimos:

yt-dlp -f best <dirección del video>

Podemos verificar que los videos tengan subtítulos disponibles en nuestro idioma con:

yt-dlp --list-subs <dirección del video>

Esto nos dará una lista de subtítulos, presta atención a la primera columna porque nos indicará el parámetro que debemos colocar en el siguiente comando:

yt-dlp -S xx <dirección del video>

Donde xx es el parámetro indicado en la primera columna de la lista de subtítulos.

Este comando descarga el video y los subtítulos. Si queremos solo los subtítulos debemos escribir:

yt-dlp -S xx --write-sub <dirección del video>

Youtube tiene una muy buena colección de audio libros. Es posible descargarlos con:

yt-dlp -x --audio-format mp3 <dirección de video o lista de reproducción>

YT-DLP está experimentando con la descarga de los videos que transmiten en vivo. Los comandos son estos:



yt-dlp ‐‐live‐from‐start <dirección del video>

Descarga la transmisión desde el inicio.

yt-dlp ‐‐no‐live‐from‐start <dirección del video>

Descarga la transmisión desde el momento actual.

Podemos ver la lista de comandos completos con:

man yt-dlp

Yt-DLP no es la única herramienta que podemos utilizar, pero es la más fácil de utilizar. Además, Youtube suele prestarle mucha más atención a bloquear las extensiones de navegador que a los programas para la línea de comandos. Sin embargo, dale una mirada a VideoDowloadHelper, está disponible para Firefox y los derivados de Chrome. Suele funcionar con los sitios con los que YT-DLP no es compatible.

En el próximo artículo nos dedicaremos a la forma de hacer más placentera la lectura de libros electrónicos.