Batallas del Linuxverso: Usuarios del Hogar vs Profesionales TI

Como en todo medio informativo que aborda algún ámbito del conocimiento humano, aquí en Ubunlog, solemos no solamente ofrecerles noticias sobre el Linuxverso (ámbito del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux) relacionadas con eventos o lanzamientos sobre Distribuciones GNU/Linux o *BSD, aplicaciones, juegos, proyectos y tecnologías libres y abiertas, sino también, aunque en menor medida, sobre problemáticas o reflexiones linuxeras. Y seguramente, tanto por el título de este artículo «Batallas del Linuxverso entre los Usuarios de Linux» como su llamativa y graciosa imagen destacada, ya sabes que esta publicación va de lo último mencionado.

Y no, en esta oportunidad la reflexión o la problemática abordada no tiene como origen a un tercero externo, a nuestro ámbito TI o a un actor emblemático y especifico dentro del Linuxverso. Porque, seguramente pensáis que cuando se trata de batallas, peleas, conflictos o problemáticas dentro del Linuxverso, siempre se encuentra un actor o sujeto del calibre de Microsoft o Google, y hasta Canonical o Red Hat. Pero, la cruda y dura verdad es que, en el Linuxverso la mayor fuente de batallas, peleas, conflictos o problemáticas son los mismos usuarios de Linuxverso. Más específicamente, las que surgen de las distintas necesidades o enfoques y diferencias ideológicas y tecno-filosóficas entre los usuarios del Hogar y los usuarios de las Oficinas, en especial aquellos que somos profesionales TI.

Típicas batallas del Linuxverso: ¡No se vuelvan Locos por Linux!

Batallas del Linuxverso: Usuarios del Hogar vs Profesionales TI

¿Por qué y cómo se dan algunas Batallas en el Linuxverso entre los Usuarios del Hogar y los Profesionales TI?

Causas de las batallas

Como es esperable, en los ámbitos u ecosistemas TI de Windows y macOS, los usuarios, ya sean del hogar o la oficina, suelen tener diferencias de necesidades, requerimientos y preferencias. Las cuales, suelen estar basadas en motivos tecnológicos, filosóficos y hasta mercantiles. Y esta situación en el Linuxverso, es decir, entre los usuarios de GNU/Linux, también se da, pero de una forma exacerbada.

Pero, en estos primeros, muy probablemente las batallas o peleas se restringirán a qué versión, nueva o vieja del sistema operativo, y de alguna aplicación o tecnología en particular dentro del mismo, es mejor. Mientras que, en el segundo, esta situación se ve magnificada al máximo, debido a la enorme cantidad de alternativas de Distribuciones GNU/Linux y *BSD, y sus enormes posibilidades de usar tecnologías clásicas (antiguas: estables o no) e innovadoras (modernas: estables o no), o más óptimas o no, en cuanto a:

Alternativas tecnológicas en el Linuxverso

Gestores de inicio del sistema operativo: GRUB, BURG, LILO, Libreboot, y otros más. Gestores de arranque y control de los servicios: Systemd, SysVinit, OpenRC, y otros más. Gestores de inicio de sesión de usuarios: GDM, LightDM, SDDM, SLiM, KDM, y otros más. Entornos de escritorio: GNOME, Plasma, Cinnamon, Mate, XFCE, LXDE, LXQt y otros más. Gestores de ventana: i3, Xmonad, Bspwm, DWM, IceWM, Awesomewm, Sway y otros más. Servidores gráficos: Xorg y Wayland, principalmente. Servidores de audio: Pulseaudio y Pipeware, principalmente. Formatos nativos de empaquetamiento: *.deb, *.rpm, *.pkg, *.tgz, principalmente. Formatos universales de empaquetamiento: Snap, Flatpak, AppImage, principalmente. Distribuciones Madres: Slackware, Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE, Arch, Gentoo, *BSD y otras más.

Orígenes de estas negativas y recurrentes diatribas

Sin pretender ofrecer una verdad absoluta sobre los orígenes de estas batallas, sin duda alguna que, las 2 consideraciones a mencionar a continuación tienen que ver en mucho sobre las mismas:

Los tipos de usuarios y sus objetivos

Por un lado, los usuarios del hogar suelen ser usuarios más básicos (ofimáticos), con equipos no tan modernos y con pocos recursos de HW (RAM, CPU, Disco e Internet) y su objetivo principal es tener o lograr un sistema operativo ligero, minimalista y muy llamativo, visualmente hablando. Y en algunos casos, bien optimizado para tareas multimedia de baja o mediana intensidad, o jugar.

Mientras que, por otro lado, los usuarios de las oficinas, y principalmente los Profesionales TI, suelen ser especialistas y encargados de tareas altamente especializadas, con equipos muy modernos y con muchos recursos de HW, y su objetivo principal es mantener al 100% las plataformas tecnológicas de sus empresas y organizaciones para que estas logren los objetivos de su negocio.

Usuarios generadores de odio linuxero

Aunque, pudiera sonar increíble o exagerado, desde mi punto de vista, una de las fuentes más importantes de estas eternas «Batallas del Linuxverso entre los Usuarios de Linux» son un muy pequeño grupo de usuarios, conformados por sujetos con extraños y negativos comportamientos, intereses e ideas, que yo suelo llamar Usuarios «Locos por Linux» y «Terraplanistas del Linuxverso». Los cuales, suelen tener un significativo poder de influencia sobre algunas porciones de usuarios de Distros GNU/Linux.

Y es que estos «Locos por Linux» y «Terraplanistas del Linuxverso», que mayoritariamente suelen ser usuarios del hogar, están continuamente llamando al boicot (no uso) y a la denigración / eliminación de determinados personajes, comunidades, compañías, y también de algunos proyectos (distros, apps, y tecnologías libres y abiertas) del Linuxverso. Los cuales, por lo general, son usados por Profesionales TI y están enfocados mayormente para ser usados en empresas y ordenadores modernos y de vastos recursos de hardware. Y esto, como todo Discurso de odio, innecesario y dañino, suele esparcirse rápidamente a través de Redes Sociales y Plataformas de mensajería, generando discordias entre los usuarios y comunidades.

Resumen

En resumen, tanto si eres un Usuario básico, medio o experto de Linux en tu hogar como un Usuario básico, medio u avanzado de Linux en alguna empresa u organización, mi sano y equilibrado consejo es que, no fomentes estas inútiles, innecesarias y eternas «Batallas del Linuxverso entre los Usuarios de Linux». Ya que, estas no contribuyen en nada al respetuoso y sano crecimiento y difusión de nuestro importante y apasionante ámbito tecnológico. Usa lo que desees y necesites usar, y deja que otros usen lo que deseen y necesiten usar.

Y por ello, lo más aconsejable de mi parte es que, no sigas ni formes parte de medios u actores, comunidades, canales y creadores de contenido linuxero que, constantemente, estén instigando a no usar determinados proyectos o tecnologías libres y abiertas. Sobre todo, mediante insultos o calumnias basadas en intereses y percepciones personales, para así no fomentar este tipo de batallas entre nosotros.

