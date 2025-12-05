Blender 5.0: nuevo sistema de color, mejoras en renderizado y avances en animación 2D y 3D

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Blender 5.0, versión en la cual no solo amplía las capacidades técnicas del software, sino que también redefine cómo los artistas trabajan con color, materiales, iluminación, efectos y animación.

Y es que el cambio más importante que se presenta en esta nueva versión se encuentra en su sistema de gestión de color, completamente reescrito para soportar espacios HDR y gamas amplias con precisión profesional. Desde ACES 1.3 y 2.0 hasta perfiles como Rec.2100-PQ, Rec.2100-HLG o AgX HDR, la nueva arquitectura permite visualizar, leer y exportar imágenes de amplio rango dinámico con una fidelidad que antes requería herramientas especializadas. Para los usuarios de Linux, las capacidades HDR requieren un entorno basado en Wayland y un backend que funcione sobre la API Vulkan, reflejando la transición del ecosistema hacia estándares modernos.

Espacios de color avanzados y producción cinematográfica profesional

El salto hacia espacios de color amplios como ACEScg o Linear Rec.2020 transforma la creación de materiales, luces y composiciones. Cada archivo y secuenciador puede definirse ahora con un espacio de trabajo independiente, lo que ofrece flexibilidad para proyectos con flujos híbridos o colaborativos. El soporte para exportar imágenes en OpenEXR en formatos ACES2065-1 y ACEScg completa el círculo, junto con nuevas transformaciones de vista basadas en ACES 2.0 y compatibilidad mejorada con configuraciones OpenColorIO para garantizar estabilidad y consistencia visual durante todas las etapas de producción.

A ello se suma la incorporación de un nodo dedicado para convertir entre espacios de color, una herramienta fundamental para quienes trabajan en pipelines complejos de cine, VFX y animación.

La iluminación ambiental también recibe una mejora, con un modelo de cielo completamente nuevo que emplea dispersión múltiple para lograr escenas atmosféricas más naturales. El sistema no solo permite recrear cielos más creíbles, sino que también genera reflejos precisos en entornos interiores, abriendo la puerta a configuraciones lumínicas más sofisticadas. El modelo clásico se mantiene como alternativa para quienes buscan continuidad en proyectos anteriores. Además, una sola modificación de parámetro permite crear amaneceres y atardeceres de forma instantánea, lo que acelera flujos de trabajo artísticos y de previsualización.

Junto a esto, el nuevo nodo de «Azulejo radial» se incorpora como herramienta versátil para generar formas redondeadas y mosaicos sin necesidad de soluciones externas.

Texturas, sombreado y nodos

Blender 5.0 amplía la compatibilidad con caras n-gonales, desplazamientos vectoriales y la posibilidad de procesar únicamente imágenes seleccionadas permiten flujos más controlados. Las operaciones también reconocen el modificador de superficie de subdivisión, ajustando los resultados a su geometría final.

Los nodos de sombreado incorporan ahora zonas de repetición inspiradas en los nodos de geometría. En EEVEE estas repeticiones pueden definirse dinámicamente, mientras que en Cycles se mantienen fijas. A este ecosistema se suman tres nodos nuevos: Bundle, Closure y Menu Switch, diseñados para agrupar funciones, pasar comportamientos personalizados y generar valores a partir de selecciones de menú, respectivamente.

El motor Cycles adopta un algoritmo de renderizado de volumen completamente renovado, conectando capas superpuestas sin artefactos y eliminando la necesidad de configurar manualmente el tamaño de paso o la cantidad máxima de iteraciones. Su nuevo método para simular dispersión subsuperficial ofrece resultados más realistas en materiales translúcidos, especialmente en pieles, cerámicas o tejidos complejos, aunque a costa de un tiempo de cómputo mayor. También incorpora iridiscencia en superficies metálicas, permitiendo representar interferencias de color como las que se generan en metales sobrecalentados.

Por su parte, EEVEE integra una serie de optimizaciones que reducen drásticamente los tiempos de compilación de materiales. En sistemas con Vulkan o GPUs NVIDIA las mejoras pueden multiplicar por cuatro la velocidad de procesamiento. Las operaciones de superposición de instancias son hasta tres veces más rápidas y el sistema de MatCaps recibe una actualización que añade reflejos especulares, mejorando la visualización de superficies oscuras o complejas directamente en el visor.

Mejoras en Grease Pencil

Blender 5.0 también transforma la creación 2D mediante una expansión significativa de Grease Pencil. Ahora es posible convertir bocetos planos en modelos 3D combinando vistas desde distintos ángulos. Esto abre un universo creativo para animadores, concept artists y diseñadores que trabajan con ideas rápidas antes de pasar a un entorno tridimensional completo.

El sistema añade soporte para desenfoque de movimiento, nuevas opciones para gestionar curvas y una herramienta Pluma para crear y editar curvas Bézier con mayor precisión. La unión entre segmentos de trazos cerrados se resuelve de forma más consistente, eliminando huecos y artefactos que antes requerían correcciones manuales.

El editor de vídeo no lineal se integra con más componentes internos de Blender. Los modificadores y parámetros de pista cuentan ahora con pestañas independientes en el editor de propiedades. Los controles de reproducción se incorporan al panel inferior y aparece un nuevo modificador basado en nodos de composición, un avance clave para quienes editan y corrigen color dentro del propio Blender sin salir del proyecto.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre este nuevo lanzamiento, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar Blender 5.0 en Ubuntu?

Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de Blender, podrán hacerlo desde su paquete Snap.

Para la instalación basta con tener el soporte de Snap en el sistema y en una terminal teclear el comando:

sudo snap install blender --classic