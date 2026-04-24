Canonical lanzó ayer Ubuntu 26.04 LTS y ya es hora de mirar al futuro. Siendo una versión con soporte extendido, en ese futuro habrá actualizaciones de mantenimiento (26.04.1, 26.04.2, 26.04.3…), pero ya se ha empezado a preparar la siguiente versión de Ubuntu. Se sabía que Ubuntu 26.10 llegaría el 15 de octubre, y ahora también se conocen el resto de fechas programadas.

Las fechas son como cabría esperar, con una congelación de funciones unos dos meses antes del lanzamiento de la estable y la beta con tres semanas de antelación.

Calendario de Ubuntu 26.10 Stonking Stingray

20 de agosto : congelación de funciones, congelación de importación de Debian.

: congelación de funciones, congelación de importación de Debian. 10 de septiembre : congelación de la interfaz de usuario.

: congelación de la interfaz de usuario. 17 de septiembre : congelación de la cadena de documentación, congelación de las funciones del kernel.

: congelación de la cadena de documentación, congelación de las funciones del kernel. 21 de septiembre : congelación de la beta, congelación de HWE.

: congelación de la beta, congelación de HWE. 24 de septiembre : lanzamiento de la beta.

: lanzamiento de la beta. 1 de octubre : congelación del kernel

: congelación del kernel 8 de octubre : congelación final, Release Candidate.

: congelación final, Release Candidate. 15 de octubre: lanzamiento de Ubuntu 26.10 estable.

No se han incluido en la lista anterior los lanzamientos de las snapshots, que son imágenes ISO que lanzan cada mes. Suelen ser cuatro antes de la beta. Estas snapshots se diferencian de las Daily Build en que se lanzan en un punto más maduro, pero una vez instalada una snapshot, las actualizaciones y parches también llegan cuando están disponibles.

Ubuntu 26.1 llegará el 15 de octubre con la novedad más destacada, si no pasa nada extraño, de GNOME 51. También incluirá el kernel más nuevo que haya en octubre, aunque tengan que lanzar el sistema operativo con un kernel en desarrollo. Mirando al calendario, ese kernel será Linux 7.2 o 7.3. Stonking Stingray será una versión interina con soporte de 9 meses.

Además, en los próximos seis meses irán añadiendo cambios que luego incluirán en la versión final, y nosotros, como siempre, informaremos de los más importantes tan pronto en cuanto los descubramos. Manteneos conectados y no os lo perdáis.