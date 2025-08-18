En el desarrollo de una versión de Ubuntu hay varios pasos que, si bien no son todos muy importantes, sí son llamativos. El próximo será cuando Canonical publique en redes sociales cuál será el fondo de pantalla de Ubuntu 25.10, de nombre en clave Questing Quokka, algo que podría hacer este jueves. Lo haga o no, ya sabemos cuál será, puesto que ya se han subido a su Launchapad. Y que se haya descubierto no me queda demasiado claro de si ha sido un error u otra cosa.

El fondo está disponible en cuatro variantes, que serían la principal, una clara, una oscura y una intermedia. La principal recuerda mucho a lo que estamos viendo desde Ubuntu 18.10: el logotipo de familia Questing Quokka con fondo morado y formas triangulares. Cosmic Cuttlefish no tenía esos triángulos en relieve, pero si fondos morados en su mayoría. Hasta 18.04 también había parte del fondo en naranja.

Los fondos principales, los de arriba (warty-final-ubuntu.png y ubuntu-wallpapers-d.png), serán los más familiares. El animal estará en el centro, pero rodeado de una forma circular que parece una especie de mapa. Los de abajo son otras variantes.

Otros 4 fondos de pantalla para Ubuntu 25.10

Todos los fondos de pantalla están en este enlace, en donde se pueden obtener a calidad completa y sin comprimir. Los cuatro de arriba están con estos otros nombres:

Questing_Quokka_Full_Color_3840x2160.png.

Questing_Quokka_Full_Dark_3840x2160.png.

Questing_Quokka_Full_Dimmed_3840x2160.png.

Questing_Quokka_Full_Light_3840x2160.png.

Questing_Quokka_Wallpaper_Dimmed_3840x2160.png.

Questing_Quokka_Wallpaper_Light_3840x2160.png .

Para descargarlos, hay que hacer clic sobre la palabra «plain» que hay a la derecha de cada archivo, con lo que, sin consultar, empezará la descarga.

Es probable que a lo largo de esta semana, Canonical actualice los paquetes de fondos en Ubuntu 25.10 y ya aparezcan en la versión de desarrollo de Questing Quokka. Por lo general, los fondos tienen un nombre único, siendo el del fondo por defecto warty-final-ubuntu. Cuando llegue el momento, el nuevo fondo pasará a usar ese nombre y el fondo de pantalla cambiará automáticamente.

Poco más o menos en el mismo momento, Canonical lo publicitará en redes sociales, y ese será el primer paso que nos hará entender que el lanzamiento se aproxima. Poco después lanzarán la beta y en menos de un mes habrá versión estable.