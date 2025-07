Aunque los servicios en la nube son la opción preferida para ver nuestros documentos en diferentes equipos, probablemente busquemos una alternativa que brinde mayor privacidad. En este post veremos algunas alternativas para compartir archivos entre equipos.

Recientemente se conoción que WeTransfer, un popular servicio de transferencias de archivos grandes los usaba para entrenar Inteligencia Artificial, y es probalbe que algunos populares servicios en la nube hagan lo mismo. De ahí que sea útil tener en cuenta otras opciones.

Alternativas para compartir archivos entre equipos

No vamos a comentar en este artículo KDE Connect y su variante para GNOME GSConnect porque ya lo hemos hecho muchas veces, por lo tanto nos enfocaremos en títulos menos conocidos.

Samba

Si tenemos que compartir archivos entre dos ordenadores conectados en una misma red local esta es una buena opción. Bajo el nombre Samba se encuentran un conjunto de programas que implementan el protocolo utilizado por Windows para compartir recursos.

Con Samba podemos compartir archivos y carpetas permitiendo a los usuarios acceder a directorios específicos de otros equipos

Se instala con

sudo apt update

sudo apt install samba

A continuación creamos un directorio para almacenar los archivos a compartir y le damos los permisos necesarios.



sudo mkdir -p /srv/samba/compartido

sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/compartido

sudo chmod 0775 /srv/samba/compartido

Abrimos el archivo de configuración

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Agregamos esto al final del archivo



[Compartido]

path = /srv/samba/compartido

browseable = yes

read only = no

guest ok = yes

Esta configuración sirve para el acceso sin autenticación, si queremos que se necesite contraseña:

Agrega tu usuario a samba

sudo smbpasswd -a nombre_usuario

Abre el archivo de configuración

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Y agrega esto en lugar del bloque de texto anterior

[Compartido]

path = /srv/samba/compartido

browseable = yes

read only = no

valid users = nombre_usuario

Reiniciamos Samba

sudo systemctl restart smbd

En caso de que tengamos configurado un firewall

sudo ufw allow samba

Para acceder desde otro equipo necesitamos conocer nuestra dirección IP del servidor compartido. lo podemos hacer de la siguiente forma.

En Windows consultando en Configuración > Red e Internet > Estado > Propiedades en el apartado Dirección IPv4.

En Linux escribiendo en la terminal hostname -I

Cómo lanzar Samba.

En Windows escribiendo IP_del_servidor/Nombre de la carpeta

En Linux smbclient //ip_del_servidor/nombre de la carpeta y si tiene contraseña -U de usuario< /li>

LocalSend

En este caso tenemos una aplicación útil para compartir archivos entre equipos de escritorio (Windows, Linux, MacOS) y dispositiivos móviles (iOS y Android). Es ideal para paranóicos y amantes de la privacidad porque no requiere crear una cuenta y puede funcionar aunque no exista conexión a Internet.

Si te equivocaste y pusiste para transferir el archivo equivocado, puedes corregirlo desde la aplicación en el arachivo de destino y, si eres ansioso como yo, cuentas con métricas que muestran el progreso y la velocidad de transferencia. También es posible cancelar la transferencia antes de que se complete.

Tanto el emisor como el receptor reciben una notificación cuando esta terminó.

Puedes encontrar la aplicación aquí:

Linux (Formato Snap)

Linux (Formato FlatHub)

Android (Play Store)

Dispositivos Apple

Windows (Ejecutable)

Syncthing

Este programa es un sincronizador contínuo de archivos entre dos ordenadores. Esto es que cuando modificas un archivo en uno de los ordenadores, también se modifica en el otro. Está basado en un protocolo abierto y utiliza certificados criptográficos para garantizar que los dispositivos conectados estén verdaderamente autorizados.

El programa funciona tanto en forma local como vía Internet sin necesidad de configuraciones complejas ya que se utilizan las ID de cada dispositivos, También es posible determinar con qué personas se comparten los archivos.

Además de Linux hay versiones para macOS, Windows, FreeBSD, Solaris y OpenBSD. Los enlaces de descarga están en esta página.

Share

Es la más sencilla de las aplicaciones que comentaremos. Nos permite compartir archivos desde nuestro Linux con cualquier dispositivo que tenga un lector de códigos QR y esté conectado a la misma red local.

Tienda FlatHubPodemos arrastrar y soltar archivos individuales, directorios para seleccionar todos o algunos archivos y contenido del portapapeles.

Tienda FlatHub