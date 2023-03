Character AI: ¿Cómo crear un útil ChatBot propio para Linux?

Hoy en día, muchas personas para casi todo han estado usando las diversas plataformas web y clientes de escritorio para disfrutar y aprovechar el potencial de las tecnologías de inteligencia artificial. Sobre todo, aquellas relacionadas con el uso de ChatBots con o sin ChatGPT. Tan así está la tendencia, que Microsoft, Google, Meta y otras empresas más, están incorporando dicha tecnología en todos sus productos y servicios.

Por ello, hoy les traemos este pequeño, pero útil truco o procedimiento para emplear la plataforma web de inteligencia artificial llamada «Character AI para generar un ChatBot para Linux» mediante WebApp Manager.

Pero, antes de iniciar este post sobre cómo usar «Character AI para crear un ChatBot para Linux» y mediante WebApp Manager, les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada:

Artículo relacionado: WebApp Manager, crea accesos directos en el escritorio a páginas web

Cómo usar Character AI para crear un ChatBot para Linux

Pasos para usar Character AI para crear un ChatBot para Linux

Dado que, ya tenemos en Ubunlog diversos tutoriales para generar una WebApp de diversas formas, es decir, manualmente haciendo un acceso directo o directamente sobre Firefox, o de forma automatizada mediante Electron y Nativefier, o la aplicación WebApp Manager; omitiremos este paso al final, y directamente explicaremos como generar el ChatBot en la plataforma web de Character.AI, que luego será convertido en una WebApp.

Y los pasos necesarios son los siguientes:

Ir a la plataforma web de Character.AI Registrarnos en la misma presionando el botón Login. Luego de registrarnos procedemos a crear nuestro ChatBot de Inteligencia Artificial Y por último, creamos la WebApp del mismo usando WebApp Manager u otro medio.

Tal como se muestra a continuación en las capturas de pantalla siguiente:

Observaciones del uso



Hasta ahora no he visto limitaciones de uso del ChatBot, por lo menos utilizándolo estando registrado en la web, no como un invitado (guest) a utilizar el ChatBot generado sin estar registrado. Además, la web tiene soporte multilingüe, por lo que puede ser empleada en español.

Otra punto importante es que, si el ChatBot es generado para ser iniciado con Google Chrome el mismo le permite al ChatBot, a diferencia de Firefox, el recibir comandos por voz que luego son convertidos a texto. Pudiendo sí, escoger entre hablar o escribir de forma natural, para luego solo presionar la tecla Entrada (Enter) para que acepte la orden.

Sin embargo, parece colgarse al recibir una nueva orden vocal, por lo que amerita que se refresque la sesión del Navegador web mediante la tecla F5. Ameritando así, más pruebas en caso de querer gestionarlo por voz.

Y por último, para aquellos que deseen saber más sobre como funciona esta IA alternativa, te invito a probar mi pequeña y humilde creación llamada MilagrOS AI basada en Character IA, y ver un vídeo de YouTube sobre ella.

Artículo relacionado: Electron y Nativefier para crear tus propias webapp desde Ubuntu

Resumen

En resumen, esperamos que este novedoso procedimiento alternativo para poder usar la plataforma web de inteligencia artificial llamada «Character AI para generar un ChatBot para Linux» mediante WebApp Manager, les permita a muchos el generar e implementar su propio ChatBot en el momento justo y las condiciones apropiadas. Y si te ha sido interesante el mismo, será un placer conocer tu opinión o punto de vista, mediante los comentarios.

