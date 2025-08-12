Chrome 139 presenta mejoras, seguridad y nuevas funciones para desarrolladores.

Google ha lanzado oficialmente Chrome 139, acompañado de la versión estable de Chromium, su proyecto de código abierto que sirve como base para el navegador. Esta nueva versión llega con un conjunto de mejoras que combinan funciones impulsadas por inteligencia artificial, optimizaciones en la seguridad, cambios en la compatibilidad y novedades para desarrolladores web.

Chrome 139 corrige 12 vulnerabilidades, ninguna de ellas crítica, gracias a un riguroso trabajo de auditoría interna y pruebas automatizadas con herramientas como AddressSanitizer y MemorySanitizer. Como parte del programa de recompensas, Google otorgó pagos que suman $18,500 a los investigadores que identificaron fallos en esta versión.

Principales novedades de Chrome 139

Uno de los cambios más destacados de Chrome 139 es la incorporación de un modelo de IA capaz de generar recomendaciones de búsqueda directamente en la barra de direcciones y en la página de inicio de nueva pestaña. Esta función, identificada como Modo IA, añade un botón específico y resalta las sugerencias generadas por inteligencia artificial en un área diferenciada. Actualmente, solo está activa por defecto para un grupo limitado de usuarios.

Además, el navegador amplía la capacidad de crear accesos directos de búsqueda rápida en entornos de gestión centralizada, permitiendo ahora que los propios usuarios modifiquen o eliminen accesos configurados por administradores. Un ejemplo de ello es «@nombre» para buscar en un sitio específico.

Cambios en la compatibilidad con extensiones y configuraciones

En Chrome 139 se elimina la configuración ExtensionManifestV2Availability, que permitía recuperar la compatibilidad con el Manifiesto V2 de Chrome. Aunque aún es posible habilitarlo manualmente mediante opciones de línea de comandos, en la versión estable oficial se retira el soporte para parámetros como –extensions-on-chrome-urls y –disable-extensions-except, que sí permanecen en Chromium y en las versiones de prueba.

Además de ello, la página de Nueva pestaña ahora muestra un panel inferior con información sobre extensiones que influyen en su contenido y políticas aplicadas por administradores. También se añade una protección contra el borrado accidental de contraseñas, dirigiendo al usuario al administrador de contraseñas antes de eliminar datos sensibles.

Refuerzos en seguridad y protección de datos

La seguridad también es protagonista en esta actualización. En Android, Chrome 139 incorpora verificaciones automáticas de seguridad para paquetes APK descargados, bloqueando y advirtiendo sobre archivos peligrosos. Otra novedad relevante es la protección contra el borrado accidental de contraseñas, que redirige al usuario al administrador de credenciales antes de eliminar cualquier dato sensible.

En materia de compatibilidad, se retira el uso automático de SwiftShader para WebGL en ausencia de GPU adecuada, mejorando la seguridad y reduciendo riesgos de ejecución de código no seguro. Además, se deja de confiar en certificados TLS emitidos por Chunghwa Telecom y Netlock posteriores al 31 de julio de 2025, debido al incumplimiento de requisitos de seguridad.

Innovaciones en desarrollo web y CSS

Los desarrolladores encontrarán una serie de funciones avanzadas que potencian el diseño y el rendimiento web. Entre ellas, destacan el soporte para la propiedad CSS “corner-shape” y la introducción de funciones personalizadas en CSS mediante la regla “@function”, lo que amplía las posibilidades creativas del diseño adaptable. También se añade la propiedad “caret-animation” para personalizar el comportamiento del cursor en campos de entrada, y “font-width” para ajustar la anchura de las fuentes.

WebGPU ahora admite texturas 3D comprimidas y cuenta con un modo experimental compatible con APIs gráficas heredadas como OpenGL y Direct3D11. En paralelo, la API Web Speech suma soporte para reconocimiento de voz con motores locales, lo que abre la puerta a experiencias más privadas y rápidas.

Para optimizar el rendimiento y reducir la huella de compatibilidad, Chrome 139 deja de soportar macOS 11, Android 8 y Android 9, enfocándose en sistemas más recientes. Además, se implementa la detección ampliada de tipos MIME para JSON y nuevos controles para diálogos HTML.

¿Como actualizar o instalar Chrome en Ubuntu y derivados?

Si estás en poder actualizar tu navegador a la nueva versión, debes saber que podrás hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación. Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente, abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb