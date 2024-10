Hay programas de código abierto que superan tanto en calidad a sus alternativas privativas que son referentes de su sector. Es el caso de Blender, OpenShot y del que nos ocupa. Pero, como todo puede superarse, Calibre mejora el soporte para pdf.

Si no conoces esto programa debes saber que es una navaja suiza para quienes leemos ebooks. Cuenta con un gestor de colecciones, un editor de formato epub y un lector de libros electrónicos.

Calibre mejora el soporte para pdf

Entre otras cosas, la versión 7.20 de Calibre, que ya lleva unos días entre nosotros, incluye algo que yo cuando convertía desde pdf a otros formatos deseaba desde hace tiempo. El nuevo motor de conversión desde pdf incluye un detector de documentos que permite encontrar y elimnar los encabezados y pies de página. Para compensar , el nuevo motor de salida permite usar las variables WIDTH_PIXELS y HEIGHT_PIXELS para establecer el ancho y el alto del área de encabezado/pie de página en las plantillas.

El formato PDF, llamado así por las siglas de «Portable Document Format» (Formato de Documento Portátil), fue creado por la empresa Adobe aunque es un estándar abierto. Su popularidad se debe a que permite mostrar los documentos de la misma forma aunque cambien los dispositivos y plataformas. Cualquier documento PDF mantendrá su diseño original de texto, imágenes, gráficos y otros elementos, sin ningún tipo de modificaciones.. Esto hace que sea el formato más utilizado para difundir documentos de texto y gráficos,

Adicionalmente incorporan opciones en materia de seguridad como firmas digitales y apertura previo ingreso de contraeña.

Compatibilidad de hardware

Una de las ventajas de Calibre es la de poder exportar libros de la colección a lectores de libros electrónicos. Esta nueva versión mejora el controlador para hacerlo compatible con el Tolino Shine 5. Este es un dispositivo de tinta electrónica, una pantalla de 6 pulgadas y conectividad WiFi.

Experiencia de lectura

Para mejorar la experiencia de lectura de libros con ilustraciones, esta nueva versión perfecciona la herramienta Recortar imagen agregando un nuevo control que da a los usuarios el poder de ajustar la relación de aspecto de las imágenes. Para quienes prefieren escuchar se perfecciona la función de Lectura en voz alta haciendo que los usuarios del motor TTS Piper puedan configurar una pausa adicional al final de cada frase.

Sincronización de contenidos

Ya dijimos que uno de los puntos fuertes de Calibre es compartir contenidos con lectores de ebooks o con otros dispositivos usando el navegador. Esta nueva versión corrije algunos errores como el que no dejaba descargar libros con nombres de archivo no ASCII en el navegador Kindle cuando se usaba la vista /mobile, y el que se producía al incrustar HTML del servidor dentro de un iframe de terceros. Otros bugs que ya no están son el que bloqueaba la copia de un libro a otra biblioteca si no habíamos incluido al autor en la base de datos de destino, y el que existía con el backend Piper de lectura en voz alta, haciéndolo incompatible con voces denominadas con caracteres no ASCII.

Búsqueda de contenidos

El programa nos permite descargar artículos de diversos lugares para leerlos fuera de línea. En la versión 7.20 se agregaron nuevos orígenes como NYT Magazine y RedaktionsNetzwerk Deutschland. Al mismo tiempo se han corregido los orígenes de noticias de National Geographic, Science Journal, The Wire, Nikkei Asia Magazine, Swarajya, Mainichi, Nautilus, Times Literary Supplement, Saechsische Zeitung, India Today y Scientific American.

Instalación de Calibre

Las versiones de Calibre para Windows y Mac pueden descargarse desde la página del proyecto. En Linux podemos encontrarla en los repositorios o utilizando los comandos:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

O en formato Flatpak

flatpak install flathub com.calibre_ebook.calibre

EL rubro de lectores de ebooks para Linux está singularmente bien provisto, también hay algunos títulos dedicados para el manejo de colecciones. Sigil es decididamente mucho mejor como editor. Pero, las herramientas de Calibre son lo suficientemente buenas en todos los apartados. Y, convirtiendo archivos no tiene rival.