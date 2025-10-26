Este jueves se conoció que Canonical lanzó su academia centrada en el mercado laboral. Se trata de una plataforma en la que profesionales especializados en software libre pueden certificar sus habilidades en sistemas Linux y Ubuntu

Los exámenes disponibles son mucho más económicos que los de otras empresas de Linux u otros sistemas operativos y la comunidad puede participar ya sea dando su opinión sobre los cursos o sugieriendo temas.

Canonical lanzó su academia

Por el momento solo hay un itinerario disponible, el de Administrador de sistemas compuesto por cuatro exámenes que al aprobarse dan derecho a insignias comprobables que los empleadores y clientes pueden verificar. Para aprobarlos hay que demostrar destrezas prácticas tanto en la terminal como en el escritorio y en el servidor. Todavía no se dieron a conocer cuál sera el cuarto, pero los tres primeros son:

Las tres primeras certificaciones ya están disponibles:

Usando la terminal de Linux

Usando el escritorio de Ubuntu

Usando Ubuntu en los servidores.

El primero está abierto para el público en general mientras que el segundo y el tercero están en fase de pruebas. Los cursos se basan en la versión de soporte extendido vigente, en este caso la 24.04.

Énfasis en el mercado de trabajo

Según explicaron desde Canonical, los exámenes consisten en evaluaciones prácticas que imitan los desafíos que encontrarán en la vida real los administradores de sistemas. Para estp se utilizan entornos virtuales simulando un sistema Ubuntu completamente funcional. En él, los usuairos tendran quee configurar y administrar el sistema operativo como si fuera en la vida real mientras resuelven problemas. Esto incluye tanto instalaciones locales como en la nube. Hasta setiembre del año que viene la base será Ubuntu 24.04, a partir de esa fecha y por dos años se cambiará a la versión 26.04

Modalidad de los cursos

Dado que son cursos con el mercado en mente, el aprendizaje está organizado en forma de módulos que los profesonales pueden seguir de forma autodidacta y aplicar a las insignias a su propio ritmo. También puede ser usado por las empresas para capacitar a su personal según las necesidades. Los cursos son en inglés. Para cada prueba se cuenta con una guía de estudios

Al aprobar el examen el alumno obtendrá una insignia digital emitida por la plataforma Credly y respaldada por Canonical. El uso de esta plataforma permite a los potenciales empleadores o clientes verificar que la persona que van a contratar cuenta con las habilidades correspondientes. Según se destacó desde Canonical, estas insignias no son simples certificados de participación, deben considerarse cualificaciones profesionales que acredutab la capacidad de que quién la posee podrá desempeñar un rol técnico cumpliendo los estándares de la compañía.

En ese sentido, el curso de Administrador de sistemas certifica habilidades integrales en administración de sistemas Linux y Ubuntu, abarcando desde la línea de comandos de la terminal hasta la gestión de entornos de servidor. Este examen servirá de base a las planeadas especializaciones en Cloud, DevOps y otras áreas avanzadas.

Otras alternativas

Hay otras instituciones que dan la posibilidad de obtener certificaciones relacionadas con Linux. Una de ellas es la Linux Foundation que ofrece tanto cursos de especialización general como en tecnologías específicas. Algunos de esos cursos son:

Asociado de TI certificado por la Fundación Linux (LFCA) : Certifica habilidades en las funciones fundamentales de computación en la nube.

: Certifica habilidades en las funciones fundamentales de computación en la nube. Administrador de sistemas certificado por la Fundación Linux (LFCS): Certifica habilidades en la administración de sistemas Linux.

Certifica habilidades en la administración de sistemas Linux. Administrador certificado de Kubernetes (CKA): Certifica habilidades en la plataforma de código abierto para la implementación, escalado y gestión para aplicaciones en la nube.

Certifica habilidades en la plataforma de código abierto para la implementación, escalado y gestión para aplicaciones en la nube. Certificaciones en script para Shell usando Bash: Certifica la habilidad en crear script para la terminal de LInux usando Bash

Por otra parte, Red hat ofrece también una serie de cursos de certificación. ALgunos de los más destacados: