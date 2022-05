Con el lanzamiento de Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish, Canonical dio por finalizado su último movimiento más polémico. Desde este abril, Ubuntu y todos sus sabores oficiales usan Firefox como snap, y no se puede instalar la versión DEB desde los repositorios oficiales. Sobre todo en redes, las reacciones no se hicieron esperar, siendo la mayoría críticas, primero, por el cambio y, segundo, por no permitir elegir. Y es que las apps en snap no se abren muy rápido.

Esto es algo que quiere arreglar Canonical. Tal y como leemos en esta nota de su blog, que pone que es la primera parte, por lo que se espera más información en el futuro, Mark Shuttheworth y compañía sacan pecho por lo bien que funciona Ubuntu 22.04, para pronto pasar a hablarnos del famoso Firefox como Snap. Lógicamente, menciona las mejoras, como mayor seguridad, compatibilidad y velocidad de las actualizaciones, pero también reconocen que el rendimiento no es el mejor.

Canonical reconoce que Firefox como snap rinde peor

En la actualidad, esta decisión tiene contrapartidas en lo que respecta al rendimiento, sobre todo en el primer arranque de Firefox tras un reinicio del sistema. Una parte de esto se debe a la naturaleza inherente del sandboxing, sin embargo, creemos que todavía hay una oportunidad significativa para mejorar los tiempos de arranque en todos los ámbitos.

Después de justificar su decisión de pasarse a la versión snap, ya entra de lleno en hablar del rendimiento. Hay tres áreas: la primera es el rendimiento del lanzamiento en frío, es decir, la primera vez que se abre tras un reinicio; luego está el rendimiento del inicio en caliente, cuando ya ha recogido cierta información y se abre más rápido; por último está el rendimiento al usar el navegador cuando ya está abierto, y aquí ya han introducido mejoras.

En definitiva, han publicado información en la que, resumiendo, reconocen que Firefox no funciona tan bien ahora, pero que van a hacer todo lo posible para que no se note la diferencia. Trabajo tienen, ya que en ocasiones Firefox como snap puede tardar 10s en abrirse, pero por lo menos conocen el problema y están comprometidos con eliminarlo, o, como mínimo, reducirlo.