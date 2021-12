Hubo un tiempo en el que día sí día también buscaba cuál sería la mejor opción para usar Twitter en Linux. En su momento edité Franz para usarlo junto a WhatsApp, Telegram y Gmail, entre otros, pero ahora me he acostumbrado a hacerlo desde el navegador, ya que prácticamente todos son compatibles con las notificaciones y la versión web se parece mucho a la de los dispositivos móviles. Pero hubo un tiempo en el que no lo tenía tan claro, algo que me ha recordado el artículo de Esta semana en GNOME.

Y es que, entre sus novedades, mencionan una de Cawbird, uno de los clientes que probé en su momento. Teniendo en cuenta lo que ofrecían tanto Windows como algunos clientes de macOS o dispositivos móviles, Cawbird me supo a poco, pero hoy se ha demostrado que no estaba muerto (estaba de parranda).

Esta semana en GNOME

Esta semana, GTK4 y libadwaita han llegado a la app de ajustes de GNOME. El proyecto asegura que ha sido un «port» muy grande, con más de 330 archivos rescritos o ajustados con base GTK4. Todo, quitando tres paneles, se han pasado a GTK4, pero no se va a quedar así; ya están trabajando para terminar el port completo.

En cuanto a dos softwares con «lib» en sus nobres, libadwaita documenta por fin clases de estilos y colores con nombre que proporcionan sus hojas de estilos, y en GLib se ha corregido un bug con el remapeado en g_spawn_*(). Ya en un tema menos interno, se ha añadido un nuevo capítulo en el libro gtk4-rs en el que se explica cómo estilizar las aplicaciones con CSS. Por otra parte, la página de documentación del desarrollador de GNOME tiene una nueva guía de estilo para que se escriban documentos para desarrolladores con consistencia con cosas como referencias a API y tutoriales.

Pero entre lo más destacado tenemos que Cawbird puede mostrar ahora las páginas de perfiles de usuarios, y que la nueva extensión Burn-My-Windows de GNOME Shell permite desintegrar las aplicaciones a la antigua usanza, es decir, con un efecto de quemado.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.