Hace un rato he visto un retweet a un tweet de It’s FOSS, quien a su vez menciona como fuente a OMG! Ubuntu!, que me ha dejado en shock, flipando, no me lo podía creer. Y aún no puedo. Canonical está dando pasos polémicos en las últimas versiones de Ubuntu: en 20.04 eliminó la tienda de software de GNOME para dejar su Snap Store en un claro movimiento para obligarnos a usar sus paquetes snap. Pero este no fue el primer paso feo que dio, ya que Chromium desapareció de los repositorios oficiales hace años. Ahora se plantea otro movimiento polémico y más doloroso, ya que implica a Firefox.

Los paquetes de nueva generación tienen sus cosas buenas, pero también algunos puntos negativos. Para empezar, contienen software principal y dependencias en un mismo paquete, por lo que son más pesados. Además, o si no que se lo pregunten a Scribus y GIMP, pueden no comunicarse igual de bien con el resto del sistema operativo. Los paquetes snap son así, y a partir de ahora, todas las imágenes ISO de Ubuntu llegarán con la versión Snap de Firefox instalada por defecto.

Firefox en Snap, ¿sin opción de instalar la versión DEB?

El cambio será oficial coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 21.10 Impish Indri, y han dejado claro que no afectará a los sabores oficiales. La principal duda que queda es si habrá posibilidad de instalar la versión DEB o APT desde el terminal o instalando el centro de software de GNOME, algo que creo que será así porque para los sabores si existirá, pero me podría equivocar.

En el caso de que no se pueda instalar una versión como la actual, yo usaría los binarios, tal y como explicamos hace un par de años aquí en Ubunlog. Por todo lo demás, y aunque se comenta que ha sido Mozilla quien ha propuesto el cambio, a mí no me gusta nada en absoluto.