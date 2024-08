Apps para usar en Distros Educativas y Proyectos STEM: Parte 01

Hace pocos días, le compartimos una genial publicación sobre la importancia, el aporte y la utilización del Linuxverso en el ámbito educativo, y más específicamente sobre la enseñanza del ámbito de las materias científico-tecnológicas que suelen denominarse «STEM» (Science, Technology, Engineering and Mathematics en inglés o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español). Y como hay mucho que agregar y detallar al respecto, hoy les compartiremos la Parte 01 de una serie de publicaciones relacionadas con las más «idóneas Apps para usar en Distros Educativas y Proyectos STEM».



Y siguiendo el formato de la publicación anterior ya mencionada, en esta primera parte nos abocaremos a recomendar algunas Apps idóneas correspondientes a la categoría de Apps ofimáticas, de gestión de documentos e información, y Navegación de Internet. Las cuales, no deberían faltar en cualquier Distro GNU/Linux / *BSD usada en el ámbito educativo o cualquier Proyecto educativo, es decir, tanto en Escuelas de educación básica, media y diversificada, y por supuesto, en Universidades de distintas áreas del conocimiento humano. Sobre todo, en aquellas donde se enseña y aprende sobre Ciencia y Tecnología.

En el ámbito educativo o el sector de la Educación a todo nivel (inicial, básica, media y universitaria) el aporte del Linuxverso no solo suele limitarse al diseño y uso de proyectos sencillos y elementales, como por ejemplo, Distribuciones GNU/Linux, aplicaciones y juegos educativos. Si no que, el mismo suele llegar a la creación, aprendizaje y utilización de programas libres, abiertos, gratuitos o no, de alta calidad y nivel para áreas importantes como por ejemplo, el Diseño informático 2D/3D/CAD, la Programación y el Desarrollo de Software, el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial, y el estudio y desarrollo de la Robótica.