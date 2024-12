6 Apps 3D/CAD/CAM para Distros Educativas y Proyectos STEM

software gratuito ideal para crear modelos CAD sólidos en 3D. Pero, a diferencia de la mayoría de los programas gratuitos para crear modelos 3D (como Blender), no se centra en los aspectos artísticos del modelado 3D, sino en los aspectos CAD. Por lo tanto, se le considera una aplicación ideal para generar modelos 3D de piezas de máquinas, y no para producir películas animadas por computadora. Y aunque no es un modelador interactivo, sí es útil como compilador 3D, ya que es capaz de leer un archivo de script que describe el objeto y renderiza el modelo 3D a partir de este archivo de script. Lo cual, es ideal para aquellos diseñadores que buscan un control total sobre el proceso de modelado, y desean cambiar fácilmente cualquier paso en el proceso de modelado o hacer diseños que estén definidos por parámetros configurables.