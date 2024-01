En el artículo anterior habíamos comenzado a explicar uno de los requisitos básicos para la instalación de un sistema operativo, el particionado. Continuamos ahora con una breve introducción a los sistemas de archivos y las tablas de particiones.

Como habíamos explicado en el artículo anterior, un sistema de archivos establece la forma de guardar los datos, recopilar información de los mismos y posibilitar el acceso a ellos. Las tablas de particiones indican el tipo y tamaño de particiones presentes en un dispositivo de almacenamiento y su localización. Además, señalan la presencia de sistemas operativos con gestores de arranque.

Entre los sistemas de archivo más comunes están:

Habíamos dicho que las particiones son divisiones creadas mediante software. Su uso tiene las siguientes ventajas:

Si tratas de instalar Linux en un ordenador de más de 5 años te encontrarás que no puedes crear más de 4 particiones. Esa restricción no existe en los equipos más modernos ya que utiliza un sistema de tablas de particionado diferente. De todas formas, si recién te estás iniciando, lo mejor es dejar que el instalador se ocupe de todo.

Tenemos dos tipos de tablas de particiones disponibles. MBR (Master Boot Record) para los equipos más antiguos y GPT (GUID Partition Table) para los más modernos. GPT es superior a MBR no solo porque trabaja con discos de mayor tamaño sino que permite la recuperación en caso de daño físico en el dispositivo.

Para superar sus limitaciones, MBR dispone de dos clases de particiones:

Tanto Windows como los instaladores de las diferentes distribuciones Linux incluyen su propia herramienta para el trabajo con particiones. Los escritorios GNOME y KDE disponen además de sus propias herramientas que pueden venir preinstaladas o estar en los repositorios. En el caso de GNOME se llama Gparted (Que también puede descargarse como una distribución Linux independiente) y en el de KDE Editor de particiones.

En nuestro formulario de contacto, el lector Samquejo nos aporta lo siguiente:

Buenas.

Con respecto a mbr, no es del todo correcto.

Lo de 5 años es una buena aproximación para no pillarse, pero tengo máquinas con más de 10 años (y BIOS de su época) que aceptan gpt sin problema.

El esquema de mbr-bios tiene un límite de 2 tb, 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida sin capacidad de arranque nativo (en las particiones extendidas se puede o se podía meter un chainload de grub para arranque) y la partición extendida creo que puede albergar 32 pariciones lógicas pero hablo de memoria y ese número puede ser diferente pero seguro que no menor.