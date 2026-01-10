Creo que 2026 será un año interesante en el mundo Linux. Valve empezará a vender la Steam Machine y las Steam Frame, dos dispositivos muy interesantes que tienen entre ceja y ceja el mundo gaming. Las Frame serán unas gafas de Realidad Virtual con la que se podrá jugar a títulos de este tipo o mostrar una pantalla enorme frente a nosotros. Su arquitectura será ARM, y por ese motivo me ha parecido buena idea empezar este artículo hablando de ellas, a pesar de que el contenido tiene como protagonista un snap ARM del cliente de Steam.

Valve ofrece un cliente oficial para Linux, pero no del todo. Por ejemplo, Ubuntu usa lo que le ofrece Valve, pero es Canonical quien mantiene el paquete en sus repositorios oficiales. Por otra parte, hay paquetes no oficiales en Flathub y Snapcraft, y es en la tienda de Canonical en donde ya está disponible la versión ARM de Steam. ¿Tiene esto sentido si casi todos los juegos de Steam son para X86_64?

El snap ARM de Steam usa FEX

El snap ARM de Steam tiene incluido el emulador FEX, un programa que permite ejecutar aplicaciones x86 en dispositivos ARM64. Es el mismo emulador en el que confiarán las Steam Frame. En estos momentos, el snap está en fase de pruebas, y se puede instalar ejecutando el comando sudo snap install steam –candidate en un dispositivo con arquitectura ARM.

Sobre el rendimiento, un desarrollador de Canonical ha probado el snap en un equipo con NVIDIA DGX Spark y ha conseguido más de 200fps en Cyberpunk 2077, pero con DLSS activado y vía Proton. Por sus palabras, entendemos que el rendimiento no será un problema, siempre y cuando el hardware sea solvente. Ahora bien, la mayoría de equipos ARM son algo más discretos.

Este movimiento no puede ser casualidad. Parece que Canonical ha querido mover ficha en el momento justo, a inicios de un 2026 que puede cambiar el panorama de los juegos.