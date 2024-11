Apps para usar en Distros Educativas: Desarrollo de SW y BBDD

Continuando con nuestras útiles y pertinentes publicaciones sobre las diversas «Apps del Linuxverso idóneas para Distros Educativas y Proyectos STEM», y complementar las que ya hemos visto sobre el ámbito TI de Herramientas ofimáticas (Parte 1) y las Herramientas de Diseño 2D/3D/CAD (Parte 2), hoy en esta tercera parte abordaremos algunas interesantes «Herramientas para el Desarrollo de Software y Bases de Datos».

Y es que, cuando se trata de obtener herramientas libres, abiertas y gratuitas en el ámbito educativo, es decir, para el aprendizaje y la enseñanza de las materias científico-tecnológicas que suelen denominarse «STEM» (Science, Technology, Engineering and Mathematics en inglés o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español), definitivamente el Linuxverso nos ofrece un amplio abanico de opciones a considerar. Y por tal razón, hoy les ofrecemos a más detalle de algunas de las más útiles y prácticas que se deben conocer, probar y utilizar en cualquier Colegio y Universidad de cualquier país, con el fin de enseñar y aprender sobre estos diversos contenidos educativos y formativos tecnológicos e informáticos.



Pero, antes de iniciar esta publicación sobre estas mencionadas «Herramientas libres, abiertas y gratuitas para el Desarrollo de Software y Bases de Datos» que vale la pena instalar y probar sobre Distros Educativas y Proyectos STEM, les recomendamos explorar la anterior publicación de esta serie, al finalizar de leer esta:

A continuación conocerás un poco más al detalle sobre algunas diversas aplicaciones libres y abiertas para el Desarrollo de Software y Bases de Datos, muchas de las cuales consideramos son de las más conocidas y útiles, y otras que, sin duda alguna, vale la pena conocer y probar para estos fines educativos. Y estas son las siguientes: Alice, Basic 256, BlueJ, ChartDB, CodeBlocks, Greenfoot, Kexi, Processing, PseudoFlow, PSeInt, MyCompiler, Scratch, Scratux, Stencyl, TinkerCAD, TuboWarp, Turtlico y WhoDB.

Y a continuación más detalle sobre cada una de estas aplicaciones:

MyCompile es un IDE en línea que nos permite para editar, compilar y ejecutar código de diversos y conocidos lenguajes los cuales son hasta ahora los siguientes: Deno, JavaScript, NodeJS, Python, Ruby, Go, C, C++, Java, C#, TypeScript, PHP, Bash, R, Octave (MATLAB), Fortran, Lua, Erlang, SQL, MySQL, MongoDB, Clojure, D, Perl, Kotlin, Swift, Rust y Assembly. Sobre MyCompiler