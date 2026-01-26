Chrome 144: IA en Linux, pestañas verticales y regreso de JPEG XL

Google ha oficializado el lanzamiento de Chrome 144, una actualización que profundiza en la integración de la inteligencia artificial generativa mientras prepara el terreno para cambios significativos en la interfaz y el soporte de formatos multimedia. Esta nueva versión estable llega acompañada, como es habitual, de la actualización correspondiente en Chromium, el proyecto de código abierto que sirve de base al navegador.

A nivel de seguridad, Chrome 144 corrige 10 vulnerabilidades detectadas mediante herramientas automatizadas como AddressSanitizer y LibFuzzer. Google ha recompensado a los investigadores de seguridad con más de 18.500 dólares por estos hallazgos, aunque ninguno de los fallos permitía la ejecución de código crítico fuera del entorno aislado (sandbox) del navegador.

La Inteligencia Artificial se expande y se controla

El foco principal de Chrome 144 sigue siendo la evolución de su «Modo IA». Esta funcionalidad, que permite interactuar con un agente inteligente directamente desde la barra de direcciones o la página de nueva pestaña, ha mejorado su capacidad para responder preguntas complejas en lenguaje natural. El sistema no solo busca información, sino que permite al usuario realizar preguntas de seguimiento para aclarar datos específicos sobre el contenido que está visualizando.

Una de las mejoras más notables es la ampliación de las capacidades del chatbot Gemini integrado. Ahora es posible subir imágenes a través del menú contextual para que la IA las analice o incluso genere nuevas imágenes a partir de ellas. Además, la funcionalidad se ha vuelto más versátil al permitir el análisis cruzado entre varias pestañas abiertas, facilitando tareas como comparar productos, resumir múltiples fuentes de información o buscar datos específicos en una sesión de navegación compleja. Aunque esta característica debutó en Windows y macOS, los usuarios de Linux comienzan a recibir el botón «Modo IA» en esta versión, activable también mediante la tecla Tab en la barra de direcciones.

Sin embargo, Google también ha empezado a dar pasos hacia la privacidad y el control de estos modelos. En la rama de pruebas Canary (futura base de Chrome 147), se ha detectado una nueva configuración en la sección de sistema llamada «GenAI en el dispositivo habilitado». Esta opción permitirá a los usuarios desactivar por completo los modelos de inteligencia artificial que se ejecutan localmente en el equipo, eliminando funciones como la detección predictiva de malware si el usuario prefiere no consumir recursos locales para estas tareas.

Novedades en la Interfaz y formatos futuros

Mirando hacia el futuro cercano, las versiones beta y Canary anticipan cambios muy solicitados. La versión Beta (base de Chrome 145) introduce finalmente un modo de pestañas verticales. Activando una opción experimental, los usuarios pueden reemplazar la barra superior tradicional por un panel lateral, optimizando el espacio en pantallas panorámicas y facilitando la gestión de un gran número de sitios abiertos.

Paralelamente, Chrome Canary ha reintroducido el soporte para JPEG XL, un formato de imagen de nueva generación que Google había descartado anteriormente. La implementación actual utiliza la biblioteca jxl-rs escrita en Rust, lo que sugiere un enfoque renovado en la seguridad y el rendimiento para la renderización de imágenes de alta calidad y bajo peso.

Mejoras Técnicas: Conectividad y Desarrollo Web

Bajo el capó, Chrome 144 implementa la tercera versión del algoritmo Happy Eyeballs. Esta tecnología optimiza la conexión a servidores que soportan tanto IPv4 como IPv6, priorizando las conexiones más rápidas y modernas (como HTTP/3 y QUIC) sin penalizar al usuario con tiempos de espera si una de las vías falla. También se ha actualizado la API de Direct Sockets, que ahora soporta tráfico multidifusión (multicast), permitiendo que las aplicaciones web reciban paquetes UDP de múltiples fuentes, algo crucial para herramientas de comunicación en tiempo real.

Para los desarrolladores web, se han añadido nuevas herramientas CSS y HTML. Destaca el pseudoelemento ::search-text, que permite personalizar el estilo del texto resaltado en las búsquedas locales, y la nueva etiqueta HTML <geolocation>, diseñada para insertar botones estandarizados que soliciten acceso a la ubicación. Además, el nuevo objeto Temporal de JavaScript llega para solucionar los históricos problemas de gestión de fechas y horas en el lenguaje, ofreciendo una manipulación precisa de zonas horarias y operaciones aritméticas temporales.

Descarga Chrome 144

Si quieres obtener la nueva versión de Chrome 144, seguramente tu navegador se actualizará automáticamente en los próximos días. Sin embargo, si prefieres forzar la actualización o descargar el instalador desde cero.

Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente, abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb