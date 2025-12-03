Ubuntu Pro for WSL se ha convertido en una pieza clave para quienes desarrollan en Windows pero necesitan un entorno Linux completo, seguro y bien gestionado. Combinando la potencia de Ubuntu con la comodidad de Windows Subsystem for Linux (WSL), esta solución permite trabajar como si tuvieras una máquina Linux nativa, pero sin máquinas virtuales pesadas ni configuraciones eternas.

Lejos de ser solo un extra opcional, Ubuntu Pro para WSL añade seguridad empresarial, soporte y gestión centralizada a tus distribuciones Ubuntu en WSL. Desde actualizaciones de seguridad ampliadas hasta integración con herramientas de Microsoft y Landscape, está pensado tanto para desarrolladores individuales como para grandes organizaciones que quieren tener control sobre cientos o miles de instancias WSL.

Qué es Ubuntu en WSL y por qué se usa tanto

Windows Subsystem for Linux, o WSL, permite ejecutar un entorno Ubuntu casi nativo dentro de Windows, con terminal, utilidades y herramientas típicas de Linux, pero sin necesidad de arrancar en dual boot ni levantar una máquina virtual completa. Es una alternativa muy ligera y rápida para quienes trabajan en desarrollo, administración de sistemas o automatización.

Gracias a esta integración, Ubuntu sobre WSL ofrece una experiencia de terminal muy potente, con gran interoperabilidad con el propio Windows: puedes acceder al sistema de archivos de Windows, ejecutar comandos de PowerShell desde Ubuntu y viceversa, e incluso lanzar aplicaciones gráficas Linux que corren sobre el escritorio de Windows sin apenas complicaciones.

Para muchos equipos de desarrollo, WSL se ha convertido en la forma más cómoda de trabajar con Linux cuando su plataforma estándar es Windows: compilación de código, ejecución de scripts, contenedores, herramientas de DevOps y hasta aplicaciones que aprovechan la GPU gracias a la integración con NVIDIA y la aceleración de WSL 2, que ofrece rendimiento cercano al nativo.

Qué aporta Ubuntu Pro for WSL sobre Ubuntu estándar

Aunque Ubuntu en WSL funciona muy bien tal cual, las empresas suelen exigir seguridad, trazabilidad y soporte formal. Ahí es donde entra en juego Ubuntu Pro for WSL: una aplicación de Windows que automatiza la asociación de tus instancias de Ubuntu en WSL con una suscripción Ubuntu Pro.

Sin Ubuntu Pro, cada nueva instancia de Ubuntu en WSL quedaría “suelta” y sin gestión centralizada, dependiendo de que alguien se acuerde de aplicar políticas y parches en WSL. Ubuntu Pro for WSL soluciona esto asignando automáticamente tu suscripción Pro a cualquier nueva distro Ubuntu que se añada en WSL en ese equipo.

El resultado es que todas tus instancias Ubuntu sobre WSL pasan a beneficiarse de seguridad reforzada, mantenimiento extendido y opciones avanzadas de administración, sin que el usuario tenga que ejecutar manualmente comandos de suscripción en cada nueva instalación.

Ventajas de seguridad, cumplimiento y soporte

El gran valor de Ubuntu Pro es que amplía el ciclo de vida de seguridad de Ubuntu hasta 10 o 15 años (según edición), incluyendo parches para CVE y mantenimiento sobre un enorme conjunto de paquetes. Esto es especialmente crítico en entornos corporativos donde no se puede ir actualizando de versión cada poco tiempo.

Con Ubuntu Pro for WSL, las instancias Ubuntu LTS que corren dentro de Windows reciben Expanded Security Maintenance (ESM), lo que significa que se siguen publicando actualizaciones de seguridad incluso cuando la versión estándar ya ha salido de soporte general. Estas actualizaciones se pueden aplicar siguiendo las políticas de la organización, asegurando cumplimiento normativo y reduciendo riesgos.

Además, la suscripción Ubuntu Pro cubre seguridad no solo del sistema base, sino también de toolchains muy populares como Python, Go, Rust y muchos otros paquetes de desarrollo. De esta forma, los desarrolladores pueden usar sus lenguajes y frameworks habituales en WSL sin que el equipo de seguridad esté con el susto en el cuerpo por vulnerabilidades sin parchear.

En cuanto al soporte, Canonical ofrece una modalidad Ubuntu Pro con soporte telefónico y por tickets (Ubuntu Pro + Support), pensada para que los desarrolladores que trabajan desde Windows tengan una vía clara y oficial para resolver incidencias en su entorno Linux.

Arquitectura y componentes de la aplicación Ubuntu Pro for WSL

Ubuntu Pro for WSL no es simplemente una “ventanita” que pide tu token y ya; detrás hay toda una arquitectura de componentes que conectan el mundo Windows con las instancias Ubuntu en WSL y con los servicios de Canonical.

Por un lado, existe un paquete MSIX de Windows que incluye el agente y la interfaz de usuario. Este agente se ocupa de gestionar el estado Pro desde el lado de Windows, controlar qué instancias hay en WSL y orquestar la comunicación con los servicios de Ubuntu Pro y Landscape.

Dentro de WSL, se despliega un servicio Pro específico para Ubuntu en WSL, con su propia API, que es el que realmente gestiona el estado de Pro y Landscape en cada instancia Ubuntu. Este servicio actúa como puente entre el agente de Windows y el cliente de Ubuntu Pro dentro del sistema Ubuntu que está corriendo en WSL.

La solución incluye interfaces dedicadas entre el agente y Ubuntu Pro para manejar las transacciones con el servidor de contratos (contract server), así como otra interfaz entre el agente y Landscape para gestionar las instancias WSL desde esta plataforma de administración.

Por último, hay una API de gestión de WSL que controla el ciclo de vida de las instancias: aprovisionamiento, arranque, parada, actualizaciones y otras operaciones que permiten automatizar despliegues y mantenimiento de múltiples distros Ubuntu en un mismo host Windows.

Requisitos previos: preparar WSL y Ubuntu

Antes de liarte con Ubuntu Pro for WSL, es imprescindible tener WSL habilitado en el equipo Windows y tener al menos una instancia de Ubuntu instalada. Si aún no tienes WSL, desde PowerShell con permisos de administrador se puede instalar y activar con un solo comando proporcionado por Microsoft.

Una vez habilitado WSL, puede que sea necesario reiniciar el equipo para que los cambios tomen efecto. Es un paso fácil de olvidar, pero si no reinicias y algo no funciona como esperas, mejor empezar por ahí antes de volverte loco mirando logs.

Hay un detalle importante: la configuración global de WSL mediante el archivo .wslconfig (normalmente en la ruta ~\.wslconfig en Windows) puede bloquear o interferir con la comunicación entre la aplicación Ubuntu Pro for WSL y las instancias Ubuntu dentro de WSL. Si ya tenías WSL configurado y sospechas que este archivo puede dar problemas, lo recomendable es hacer una copia de seguridad de ese fichero y luego eliminarlo antes de seguir.

Para comprobar si el archivo existe, puedes ejecutar un comando en PowerShell que te devuelva True o False. Si devuelve True, significa que el archivo está ahí y puedes proceder a borrarlo con otro comando de PowerShell. Si necesitas detalles sobre todas las opciones de .wslconfig, Microsoft documenta su funcionamiento en la guía oficial de WSL.

Instalación de Ubuntu sobre WSL

Con WSL activo, el siguiente paso es instalar una distribución Ubuntu en WSL. Canonical recomienda Ubuntu 24.04 LTS para sacar partido a las últimas funciones y tener un soporte prolongado, aunque también puedes usar versiones anteriores como Ubuntu 22.04 LTS.

Desde PowerShell, puedes instalar Ubuntu con un comando que descarga e integra la distro en WSL. Si quieres ver primero qué versiones de Ubuntu hay disponibles, hay otro comando que lista todas las distros Ubuntu que se pueden instalar desde la tienda o desde los repositorios de WSL.

Una vez instalada, puedes verificar que tu instancia está utilizando WSL 2, que es la versión recomendada para disfrutar de mejor rendimiento y soporte de GPU. También puedes listar todas las instancias de Ubuntu ya instaladas en tu máquina, para saber en qué estado está cada una.

Para arrancar una instancia específica, basta con ejecutar el comando correspondiente en PowerShell y WSL abrirá esa distro en su directorio home. A partir de ese momento, puedes usarla como si fuera cualquier otro sistema Ubuntu: escribir código, ejecutar scripts, instalar paquetes con apt, o incluso lanzar aplicaciones gráficas Linux.

Cómo funciona la suscripción Ubuntu Pro en WSL

Si quisieras, podrías asociar manualmente cada instancia Ubuntu en WSL a una suscripción Ubuntu Pro entrando en la instancia y ejecutando el comando pro attach con tu token de suscripción. El problema es que eso hay que hacerlo en cada nueva instancia, lo cual es perfectamente asumible en un portátil personal, pero una locura cuando gestionas decenas o cientos de máquinas.

Ese es precisamente el escenario para el que se ha diseñado Ubuntu Pro for WSL: automatizar el proceso de Pro-attachment para que no tengas que acordarte de nada. Una vez que la aplicación está configurada en el host Windows, cada nueva distro Ubuntu que instales en WSL se asociará automáticamente a tu suscripción Pro.

Para empezar, necesitas un token de Ubuntu Pro. Este token se obtiene desde el panel de Ubuntu Pro (Ubuntu Pro Dashboard), donde puedes gestionar tus suscripciones. Si aún no tienes una, puedes solicitar una nueva desde la página de Ubuntu Pro. Para uso personal, la opción “Myself” permite una suscripción gratuita para hasta 5 máquinas, lo que es más que suficiente para muchos desarrolladores independientes.

Instalación y configuración de Ubuntu Pro for WSL

Una vez tienes el token, el siguiente paso es instalar la aplicación Ubuntu Pro for WSL en Windows. Puedes encontrarla en la Microsoft Store como un paquete MSIX estándar, lo que facilita su despliegue tanto a usuarios individuales como dentro de organizaciones con políticas de software controlado.

También es posible obtener la aplicación desde las páginas oficiales de Ubuntu, así como acceder al código fuente y versiones beta en GitHub, algo especialmente útil para quienes quieran auditar el comportamiento o contribuir al proyecto, que es de código abierto.

Tras instalar la app desde la Microsoft Store, la abres e introduces el token de Ubuntu Pro que copiaste previamente desde el panel de suscripción. La interfaz te guiará para pegar el token y confirmarlo. Una vez hecho, verás una pantalla de estado indicando que la configuración se ha completado correctamente.

Desde ese momento, puedes cerrar la ventana de la aplicación y olvidarte: la configuración queda registrada en el host Windows. Si algún día necesitas desvincular esa máquina de la suscripción, basta con volver a abrir la aplicación y seleccionar la opción “Detach Ubuntu Pro” para desconectar el host Windows de tu token.

Con todo esto, tu suscripción Ubuntu Pro queda asociada al host Windows, y la aplicación se encargará de reenviar esa suscripción al cliente de Ubuntu Pro en cada instancia Ubuntu que se ejecute en WSL en ese equipo.

Verificación de que las instancias están Pro-attach

Tras la configuración, todas las instancias Ubuntu sobre WSL que tengas en ese equipo deberán añadirse automáticamente a tu suscripción Ubuntu Pro. Para verificarlo, lo más sencillo es arrancar una de las distros que ya tengas instaladas, por ejemplo Ubuntu 24.04 LTS, desde PowerShell o desde el menú de inicio.

Al lanzar la distro por primera vez, se te pedirá que crees un usuario y una contraseña dentro de Ubuntu, como ocurre con cualquier instalación estándar. Una vez completado ese paso, ya estarás dentro del terminal de Ubuntu en WSL.

Dentro de la instancia, puedes comprobar el estado de la suscripción ejecutando el comando pro status. La salida debería indicar que los servicios de Ubuntu Pro, incluyendo Expanded Security Maintenance (ESM), están activados y funcionando, además de mostrar información sobre la cuenta y la suscripción asociadas.

Para asegurarte de que los repositorios y servicios de seguridad están operativos, puedes ejecutar un sudo apt update. Verás que se consultan múltiples orígenes de paquetes, incluidos los que forman parte de los servicios ampliados de Ubuntu Pro. Esto demuestra que la instancia está recibiendo paquetes adicionales y actualizaciones de seguridad más allá de las que tendría un Ubuntu estándar sin Pro.

Si quieres ir un paso más allá, puedes instalar una segunda versión de Ubuntu, por ejemplo Ubuntu 22.04 LTS, desde PowerShell. Una vez que la instalación se complete y lances la distro por primera vez (creando usuario y contraseña), al ejecutar de nuevo pro status deberías ver que también esta nueva instancia se ha Pro-attach automáticamente a la suscripción.

Gestión a gran escala con el registro de Windows

Cuando gestionas entornos más complejos, probablemente no te basarás en clics manuales en la Microsoft Store para desplegar y configurar Ubuntu Pro for WSL. En esos casos, entra en juego el uso del registro de Windows y las herramientas de despliegue corporativas.

A través del registro de Windows, puedes asociar un token de Ubuntu Pro a cada nueva instancia de WSL usando las soluciones de despliegue de tu organización (por ejemplo, herramientas de gestión de endpoints o scripts de aprovisionamiento). Esto permite que, en cuanto una nueva distro Ubuntu se instale en WSL en cualquier equipo, se una automáticamente a la suscripción adecuada sin intervención del usuario.

Además, Ubuntu Pro for WSL se integra muy bien con las herramientas empresariales de Microsoft. Como se distribuye en formato MSIX, puede gestionarse con Microsoft Intune, políticas de grupo de Active Directory y otras soluciones de gestión de software, lo que facilita muchísimo su adopción en empresas grandes.

Integración con el ecosistema de Microsoft y despliegue corporativo

Una de las bazas más fuertes de Ubuntu Pro for WSL es que se integra como un ciudadano de primera dentro del ecosistema de Windows. Al distribuirse vía Microsoft Store como un paquete MSIX estándar, se puede instalar con un par de clics por usuarios domésticos y, a la vez, desplegarse de forma masiva usando Intune o políticas de grupo.

Para muchas empresas, esto significa que la adopción de Ubuntu Pro for WSL encaja en los flujos de gestión que ya utilizan para otras aplicaciones críticas. No hace falta reinventar la rueda ni introducir herramientas nuevas para gestionar la instalación, configuración y actualizaciones del agente de Pro.

Además de la app en sí, Canonical proporciona imágenes de Ubuntu para WSL que se pueden descargar y distribuir tras el firewall corporativo. De esta forma, la organización puede controlar qué versiones de Ubuntu están disponibles para sus empleados y evitar que utilicen imágenes externas no aprobadas.

Proyecto abierto, documentación y comunidad

El desarrollo de Ubuntu Pro for WSL se lleva a cabo en un repositorio abierto donde está disponible el código fuente. En ese mismo repositorio se mantiene la documentación oficial, que incluye tutoriales, guías prácticas, referencias y explicaciones tanto sobre la distribución Ubuntu on WSL como sobre la aplicación Ubuntu Pro for WSL.

La documentación se encuentra en el directorio docs del repositorio, está escrita en formato markdown, se construye con Sphinx y se publica en Read the Docs. Desde ahí se pueden consultar guías detalladas, referencias de API y explicaciones más profundas sobre los componentes internos.

Al ser un proyecto abierto, se fomenta la contribución de la comunidad. Si quieres colaborar, lo ideal es revisar primero las directrices de contribución publicadas en el repositorio. Para reportar errores, se anima a abrir issues usando la plantilla “Report an issue”, mientras que para sugerencias o nuevas funcionalidades existe la plantilla “Request a feature”.

La comunidad alrededor de Ubuntu y WSL se reúne en el foro de discourse.ubuntu.com, donde se comparten novedades, planes de características, problemas frecuentes y soluciones. Además, Canonical mantiene canales oficiales en redes sociales para difundir noticias y actualizaciones sobre Ubuntu y sus productos.

Todo este ecosistema de código, documentación y comunidad hace que Ubuntu Pro for WSL evolucione de forma rápida y alineada con lo que necesitan tanto los desarrolladores como los equipos de TI que lo utilizan en producción.

Ubuntu Pro for WSL convierte a WSL en una plataforma plenamente apta para entornos profesionales exigentes: mantiene la agilidad y comodidad para los desarrolladores, añade un nivel de seguridad y soporte propio del mundo empresarial, y permite una gestión centralizada con Landscape y las herramientas de Microsoft. Para quien desarrolla en Windows pero vive rodeado de herramientas Linux, es una forma bastante redonda de tener lo mejor de ambos mundos sin sacrificar control, seguridad ni cumplimiento.

Más información en la nota de Canonical.