Aprender sobre Kdenlive en 2026: Tutorial – Cuarta parte

Durante el mes pasado (febrero, 2026), luego de una publicación llamada «Kdenlive 25.12.2: Novedades de su lanzamiento y un poco más«, nos propusimos la realización de un oportuno y útil Tutorial teórico-práctico sobre dicha aplicación multimedia del Linuxverso. Por ello, y durante ese mismo mes, liberamos las 3 primeras partes llamadas «Tutorial para aprender sobre Kdenlive – Primera parte: Lo más importante y actual», «Tutorial para aprender sobre Kdenlive – Segunda parte: Instalación y Exploración inicial» y «Tutorial para aprender sobre Kdenlive – Tercera parte: Elementos de su Interfaz de trabajo». Y para ir dándole fin al mismo, durante este mes, muy seguramente liberaremos 2 partes más. Siendo la de hoy, «la cuarta parte, enfocada a aprender y mostrar de forma muy sencilla y breve como hacer un primer proyecto en Kdenlive», es decir, un primer video sencillo con lo mínimo necesario.

¿Y sí? Editar video puede parecer algo muy complejo, y tal vez lo sea a nivel profesional, pero en realidad puede llegar a ser algo más sencillo para inexpertos y aprendices, ya que no es más que un sencillo proceso, si se ve como un proceso de armar un rompecabezas o construir con bloques de LEGO. En el que, solo necesitamos darle orden a los contenidos necesarios, usando las herramientas correctas, y con un poco de creatividad personal.

Pero, antes de iniciar esta «cuarta parte de este útil y actual Tutorial para aprender sobre Kdenlive», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre qué es esta herramienta multimedia, sus características principales actuales y su historia de desarrollo, al finalizar de leer esta presente publicación:

En nuestra Segunda parte abordamos brevemente este aspecto, al mostrar su actual GUI y la configuración de sus Menús de opciones y Configuraciones en su Panel de configuración. Mientras que, en la Primera parte y como es lógico y razonable, nos enfocamos en aspectos como qué es esta herramienta multimedia, sus características principales actuales y su historia de desarrollo hasta el día de hoy.

Antes de crear tu primer vídeo: El secreto de los profesionales – La organización de los contenidos

Antes de abrir Kdenlive y empezar a crear tu primer video, haz esto: Crea una carpeta en tu computadora (por ejemplo, en el Escritorio o en Documentos u otra carpeta o ruta de tu preferencia u elección) llamada «Mi_Primer_Video» u otro nombre. Dentro de ella, crea tres sub-carpetas:

Videos : Para tus grabaciones o archivos de video generados y descargados.

: Para tus grabaciones o archivos de video generados y descargados. Audios : Para tus archivos de música y sonidos.

: Para tus archivos de música y sonidos. Imágenes : Para tus archivos de imágenes y fotos.

: Para tus archivos de imágenes y fotos. Proyecto : Donde guardaremos el archivo del proyecto Kdenlive.

: Donde guardaremos el archivo del proyecto Kdenlive. Creación: Donde guardaremos nuestro video generado. La puedes crear al guardar el proyecto por primera vez.

¿Por qué? Porque, la aplicación Kdenlive no «guarda» los elementos multimedia utilizados y videos generados dentro de ella misma, sino que los «recuerda» (almacena sus rutas de acceso). En consecuencia, si mueves un archivo (video, audio e imagen) de una carpeta (ruta inicial), el programa no lo encontrará y verás una pantalla de error. Por ello, al usar Kdenlive, y prácticamente cualquier otra herramienta de edición de video similar, el orden es esencial y tu mejor aliado.

Pasos para empezar a aprender a crear tu primer vídeo sobre Kdenlive: Cuarta parte

Paso 1. Empieza a crear el Lienzo: La configuración de tu primer proyecto de video

Ejecuta la aplicación Kdenlive y en su pantalla de inicio (arranque inicial) presiona el botón «Nuevo Proyecto». Y a continuación, en la nueva ventana emergente «Opciones del proyecto» realiza los cambios necesarios y adecuados a tu proyecto. Nota: Esto también es posible de hacer desde Kdenlive ya abierto completamente, y yendo a la barra de Menús, a través de la opción Archivo > Nuevo.

Entre los cambios a realizar, y con el objetivo de que tu video se vea genial en cualquier pantalla moderna, te recomendamos elegir la siguiente configuración de perfil:

Carpeta de trabajo : Indica tu carpeta creada.

: Indica tu carpeta creada. Perfil de video : Elige la opción HD 1080p 30 fps (o 29.97 fps).

: Elige la opción HD 1080p 30 fps (o 29.97 fps). Pistas: Asegúrate de tener al menos 2 pistas de video y 2 de audio.

Con esta configuración le estaremos diciendo a Kdenlive: «Quiero un video de Alta Definición (1080p) que se mueva de forma fluida (30 fotogramas por segundo)«.

Hecho esto, ya solo nos queda presionar el botón de «Aceptar». De esta forma, se abrirá y mostrará a continuación toda la interfaz visual o gráfica de usuario de la herramienta. Tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

Paso 2. Empieza a llenar el Lienzo: La carga de contenido sobre tu primer proyecto de video

A partir de este punto, necesitamos tener, cargar y gestionar (la secuencia y los efectos) los ingredientes (contenidos multimedia: grabaciones y videos; imágenes y fotos; musicas, audios y sonidos) de nuestro futuro primer video. Y para ello, debemos realizar las siguientes acciones que se muestran a detalle y en la secuencia correcta en las siguientes imágenes (capturas de pantalla):

Cargar el contenido del video a través del Panel de Medios (sección en la parte superior izquierda)

Nota: Dentro del panel de medios también es recomendable crear carpetas según el tipo de contenidos (Audios, Imágenes y Videos). Para cargar cada tipo de archivo cargado en su ubicación correcta dentro del panel de medios. Recuerda, el orden es algo esencial.

Distribuir el contenido del video sobre la Línea de tiempo (sección en la parte inferior)

Arrastra tus archivos de video sobre la primera línea (Pista V2) y ubícalos en el punto de tiempo de tu preferencia. Arrastra tus archivos de imágenes sobre la segunda línea (Pista V1) y ubícalos en el punto de tiempo de tu preferencia. Arrastra tus archivos de audio sobre la tercera línea (Pista A1) y ubicalos en el punto de tiempo de tu preferencia.

Nota: Sobre la cuarta línea (Pista A2) verás el audio de los vídeos guardados.

Procesar el contenido del video para obtener un video final de resultado

Presiona el botón «Procesar» para iniciar la generación final de tu video. Configura la ubicación final de tu archivo de video generado. Selecciona el preajuste necesario o deseado para tu video. Presiona el botón «Procesar archivo», configura la carpeta de destino del video y espera hasta que se genere completamente el video. Presiona el botón «Cerrar» una vez el video se haya completado de generar.

Prueba el video generado: Dentro y fuera de Kdenlive

Dentro de Kdenlive: Para ello debes presionar el botón «Reproducir». En caso de que desees cambiar, anadir o mejorar algo, puedes hacerlo y probar su resultado en cualquier momento a través de este botón.

Fuera de Kdenlive: Ve a la carpeta de destino seleccionada para tu video y reproducelo para ver su resultado final.

Guarda el proyecto de tu video generado

Para ello, debes realizar los siguientes pasos:

Otros consejos y recomendaciones para aprende a manejar Kdenlive en esta cuarta parte

Al crear

Si el panel está vacío, verás un texto de asistencia que te invita a hacer clic para importar.

Si Kdenlive te pregunta si quieres «Cambiar el perfil del proyecto para que coincida con el clip», dile que SÍ. Así el programa se ajustará automáticamente a la calidad de tu cámara.

Haz doble clic en un video de tu Panel de Medios, y este se verá en el monitor de la izquierda (Monitor de Medios). Busca el inicio de lo que quieres usar y presiona la tecla I (In / Entrada). Luego, busca el final y presiona la tecla O (Out / Salida). Ya luego, puedes arrastrar el video desde el Monitor de medios hacia la Línea de Tiempo abajo. Así solamente bajará el trozo del video seleccionado.

Si ya tienes el video abajo en la línea de tiempo, pero quieres quitar un error, entonces presiona la tecla X (Herramienta de Cortar o Navaja). De esta forma, el cursor se volverá una línea roja, y con solo hacer clic en el video justo donde quieres dividirlo verás que se vuelve a ver la flecha normal presionando la tecla S (Herramienta de Selección). A continuación, podrás hacer clic en el trozo que no te sirve para luego presionar en Suprimir y borrar el segmento del video seleccionado. ya despues, solo debes cerrar el hueco generado. Lo cual, pudes hacerlo fácilmente, haciendo clic derecho en el espacio vacío y seleccionar «Eliminar espacio» para que los clips se junten.

Al guardar

Al exportar tu video lo más recomendable es seleccionar el formato MP4 (H.264 / AAC), ya que es el formato universal que funciona en todos lados.

Recuerda darle un nombre de archivo claro y sencillo al guardarlo en tu carpeta «Proyecto». Y nunca olvides ponerle al final del nombre escogido la extensión «.kdenlive» para que puedas abrirlo sin problemas las porximas veces.

Kdenlive tiene respaldo automático, pero acostúmbrate a presionar Ctrl + S cada vez que hagas un cambio importante. Evita perder trabajo si se va la luz o se traba el sistema.

Por último, recuerda que si vas a subir tu video a redes sociales, usa música libre. Si usas la última canción de moda, es probable que bloqueen tu video por derechos de autor.

Llegados a este punto, lo próximo útil a aprender pudiera muy bien ser, el insertar Títulos y Textos para que tus videos expliquen conceptos como todo un profesional del aprendizaje. Y también, el aplicar efectos visuales a las imágenes y videos cargados para lograr un video más interesante y divertido. Aunque, tal como van las cosas con las herramientas de Inteligencia Artificial, muy seguramente estas actividades pudieran cambiar radicalmente o ser innecesarias por completo.

Resumen

En resumen, ahora que muy seguramente has entendido como crear tu primer video sencillo en Kdenlive y posiblemente creado en la práctica tu primer proyecto multimedia con esta herramienta, esperamos que ahora poco a poco puedas avanzar y mejorar en la calidad y cantidad de futuros proyectos. Así que, sin duda alguna, esta «cuarta parte sobre aprender a utilizar Kdenlive» te llevará a un nuevo nivel de conocimiento y uso progresivo sobre la misma. Y si realmente te ha gustado y servido este interesante y útil Tutorial, déjanos tu comentario al respecto para evaluar su impacto y posible continuación y profundización del mismo.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.