Seguramente, el título de este artículo te ha llamado mucho la atención. Y es posible que haya sido, porque lo primero que se te ha venido a la mente es que el mismo hace referencia indirecta al gigante tecnológico de alcance mundial llamado Microsoft. Y sobre todo, a que ha hecho una nueva de sus acostumbradas jugadas, que por lo general solemos apreciar con malicia y en perjuicio del Linuxverso. Es decir, en contra de los buenos objetivos, nobles principios e intentos de masificación del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux. Y es que, cuando escuchamos o leemos la frase «Locos por Linux» casi siempre pensaremos en Microsoft o Google, o en que cualquier otra gran compañía tecnológica, puede estar detrás de lo malo que se viene a continuación.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ya que, para esta oportunidad, como en muchos casos de la vida real, a veces el peor enemigo o lo peor de algo no está afuera, sino dentro de nuestra casa (comunidad) o nosotros mismos. Puesto que, en muchas situaciones, suelen ser más las divergencias y peleas entre los mismos actores del Linuxverso, que las ocasionadas por los de afuera. Además, para nadie ducho en este ámbito libre y abierto es un secreto que, existen continuas y largas batallas entre Usuarios, Desarrolladores, Comunidades, Grupos y Proyectos. Y por ello, hoy repasaremos brevemente algunas de estas «típicas batallas del Linuxverso» que al día de hoy aún se mantienen en la mente de muchos.

Contexto del origen de la publicación

Antes de empezar a enumerar algunas de las muchas Batallas del Linuxverso que aún perduran y se mantienen vigentes, veo idóneo, puntualizar y recomendar un genial video llamado «¿Es Systemd el peor Init de Linux? En defensa del Init más usado y menos popular» que, luego de visto, me ha encantado y hecho pensar en este artículo que hoy les he ofrecido. Sobre todo, porque, también me ha hecho pensar en muchos que, por el contrario, suelen batallar porque no se use dicho Init, y nada que tenga que ver con desarrollos libres y abiertos como Ubuntu, Snap, Systemd, PipeWire y Wayland, entre muchos otros más.

Top 10 Batallas más populares que se conocen en el Linuxverso

Usuarios de Distros 100% libres versus Usuarios de Distros con soporte privativo. Usuarios de Debian versus Usuarios de Ubuntu. Usuarios de Debian / Ubuntu versus Usuarios de Fedora / Red Hat. Usuarios de Distribuciones clásicas versus Usuarios de Distribuciones inmutables. Usuarios de SysVinit versus Usuarios de Distros con Systemd. Usuarios de PulseAudio versus Usuarios de PipeWire. Usuarios de Xorg/X11 versus Usuarios de Wayland. Usuarios de GNOME versus Usuarios de KDE Plasma. Usuarios de Entornos de escritorio versus Usuarios de Gestores de ventanas. Usuarios de Filosofía pro Software Libre versus Usuarios de Filosofía pro Código Abierto.

Estas suelen ser las más conocidas y relevantes, pero sin duda que, existen muchas otras más batallas linuxeras librándose, entre los distintos y variados usuarios del Linuxverso, por muy diversas razones. Por ejemplo, aquellos que defienden más el uso de sistemas de empaquetamiento como deb, rpm o tar.gz versus el uso de tecnologías como Snap, AppImages y Flatpak.

O, entre aquellos que prefieren más la utilización de la Terminal, el empleo de atajos de teclados y ambientes gráficos minimalistas con extremadamente bajos consumos de RAM/CPU versus aquellos que prefieren la máxima utilización de la Interfaz gráfica. Y por supuesto, el gusto por los iconos y el ratón, y no escatiman en el consumo de RAM/CPU, por parte del sistema operativo y sus apps.

Y por último, y no menos significativos por ello, seguramente en cada comunidad linuxera existen casos sonados de batallas entre diversos usuarios del Linuxverso. Pero, sinceramente, más allá de las divergencias entre Linus Torvalds y Richard Stallman, no conozco ningún caso relevante que comentar. Aunque, como muchos en el Linuxverso, también tengo mis anécdotas personales en ese sentido, de las cuales di detalles en un apropiado video.

Reflexión

Cuidado con los malos llamados

De mi parte y como una sana reflexión, creó que es importante tener presente que, aunque muchas de estas batallas pueden ser consideradas por algunos como no nocivas o dañinas, y a veces hasta entretenidas, la verdad es que, muchas de estas batallas suelen ser utilizadas por algunos con fines nada sanos o beneficiosos para todos. Es decir, en perjuicio del sano desarrollo y crecimiento del Linuxverso.

Por lo que, desde aquí te invitamos a que, como Usuario tradicional y normal del Linuxverso en el hogar o la oficina o como usuario profesional TI de alguna empresa/negocio, no le sigas el juego a dichos actores internos que suelen periódicamente llamar a no usar proyectos como Ubuntu o Fedora/RedHat o similares. O, proyectos como Systemd, Snap, PipeWire, Wayland, entre muchos otros, o asociados a estos. Incitando así, indirectamente, al futuro fracaso de los mismos, es decir, una parte importante del Linuxverso, y a la larga, a la totalidad del mismo.

Elementos negativos e irresponsables dentro del Linuxverso

Por suerte, estos actores o elementos negativos e irresponsables dentro del Linuxverso suelen ser muy pocos, y su mal llamado no suele tener mayor impacto. Sobre todo, porque muchas veces, solo lo hacen por ganar notoriedad dentro de las Comunidades Linuxeras. Y muchas veces, solo por el mero hecho, de que estos proyectos no le gustan y prefieren otros proyectos, que por lo general, son también buenos y estables, pero son más viejos y con menos actualizaciones y mejoras continuas. Lo cual, por cierto, no suelen resaltar o mencionar apropiadamente en su justa o malsana crítica.

Y por ello, muchos de estos desarrollos, lamentablemente, suelen estar más enfocados o ser más útiles actualmente, para usuarios tradicionales del hogar con ordenadores viejos y de bajos recursos de HW. Ya que, no se enfocan realmente a solucionar problemas o limitaciones importantes y actuales para el progreso exitoso del Linuxverso sobre ordenadores muy modernos y de gama alta, y sobre todo, en el ámbito de los desarrolladores de software y el ambiente corporativo/empresarial.

Apoyar a nuestros favoritos proyectos libres y abiertos, destacando sus beneficios y bondades, por sobre otros proyectos similares es algo normal y válido. Pero, destacar maliciosamente y de forma continuada, supuestas fallas y debilidades de otros proyectos linuxeros con invitaciones a no ser usados no es algo muy ético y profesional. Y un buen ejemplo de esta mala praxis de algunos en el Linuxverso es, cuando llaman a no usar Ubuntu, Snap y Systemd, y muchos otros proyectos libres y abiertos más.

Resumen

En resumen, queda claro que, más allá de cualquier actor externo al Linuxverso o que suele percibirse como ajeno a este, como por ejemplo, Microsoft y Google; un porcentaje significativo de las más conocidas «batallas del Linuxverso» que al día de hoy persisten, con mayor o menor intensidad, suelen provenir de actores internos. Como por ejemplo: Desarrolladores contra desarrolladores, Usuarios contra usuarios, Comunidades contra comunidades, y hasta entre proyectos similares. Y que, muchas veces, esto tiene un efecto más negativo que positivo sobre el Linuxverso. Por lo que, nuevamente, nuestra invitación es a no volvernos «Locos por Linux como Microsoft» ni unirnos a esta malsana tendencia de hacer llamados a no usar ciertos proyectos libres y abiertos, por el hecho de no gustarnos o beneficiarnos.

