Aprender sobre Kdenlive en 2026: Tutorial – Segunda parte

Continuando con nuestra serie de publicaciones de este completo Tutorial sobre Kdenlive, uno de los Editores de video más importantes y usados del Linuxverso, hoy les ofrecemos una más enfocada a conocer como dicho programa puede ser instalado actualmente sobre GNU/Linux, y un vistazo inicial a su interfaz gráfica. Lo cual, nos parece lo más apropiado a abordar luego de darles a conocer sobre las novedades más actuales, importantes y destacadas de dicha herramienta y sobre qué es esta herramienta multimedia, sus características principales actuales y su historia de desarrollo hasta el día de hoy. En consecuencia, «hoy iniciaremos esta segunda parte de nuestra serie de tutoriales sobre Kdenlive con el fin de aprender un poco más sobre ella».

Así que, si has estado deseando manejar esta herramienta multimedia del Linuxverso, sigue leyendo esta publicación para que conozcas, entre otras cosas, cómo descargar e instalar Kdenlive en una Distribución basada en Ubuntu/Debian. Aunque, un punto a destacar de entrada para principiantes sobre Kdenlive es que, dicha aplicación ofrece una versión portable (autocontenida), que permite usar el programa sin necesidad de instalarse, lo cual puede ser muy útil para, evitar los necesarios permisos de administrador en equipos de terceros, como por ejemplo, el equipo de papá, el trabajo o la escuela/universidad.

Pero, antes de iniciar esta «segunda parte de este útil y actual Tutorial para aprender sobre Kdenlive», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre qué es esta herramienta multimedia, sus características principales actuales y su historia de desarrollo, al finalizar de leer esta presente publicación:

Kdenlive (acrónimo de KDE Non-Linear Video Editor) es un editor de video no lineal, completamente gratuito y de código abierto, cuyo desarrollo esta respaldado por la comunidad de KDE. Razón por la cual, desde sus origenes hasta hoy, su desarrollo no busca lucrarse con suscripciones. Por lo cual, es completamente tuyo una vez descargado, y sin funciones restringidas ni marcas de agua al crear contenido. Además, es multiplataforma, lo que significa que puedes utilizarlo sin problemas tanto en Windows, como en macOS y en cualquier distribución de Linux. Aunque, en ciertos grados y casos, tambien funciona sobre sistemas operativos BSD, dado que utiliza únicamente componentes portables como Qt y MLT framework.

Segunda parte para aprender sobre Kdenlive: Instalación y exploración inicial de su Interfaz gráfica

¿Cómo instalar Kdenlive sobre Ubuntu, Debian y similares?

Instalar Kdenlive sobre Ubuntu y similares vía Snap

Para la versión estable actual 25.08.0

sudo snap install kdenlive

Para la versión beta actual: 25.12.2

sudo snap install kdenlive --beta

Instalar Kdenlive sobre Debian y similares vía Repositorio

sudo apt install kdenlive

Instalar Kdenlive sobre cualquier Distro GNU/Linux vía Flatpak y AppImage

Vía Flatpak

flatpak install flathub org.kde.kdenlive

Vía AppImage

Descargar aquí archivo autocontenido

Un primer vistazo a su Kdenlive y su Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Descarga y ejecución vía AppImage

Interfaz gráfica de usuario actual

Menú de opciones

Opciones del Panel de configuración

Kdenlive 25.12.2 fue liberada este nueve (9) de febrero de 2026, como una pequeña versión de mantenimiento de la versión estable Kdenlive 25.12 de fecha del 18 de diciembre de 2025. Además, esta segunda versión de mantenimiento de la serie 25.12, centra sus novedades en una tanda de correcciones enfocadas a mejorar la estabilidad del programa, así como mejoras en el flujo de trabajo. Estando entre lo más destacado de la misma, unas correcciones a varios problemas con los Monitores, así como una restructuración del mecanismo de arrastre en los mismos.

Resumen

En resumen, esperamos que ahora que ya conoces como «instalar Kdenlive sobre GNU/Linux y estás un poco familiarizado con su interfaz gráfica» puedas lograr perder el miedo inicial innato esperable que todos tenemos al manejar una nueva herramienta, y empieces ese largo y productivo camino a la producción de videos de altísima calidad. Y como ya es costumbre, esperamos continuar muy pronto con una nueva pequeña publicaciones de esta serie, para así sentar las bases esenciales que permitan que cualquiera interesado en ella pueda no solamente descubrir qué y cómo es, sino conocer y dominar todo el potencial creativo que ofrece. Y si te está gustando este Tutorial para novatos y aprendices, te invitamos a expresarlo vía comentario, y también a dejar tus observaciones o sugerencias sobre el mismo.

