Si me preguntáis a mí, yo siempre recomendaré guardar la propuesta de Canonical en un rinconcito y pasaros a GNOME Software. Lo haría por dos motivos: me parece más intuitiva y fácil de usar y además soporta paquetes flatpak. Pero la compañía de Mark Shuttleworth ofrece por defecto el Centro de Aplicaciones o App Center, y ha introducido una novedad que le hace ser más útil de lo que es en Ubuntu 25.10 y anteriores.

Cuando la lanzaron, el ya-no-tan-nuevo Centro de Aplicaciones sólo servía para gestionar paquetes snap. Con el paso del tiempo, Canonical también le dio acceso a repositorios oficiales, y, aunque sigue priorizando los snap a día de hoy, también ofrece paquetes DEB. Una actualización reciente del Centro de Aplicaciones ha añadido soporte para mostrar y gestionar paquetes de Debian instalados en el sistema operativo, usando PackageKit y Appstream de fondo.

El Centro de Aplicaciones pretende ser el centro del software en Ubuntu

Hasta ahora, si querías eliminar paquetes de este tipo había que ir a la página de listados, lo que era de todo menos fácil de entender.

Y es que, desde hace ya casi tres años, Canonical quiere que su Centro de Aplicaciones sea su centro de «software» general. Parte de la comunidad no pierde la esperanza de que algún día añadan soporte para paquetes flatpak, pero yo no soy tan optimista. ¿Para qué crearían una bifurcación de GNOME Software si al final sirve para lo mismo? El motivo es que la compañía quiere que instales snaps, no facilitar la instalación del tipo de paquete que se considera su competencia.

Así que sí, el Centro de Aplicaciones es mejor ahora, pero yo sigo recomendando la tienda de software oficial de GNOME, ya sea en Ubuntu 26.04 o en versiones anteriores, a donde la actualización de App Center con soporte para gestionar paquetes de repositorios también podría llegar.