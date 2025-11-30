Los ebooks ganaron popularidad en los últimos años con la aparición de los lectores de libros y de diferentes aplicaciones para dispositivos móviles. También existen programas para el ordenador . En este post comentaremos sobre aplicaciones de software libre para leer ebooks.

En el artículo anterior hablamos de los formatos de ebook que se pueden leer en Linux. La realidad es que salvo que se trate de alguno muy minoritario no hay restricciones. Solo debemos mencionar que en el caso de los formatos propietarios de Amazon debe utilizarse el lector en la nube.

Un poco de historia

El primer antecedente de automatización del proceso de lectura fue inventado en España por una maestra gallega. Ángela Ruiz López tuvo una carrera docente de cuatro décadas en la que no solo publicó 16 libros relacionados con temas educativos además de inventar dispositivos orientados a mejorar los resultados del aprendizaje. Esto incluy un nuevo método de taquigrafía y una máquina que lo complementaba, un atlas gramatical aprobado por la RAE y lo que motiva su inclusión en este post: La enciclopedia mecánica.

En 1949 patentó un sistema de libros mecánicos en el cuál se accedía a la página deseada mediante pulsadores. Este abuelo del ebook funcionaba combinando sistemas mecánicos, electronicos y de aire. Además era posible iluminarlo, aumentar el tamaño de la letra y hacer anotaciones.

Como evolución de este concepto, laEnciclopedia Mecánica, de la que solo se construyó un prototipo, era un dispositivo que se usaría con todas las materias. Se abría como un libro tradicional, en la parte izquierda se colocarían abecedarios automáticos para formar palabras y frases. En la parte derecha se colocaban las bobinas con el contenido de las asignaturas. El proyecto incluía muchas de las funciones de lso actuales dispositivos de lectura incluyendo tinta luminiscente.

En una segunda patente,, la maestra presentó un segundo dispositivo en el que se eliminaban los pulsadores para acceder a los diferentes conteidos simplificando el mecanismo y reduciendo el tamaño.

Aunque el interez por crear libros electrónicos creció con los ordenadores, no se produjeron avances significativos hasta la década del 90. Sin embargo, es probable que existieran desarrollos informales basados en archivos de textos que se compartian como archivos.

El primer procesador de textos conocido data del año 1976 y fue desarrollado para la Altair. Microsoft Word, llegaría en 1983.

En la década del 90 aparece uno de los formatos más populares para compartir ebooks: el PDF. PDF no fue pensado para compartir libros electrónicos pero resultó ideal para hacerlo ya que su objetivo era que los documentos se vieran igual sin importar el dispositivo. Dos decisiones de Adobe, hacer gratis al software de lectura y convertirlo en estándar internacional bajo las normas ISO, disparó la popularidad del formato.

En la década del 90 aparecieron diferentes formatos pensados para ebooks, algunos de los cuales comentamos en el artículo anterior. Uno de ellos fue el OpenEbook, un intento de crear un formato abierto para la creación de libros electrónicos basado en tecnologías web.

Sobre la base de este estándar se publica la primera versión del formato EPUB que tenía como características la de adaptarse en forma automática a cualquier tamaño de pantalla. Al poco tiempo se publica la versión 2 que incluía soporte para metadatos estándar,

La tercera versión, aparecida en el 2011, se basó en las últimas versiones de tecnologías web e incorporó soporte para audio y video, interactividad básica con Javascript y mejor soporte para idiomas complejos. En revisiones posteriores se mejoró la estabilidad y se eliminaron características poco usadas.

Aplicaciones de software libre para leer ebooks

Kindle Cloud Reader

Acá me van a tener que permitir una licencia. Técnicamente, si usamos Firefox, Brave o Chromium si estamos usando aplicacioens de software libre para acceder a los libros que le compramos a Amazon. La librería no tiene un cliente para Linux y las últimas veces que probé, la versión Windows no funcionaba con Wine.

Kindle Cloud Readar es un servicio en la nube de Amazon que nos brinda, ademas del acceso a los libros y la lercura, funciones adicionales como:

Ver y administrar la colección de libros.

Hacer búsquedas dentro de un texto

Cambiar la tipografía y el tamaño de la letra.

Cambiar el color de fondo de la página.

Seleccionar entre una y dos columnas.

Ver el progreso de la lectura y el tiempo faltante.

Marcar texto.

Hacer búsquedas en el diccionario.

Ir a la tienda a comprar libros.

Lector de libros de Calibre

Calibre es una suite dedicada a la gestión de colecciones y el manoejo de libros electrónicos. Consta de 3 aplicaicones:

Gestor de colecciones: Con el gestor de colecciones no solo podemos agrupar los libros por sus características. También podemos enviarlos a los dispositivos, obtener y editar metadatos y convertir entre formatos.

Con el gestor de colecciones no solo podemos agrupar los libros por sus características. También podemos enviarlos a los dispositivos, obtener y editar metadatos y convertir entre formatos. Editor de Ebooks: Con el editor podemos ver el código fuente de los libros y hacer modificaciones en el mismo previsualizando los resultados. Requiere de cierto conocimiento ya que no es una herramienta visual como puede ser un procesador de textos.

Con el editor podemos ver el código fuente de los libros y hacer modificaciones en el mismo previsualizando los resultados. Requiere de cierto conocimiento ya que no es una herramienta visual como puede ser un procesador de textos. Visor de libros: El visor de libros de Calibre nos permite seleccionar diferentes parámetros como el tamaño de la letra, la estructura de la página, establecer una hoja de estilo personalizada, establecer los encabezados y pies de paǵina, y seleccionar la tipografía. En lo que se refiere a la experiencia de lectura, podemos optar que nos lea el texto usando voces generadas artificialmente, agregar notas, seleccionar partes del texto o buscar en diccionarios y otras fuentes de referencia.

Podemos encontrar Calibre en los repositorios, la tienda de FlatPak o instalarlo con el comando:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Este comando sirve también cuando la aplicación nos indica la necesidad de una actualización.

Koodo Reader

En la tienda de FlatHub encontramos este lector de libros electrónicos que cuenta con una versión web y una aplicación. Entre las características dle programa están: