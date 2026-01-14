Auto-cpufreq 3.0, presenta control manual de turbo,límites de carga ASUS y mas

Después de poco más de nueve meses de arduo trabajo, los desarrolladores de la herramienta «Auto-cpufreq», dieron a conocer el lanzamiento de la nueva version «3.0». Esta utilidad, desarrollada en Python y distribuida bajo licencia LGPLv3, se ha consolidado como una solución esencial para usuarios de portátiles que buscan un equilibrio dinámico entre el rendimiento bruto y la eficiencia energética.

A diferencia de otras herramientas estáticas, este software monitoriza activamente variables como la temperatura, la carga del sistema y el estado de la batería para ajustar las frecuencias y los reguladores de la CPU en tiempo real, prolongando la autonomía sin sacrificar la potencia cuando es necesaria.

Principales novedades de Auto-cpufreq 3.0

Con el lanzamiento de esta nueva versión, la gran novedad es la entrega del control total al usuario sobre el comportamiento del modo Turbo Boost del procesador. Hasta ahora, la herramienta gestionaba este parámetro de forma automática basándose en heurísticas internas. Sin embargo, la nueva actualización permite anular estas decisiones mediante una configuración manual accesible tanto desde la interfaz gráfica GTK como desde la línea de comandos.

Los usuarios ahora pueden forzar el estado del turbo a «siempre activo», «nunca activo» o dejarlo en «automático» independientemente de si el equipo está conectado a la corriente o usando la batería. Esta flexibilidad es crucial para escenarios específicos, como garantizar un silencio absoluto desactivando el turbo o maximizar el rendimiento en una compilación de código breve sin esperar a que el sistema detecte la carga.

Gestión avanzada de energía y hardware específico

Más allá del control del procesador, la gestión de la batería ha recibido una atención técnica considerable. Para los propietarios de ordenadores portátiles ASUS, se ha implementado soporte nativo para establecer umbrales de carga. Esta función permite limitar la carga máxima de la batería, por ejemplo al 80%, una práctica recomendada para extender la vida útil de las celdas de litio en equipos que pasan mucho tiempo conectados a la corriente eléctrica.

Además, se ha solucionado un problema recurrente en equipos con múltiples fuentes de energía o configuraciones de hardware no estándar. Ahora es posible definir explícitamente en el archivo de configuración qué dispositivo de batería debe monitorizar el sistema, apuntando directamente al directorio /sys/class/power_supply/. Esto elimina la ambigüedad en sistemas donde la detección automática fallaba o seleccionaba un dispositivo secundario incorrecto.

Mejoras en el núcleo y compatibilidad gráfica

Bajo el capo, el código ha sido mejorado para corregir errores en la lectura de las frecuencias de la CPU. Versiones anteriores podían mostrar inconsistencias al interpretar los valores de cpuinfo o los límites de escalado. La versión 3.0 asegura que la herramienta respete con precisión la frecuencia máxima de reloj (scaling_max_freq), lo que se traduce en un control más fino y reportes de monitorización veraces.

La compatibilidad con el entorno gráfico moderno también ha sido una prioridad. La interfaz gráfica auto-cpufreq-gtk ha recibido correcciones específicas para Wayland, solucionando fallos visuales como la visualización incorrecta de iconos en la barra de tareas. Asimismo, se ha mejorado la integración con distribuciones inmutables o declarativas como NixOS, para la cual se incluyen ahora archivos de configuración de ejemplo y correcciones en la gestión de dependencias flakes.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Instalación

Para instalar la herramienta, los usuarios de Ubuntu y derivados pueden optar por el paquete Snap oficial, mientras que otros pueden compilarlo directamente desde el repositorio de GitHub mediante el script instalador incluido.

Instalación mediante Snap:

Para poder realizar la instalación del paquete Snap, se recomienda revisar que la versión de snap sea >= 2.44 para que auto-cpufreq funcione completamente debido a los cambios recientes de snapd. La instalacion la pueden realizar tecleando el siguiente comando:

sudo snap install auto-cpufreq

Instalación mediante instalador automático

Otra forma de instalar esta herramienta es con ayuda de su instalador automático, para ello debemos abrir una terminal y en ella vamos a teclear lo siguiente:

git clone https://github.com/AdnanHodzic/auto-cpufreq.git cd auto-cpufreq && sudo ./auto-cpufreq-installer

Es importante destacar que Auto-cpufreq está diseñado para gestionar el procesador de forma exclusiva y entra en conflicto con el servicio power-profiles-daemon de GNOME, el cual debe ser desactivado o enmascarado antes de iniciar esta utilidad para evitar interferencias en la gestión de energía.