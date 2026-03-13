APTUI es una nueva interfaz de usuario de terminal (TUI) de código abierto que promete revolucionar la forma en que interactuamos con el gestor de paquetes APT en distribuciones como Debian, Ubuntu y Linux Mint. Desarrollada en Go y construida sobre el moderno framework Bubble Tea, esta herramienta ofrece una experiencia interactiva y visualmente organizada directamente desde la consola, combinando la potencia de la línea de comandos con la comodidad de una interfaz gráfica ligera.

A diferencia de las herramientas gráficas tradicionales, APTUI no reemplaza a APT, sino que actúa como un frontal intuitivo sobre los comandos habituales como apt install , apt remove o apt upgrade . Su objetivo es precisamente llenar el vacío en servidores o sistemas sin entorno gráfico, y ofrecer a los usuarios que prefieren la terminal una manera más ágil y visual de gestionar su software, manteniendo siempre el control y la transparencia del sistema subyacente.

APTUI: el terminal se viste de gala para gestionar paquetes

El proyecto, que ya es utilizable a pesar de encontrarse en una fase temprana de desarrollo, convierte el terminal en un verdadero centro de control. Su interfaz, manejada completamente con el teclado, se asemeja a un panel ligero donde la información y las acciones están al alcance de unas pocas teclas.

Estas son algunas de las características más destacadas que lo diferencian:

Navegación y búsqueda inteligente: Permite explorar el repositorio completo con un sistema de búsqueda difusa ( fuzzy matching ) y filtros por atributos. La información se organiza en pestañas que separan todos los paquetes, los instalados y aquellos con actualizaciones disponibles, ofreciendo una visión clara del estado del sistema.

Gestión de paquetes sin complicaciones: Desde la misma interfaz se pueden instalar, eliminar, purgar o actualizar paquetes, incluso en lotes seleccionando múltiples elementos. Un panel lateral muestra los metadatos completos de cada paquete, incluyendo versión, descripción, arquitectura y origen.

Historial de operaciones con «deshacer»: Una de las funcionalidades más potentes es su sistema de historial de transacciones. APTUI registra las acciones realizadas y permite deshacer o rehacer operaciones recientes con simples atajos de teclado, proporcionando una red de seguridad muy valiosa.

Control total de repositorios y mirrors: La herramienta integra la gestión de repositorios, permitiendo listar, habilitar, deshabilitar, añadir o eliminar PPAs y repositorios, tanto en el formato tradicional .list como en el más moderno DEB822 .sources. Además, puede probar la velocidad de los mirrors disponibles y sugerir o aplicar cambios para optimizar las descargas.

Desde terminal, pero más estético

Como es de esperar, cualquier acción que modifique el sistema requiere privilegios de superusuario, por lo que basta con ejecutar APTUI con sudo para realizar instalaciones, actualizaciones o cambios en los repositorios.

Si quieres probarlo o consultar su código fuente (publicado bajo licencia MIT), puedes visitar su repositorio en GitHub, donde encontrarás instrucciones de instalación y binarios precompilados. Sin duda, APTUI se presenta como una herramienta prometedora para los amantes del terminal que buscan una experiencia más moderna y eficiente.