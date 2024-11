Durante la Akademy 2024, el proyecto al que tanto le gusta la K nos habló por primera vez de KDE Linux. No vamos a hablar mucho de esa futura distribución en este artículo, pero sí la vamos a tomar como referencia. El caso es que es una futura opción inmutable, y, como SteamOS, confiará principal en paquetes flatpak. Fedora hace tiempo que tiene opciones atómicas, Manjaro ya trabaja en ello y Canonical coquetea con la idea. Pero, creo, es algo que si llega a nacer lo hará muerto.

No se ha hablado mucho de ello, pero el equipo de Canonical está trabajando en algo que están llamando Ubuntu Core Desktop. Es Ubuntu, pero a base de Snaps. Dicho de otro modo, lo que Canonical considera una distribución inmutable. Si hemos metido en este artículo a KDE Linux es porque creo que «el equipo K» va en una dirección más correcta. En un principio, el software lo obtendrá de Flathub, pero no descartan la adopción de paquetes snap. Por otra parte, Canonical ya avisa de que su Ubuntu Core Desktop es una buena opción… si te bastan los snaps.

Canonical ofrecerá una distro inmutable un poco coja

Para probar bien Ubuntu Core Desktop o su futura variante KDE neon core, lo mejor es realizar una instalación nativa. Tiene incluida por defecto una aplicación de nombre Workshops, algo que puede recordarnos a Distrobox, salvando las distancias. Es su principal arma para que Ubuntu Core Desktop sirva para algo, pero ni de lejos es la mejor opción para la mayoría de usuarios. Workshops nos permitirá, por ejemplo, instalar una imagen de Ubuntu y software de sus repositorios oficiales. Lo malo es que nada de esto es tan directo como hacerlo desde una tienda de software.

Cuando uno se compra una Steam Deck, por ejemplo, y lo mismo será pare ese KDE Linux que están desarrollando, cuando quiere instalar un programa sólo tiene que ir a Discover, buscarlo e instalarlo. De esta manera podemos instalar, no sé, Kodi, VLC, Chrome, Kdenlive… Aunque hay software que también está en Snapcraft, algunos ni se actualizan a tiempo, como es el caso de Audacity. Flathub ofrece más opciones, y por eso es la elección de todas las distribuciones inmutables que no son propiedad de Canonical.

Y por si lo de Flathub no es suficiente, KDE Linux también se planteará implementar el soporte para paquetes snap. Básicamente, la idea es ofrecer posibilidades, pero eso no es algo que parezca importarle a Canonical. Mark Shuttleworth y compañía quieren meterse en el mundo de los sistemas inmutables, pero no pueden apostar por el uso de paquetes de la competencia. Así que ofrecería algo un poco cojo.

KDE Linux: la inmutabilidad como debe ser

KDE Linux aún está en desarrollo, pero es un proyecto prometedor. Detrás está KDE, responsable de Kubuntu, KDE neon y software como Kdenlive. Lo que resulta extraño, o no, es que usarán la base de Arch Linux. No han explicado por qué, pero puede que el motivo tenga que ver con las actualizaciones continuas y la flexibilidad. Lo que llama la atención es que, de algún modo, le hayan dado la espalda a Ubuntu, sistema que ya usan en neon.

KDE Linux será un sistema inmutable, difícil de romper o fácil de recuperar en caso de ruptura. Actualizaciones atómicas, flatpaks y snaps, además de ofrecer Distrobox. Con todas estas posibilidades, sólo le faltaría no ser de sólo lectura para ser una distribución tradicional, pero ¿qué sentido tendría esto?

La cuestión es que un sistema inmutable no tiene que ser algo con limitaciones impuestas. Debe ser irrompible, pero hay que buscar maneras de hacer de todo sin quebrar esa inmutabilidad. KDE ha entendido bien como debe ser un sistema inmutable, algo a lo que Canonical siempre hará oídos sordos. ¿Qué usuario medio va a querer usar un sistema robusto que no le permita, al menos, disfrutar de un nivel usuario completo? ¿Y qué usuario bajo-medio va a saber instalar otras opciones en contenedores?

Por todo esto, creo que o mucho cambia la propuesta de Canonical o cuando lancen una versión estable no la querrá nadie.