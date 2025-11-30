

En este post continuamos hablando sobre aplicaciones para ver y editar metadatos en archivos de LibreOffice. Cómo explicamos otras veces, aunque se pueda hacer con aplicaciones con iterfaz gráfica, elegimos usar la terminal porque una vez que te acostumbras a hacerlo, resulta más rápido.

Ya dijimos en el artículo anterior que los metadatos son literalmente «datos acerca de los datos». En otra palabra es información descriptiva del contenido de un archivo, base de datos, imagen o documento.

¿Por qué necestiamos los metadatos?

Los metadatos son la forma más eficientes de organizar grandes vólúmenes de información. Es algo así como las viejas fichas que usaban las bibliotecas con información sobre los libros y un identificador que hacía más fácil hallarlos en los estantes. Siguiendo con el ejempo de la biblioteca, si tu estás buscando Asesinato en el Orient Express es útil buscar en el archivero, pero si quieres una novela policial y no sabesc cuál, solo tienes que dirigirte a la sección de ficción y al estante de los policiales y elegir la que más te guste.

De la misma forma, gracias a los metadatos puedes buscar usando diferentes parámetros como:

Parámetros que identifican y describen el recurso: Dan información sobre el título, autor, palabras claves y formatos de archivos.

Aun cuando los metadatos cumplen una función muy útil tanto en el ordenamiento como en la verificación de autenticidad de un archivo, Los metadtados pueden ser una pesadillla de privacidad que filtre informaicón confidencial. Es por eso por lo que puede que nos interese eliminar datos. También es posible que por razones administrativas o legales necesitemos incorporar información adicional.

Aplicaciones para ver y editar metadatos de LibreOffice en Ubuntu

LibreOffice tiene metadatos comunes a todos los documentos y metadatos específicos para ciertos formatos:

Los metadatos comunes son:

Título.

Tema.

Descripción.

Palabras clave.

Autor.

Idioma.

Fecha de creación.

Fecha de modificación.

Tiempo de edición.

Veces que se guardó el documento.

Versión del programa utilizado.

LibreOffice utiliza los siguientes metadatos específicos:

.odt: Archivos de texto: Cantidad de palabras y caracteres, número de páginas, número de tablas, número de imágenes, objetos incrustados.

Archivos de texto: Cantidad de palabras y caracteres, número de páginas, número de tablas, número de imágenes, objetos incrustados. .ods: Hoja de cálculo: Cantidad de hojas, cantidad de celdas con contenido, comandos y macros, número de objetos OLE.

Hoja de cálculo: Cantidad de hojas, cantidad de celdas con contenido, comandos y macros, número de objetos OLE. .odp: Presentaciones: Cantidad de diapositivas, cantidad de palabras en las diapositivas, objetos multimedia e imágenes.

Presentaciones: Cantidad de diapositivas, cantidad de palabras en las diapositivas, objetos multimedia e imágenes. .odg: Dibujo vectorial: Número de objetos y dimensiones del lienzo.

En todos los casos los metadatos se guardan en un archivo llamado xml. Salvo en el caso del formato odb, que usa una base de datos interna para guardar información sobre las tablas, es posibile editarlo manualmente de las siguientes formas.

Hay fos formas de ver y editar metadatos de LibreOffice en la terminal.

Unzip y Nano

Todos los formatos de archivo nativos de LibreOffice son archivos zip. Por lo tanto es fácil editar los archivos manualmente. El método es el siguiente:

unzip documento_de_prueba.odt -d metadatos

Este comando guarda el contenido del archivo en una carpeta llamada metadatos y la crea en el caso de que no exista. Recuerda cambiar documento_de_prueba.odt por el nombre y formato de archivo de tu documento.