Chrome 146: Protección de red local, API Sanitizer y contexto de Drive para IA

Google ha publicado la versión 146 de su navegador web Google Chrome, la cual llega con un enfoque claro en el control de permisos y el blindaje de las redes locales. Esta actualización introduce un mecanismo de intervención selectiva diseñado para limitar el alcance de las secuencias de comandos de terceros.

A partir de ahora, los scripts asociados a la publicidad alojados en una web no podrán acceder a componentes sensibles como la ubicación, el micrófono, el portapapeles o los puertos USB y Bluetooth, incluso si el usuario le había concedido esos permisos a la página principal. La interfaz de seguridad también se ha simplificado, ofreciendo únicamente los modos de protección estándar y avanzada. Este último verifica las URL en tiempo real con los servidores de Google y aplica ralentizaciones preventivas al detectar tráfico inusual.

Google Chrome 146 presenta la correccion de 29 vulnerabilidades descubiertas mediante pruebas automatizadas rigurosas. El fallo más severo, clasificado como crítico, consistía en un desbordamiento de búfer en el componente WebML que permitía a un atacante ejecutar código fuera del entorno aislado (sandbox) del navegador.

Ademas de ello, también cierra una de las vías de ataque más comunes contra el hardware doméstico: el escaneo de redes locales. Chrome 146 bloquea por defecto los intentos de las páginas web públicas de acceder a direcciones IP de intranet o a la interfaz de bucle invertido (localhost). Cualquier intento de descarga de recursos o solicitud a enrutadores e impresoras locales requerirá la confirmación explícita del usuario, mitigando drásticamente los ataques de falsificación de peticiones entre sitios (CSRF).

Principales novedades de Chrome 146

La integración de inteligencia artificial recibe una actualización funcional importante. El agente de IA de Chrome, accesible desde la barra de direcciones o las nuevas pestañas, ahora puede conectarse con Google Drive. Esto permite a los usuarios utilizar sus propios documentos almacenados en la nube como contexto para formular preguntas en lenguaje natural, cruzando la información de la web que están visitando con sus archivos personales.

Para los desarrolladores web, la actualización entrega herramientas de control estructural y visual. Las nuevas propiedades CSS animation-trigger y trigger-scope permiten vincular el inicio o reinicio de animaciones a la posición de desplazamiento de la página de forma puramente declarativa, eliminando la dependencia de JavaScript.

La arquitectura del DOM tambien recibio mejoras con el nuevo registro de elementos personalizados, el cual soluciona los conflictos de nomenclatura al permitir que una misma página utilice diferentes versiones de una etiqueta HTML idéntica provenientes de bibliotecas distintas. Además, la seguridad del código entrante se refuerza con la API Sanitizer y su método setHTML(), diseñado para limpiar datos externos y neutralizar ataques de inyección (XSS) antes de su renderizado.

Por otra parte, tambien se destaca que ARM recibe un respaldo por parte de Google. La compañía ha anunciado el lanzamiento de versiones oficiales y nativas de su navegador Chrome para sistemas Linux que operan bajo la arquitectura ARM64. El despliegue de estos binarios comenzará en el segundo trimestre de 2026 y se distribuirán en los formatos de paquetería estándar .deb y .rpm, cubriendo de forma directa a las principales familias de distribuciones como Debian, Ubuntu, Fedora y openSUSE.

Hasta ahora, el soporte oficial de Chrome en plataformas Linux estaba restringido de manera exclusiva a la arquitectura x86_64. Los usuarios que operaban equipos ARM, desde placas de desarrollo hasta portátiles de nueva generación, dependían de las compilaciones de código abierto de Chromium mantenidas por terceros dentro de los repositorios de sus respectivas distribuciones.

La llegada del cliente oficial y cerrado de Chrome para ARM64 elimina esta fragmentación y habilita las caracteristicas que estaban ausentes o limitadas en las versiones de Chromium comunitarias.

Descarga Chrome 146

Si quieres obtener la nueva versión de Chrome 144, seguramente tu navegador se actualizará automáticamente en los próximos días. Sin embargo, si prefieres forzar la actualización o descargar el instalador desde cero.

Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente, abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb