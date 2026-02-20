Aprender sobre Kdenlive en 2026: Tutorial – Primera parte

Tutorial para aprender sobre Kdenlive – Primera parte: Lo más importante y actual

Hace pocos días les compartimos una genial publicación en nuestro Blog sobre las novedades más importantes y destacadas sobre Kdenlive, uno de los Editores de video más importantes y usados del Linuxverso. Y dado que, en nuestra actual era digital, la creación de contenido audiovisual se ha convertido en una habilidad indispensable, tanto en el ámbito educativo como profesional y laboral, «hoy iniciaremos esta primera parte de una corta serie de tutoriales sobre Kdenlive aprender un poco más sobre dicha herramienta multimedia». Y así dar a conocer en mayor profundidad sobre sus características y funciones actuales.

¿Y de entrada por qué es útil aprender sobre Kdenlive? Para nadie es un secreto que, muchos incipientes creadores de contenido en video se topan con la barrera de los altísimos costos de suscripción o pago total de las suites tradicionales de edición de video. O peor aún, se topan con las frustrantes limitaciones y marcas de agua de los programas gratuitos o freemium hartamente conocidos. Por ello, utilizar una herramienta libre, abierta y gratuita del Linuxverso como Kdenlive, ofrece una importante oportunidad a muchos de crear contenido de calidad en formato de video. Lo que, sin duda, cambia para muchos, las duras reglas del negocio de la creación de contenido. En consecuencia, esperamos que, con esta nueva serie de publicaciones que iniciamos hoy, puedas ir desde el desconocimiento total hasta el buen dominio de este potente editor.

Pero, antes de iniciar esta «primera parte de este útil y actual Tutorial para aprender sobre Kdenlive», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre las novedades de sus últimas versiones liberadas, al finalizar de leer esta presente publicación:

«Kdenlive 25.12.2» fue liberada este nueve (9) de febrero de 2026, y debido a que es una segunda pequeña versión de mantenimiento de la versión estable Kdenlive 25.12 de fecha del 18 de diciembre de 2025, repasaremos brevemente también brevemente las novedades de toda esta serie (3) actual, de forma de poder tener una visión más general de sus novedades durante los últimos 3 meses.

Aprender sobre Kdenlive en 2026: Tutorial – Primera parte

Primera parte para aprender sobre Kdenlive: ¿Qué es y cómo fue creado?

¿Qué es Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor)?

Aunque, en oportunidades anteriores, ya hemos descrito o explicado que es esta herramienta multimedia, hoy una vez más vamos a dejar constancia sobre este punto. Y lo haremos de la siguiente forma:

Kdenlive (acrónimo de KDE Non-Linear Video Editor) es un editor de video no lineal, completamente gratuito y de código abierto, cuyo desarrollo esta respaldado por la comunidad de KDE. Razón por la cual, desde sus origenes hasta hoy, su desarrollo no busca lucrarse con suscripciones. Por lo cual, es completamente tuyo una vez descargado, y sin funciones restringidas ni marcas de agua al crear contenido. Además, es multiplataforma, lo que significa que puedes utilizarlo sin problemas tanto en Windows, como en macOS y en cualquier distribución de Linux. Aunque, en ciertos grados y casos, tambien funciona sobre sistemas operativos BSD, dado que utiliza únicamente componentes portables como Qt y MLT framework.

Además, otro dato destacable sobre el mismo es que, su motor interno funciona gracias a la infraestructura de MLT, combinada con potentes bibliotecas como FFmpeg. Lo que le permite decodificar y procesar prácticamente cualquier formato de audio y video disponible en la actualidad.

A través de la infraestructura MLT, Kdenlive integra varios efectos para procesamiento y creación de video y audio. Además, Kdenlive incorpora una potente herramienta de titulación, una función de subtitulación que incluye conversión de voz a texto mediante IA, así como la posibilidad de anidar líneas de tiempo (nuevo en la versión 23.04), soporte para animación a través de la integración con Glaxnimate (nuevo en la versión 22.08), todo lo cual hace posible su uso como un estudio completo de creación de video. Introducción a Kdenlive: Documentación oficial

Un poco de historia sobre Kdenlive

Kdenlive puede ser uno de muchos buenos ejemplos sobre la creación de software a través del poder del trabajo comunitario. Ya que, dicho proyecto fue iniciado en el año 2003 por Jason Wood, quien lanzó la primera versión 0.2.3. Y tras un par de años donde el proyecto se mantuvo estancado, el desarrollador Jean-Baptiste Mardelle se unió en 2005 para revitalizarlo. Lanzando, en consecuencia, la versión 0.3 en 2006 y convirtiéndose en el pilar fundamental del equipo.

Vale destacar que, un hito crucial en la búsqueda de su primera versión estable y robusta ocurrió en 2008 con la migración de KDE 3 a KDE 4. Lo que requirió una profunda reescritura de su código. Mientras que, posteriormente, siguió evolucionando mediante campañas de financiamiento exitosas, hasta que en 2015 ingresó oficialmente como una aplicación respaldada por la comunidad KDE. Ya luego, de eso hasta la actualidad, Kdenlive no ha parado de agregar funciones que rivalizan con los programas de pago más populares.

En 2018, se escribe una nueva hoja de ruta y en 2019 se logra distribuir el nuevo código restructurado, si bien aún era necesario realizarle algunos retoques. Y finalmente, a partir de 2020 y hasta el presente, las nuevas y tan esperadas funciones, conjuntamente con una amplia variedad de nuevos efectos y decenas de mejoras importantes, que han sido continuamente agregadas, han permitido lograr tener, al día de hoy, el editor de video libre, de código abierto, más potente jamás creado. La historia de Kdenlive

Características y funciones más destacadas de Kdenlive hoy en día

Kdenlive, como software potente dentro del Linuxverso, no tiene nada que envidiar a las opciones pagas y privativas del mercado «premium». Lo que podemos constatar, en efecto, al conocer de forma breve y directa, algunas de sus funciones más actuales y potentes como:

Funciones destacadas e innovadoras

Edición multipista ilimitada: Puedes agregar tantas pistas de video y audio como tu proyecto requiera, permitiéndote organizarlas, bloquearlas o silenciarlas individualmente para composiciones complejas. Soporte nativo y amplio de formatos: Olvídate de transcodificar tus videos antes de editar. Kdenlive soporta formatos como MP4, MKV, ProRes, H.264, H.265 y resoluciones desde HD hasta 4K de forma nativa. Subtítulos mediante Inteligencia Artificial: Incluye un editor de voz que, mediante modelos locales de IA (como Whisper o SeamlessM4T), genera transcripciones y subtítulos automáticos de tus audios e incluso los traduce. Interfaz altamente personalizable: El programa cuenta con espacios de trabajo predefinidos (Registro, Edición, Audio, Efectos, Color) que puedes modificar, mover y guardar según tus propias comodidades visuales y tu flujo de trabajo. Edición con clips de reemplazo (Proxies): Si tu computadora no tiene los últimos recursos del mercado, Kdenlive crea copias de baja resolución de tus videos pesados para que edites con fluidez, y al renderizar, utiliza los archivos originales en máxima calidad. Animación, fotogramas clave y color avanzado: Dispone de una inmensa gama de efectos (proporcionados por Frei0r y LADSPA). Absolutamente, todo es animable mediante keyframes. Además, en sus versiones más recientes (como la 25.12), ha introducido el soporte para el procesamiento de profundidad de color a 10 bits y la segmentación de objetos mediante IA.

Otras características útiles tradicionales

Una edición de 3 puntos.

Soporte de temas de interfaz.

Instrumentos de evaluación de audio y video.

Edición de material 4K o superior mediante medios de reemplazo.

Herramientas simples para la creación de medios de color, texto e imagen.

Sin embargo, si deseas conocer más directamente sobre sus actuales características y funciones, puedes hacer clic aquí. Mientras que, para explorar un poco sobre lo que se espera de dicha aplicación en el futuro, te dejamos el siguiente enlace: Hoja de ruta de Kdenlive.

Resumen

En resumen, «aprender a utilizar Kdenlive democratiza tu acceso a la producción de videos de altísima calidad». Y también, te otorga de buenas a primeras, de una libertad total sobre tu flujo de trabajo. Por ello, poco a poco, esperamos lograr con esta pequeña serie de publicaciones sobre la misma, sentar las bases esenciales que permitan que cualquiera interesado en ella pueda no solamente descubrir qué y cómo es, sino conocer y dominar todo el potencial creativo que ofrece.

