Chrome 148 integra IA local con Gemini Nano y pestañas verticales

Google dio a conocer hace pocos dias el lanzamiento oficial de Chrome 148, una actualización que establece definitivamente la inteligencia artificial como el núcleo operativo del navegador.

Esta nueva version despliega nuevas optimizaciones de red centradas en el protocolo HTTP/3 y unifica la experiencia visual en todas las plataformas, pero su mayor atractivo reside en la integración del modelo local Gemini Nano y la solucion de vulnerabilidades críticas. Con 127 parches de seguridad implementados (tres de ellos para evitar la ejecución de código fuera del entorno aislado).

Principales novedades de Chrome 148

El «Modo IA» de Chrome, que permite interactuar con un agente inteligente directamente desde la barra de direcciones o en una nueva pestaña, ha recibido un impulso funcional tremendo. Esta tecnología, capaz de recopilar información de las páginas para responder preguntas complejas en lenguaje natural, se expande hacia tareas prácticas: ahora puede autocompletar números de tarjetas de crédito y direcciones con permiso del usuario. Paralelamente, la funcionalidad de autocompletado tradicional se vincula estrechamente con Google Wallet, permitiendo rellenar automáticamente campos críticos como números de licencias de conducir, pasaportes, identificaciones nacionales y números de viajeros conocidos (KTN).

El avance de esta tecnología también se hace notar fuertemente en el ecosistema móvil. La versión para Android estrena la función «Autocompletar mejorado», una característica que utiliza un modelo de IA para comprender los formularios web complejos y rellenar automáticamente los campos basándose en el historial del usuario. Además, se ha habilitado un modo de privacidad sumamente solicitado que permite a los usuarios devolver ubicaciones geográficas aproximadas en lugar de exactas a los sitios web que soliciten acceso al GPS. Para quienes prefieren mantener el control total sobre los recursos de su equipo, Google permite desactivar por completo la descarga y ejecución de todos estos modelos locales desde el panel de configuración «Sistema > IA del dispositivo».

Chrome 148 implementa una de las funciones mas ambiciadas por los desarrolladores, la cual es la implementación definitiva de la API Prompt. Esta interfaz permite a las aplicaciones web interactuar directamente con modelos de lenguaje de gran tamaño utilizando texto, imágenes y audio, devolviendo los resultados en formatos estructurados. Los desarrolladores ahora pueden integrar funciones de búsqueda visual, transcripción de voz, clasificación sonora y generación de texto directamente en sus páginas web. Toda esta potencia no recae en los servidores de Google, sino que es impulsada por Gemini Nano, un modelo de lenguaje que se descarga automáticamente (ocupando cerca de 4 GB) y se ejecuta de forma local en el ordenador del usuario bajo el directorio OptGuideOnDeviceModel.

Herramientas revolucionarias para CSS y desarrolladores web

Las consultas CSS @container ahora permiten ser invocadas usando únicamente el nombre del contenedor sin requerir la declaración del tipo, agilizando la escritura de código responsivo. Se introduce también la palabra clave revert-rule, la cual permite cancelar la regla CSS actual y retornar al estilo inmediatamente anterior, facilitando la creación de lógicas de diseño complejas.

En cuanto al manejo de tipografías y medios, se ha habilitado el soporte para la segunda versión de la extensión de fuentes Open Font «avar» para variar ejes tipográficos, y los elementos multimedia <video> y <audio> adquieren finalmente soporte nativo para el atributo loading=»lazy», asegurando que estos pesados elementos solo se descarguen cuando entren en el área visible de la pantalla del usuario.

Por su parte, ChromeOS recibe finalmente el esperado modo de pestañas verticales, reemplazando la clásica barra superior por un panel lateral estructurado, una función que ya había aterrizado en Windows, Linux y macOS en versiones anteriores. En el ámbito de las conexiones físicas, la versión para Android rompe una barrera al habilitar la API Web Serial, permitiendo a los dispositivos móviles conectarse directamente a hardware externo mediante puertos serie tradicionales a través de USB o Bluetooth.

Descarga Chrome 148

Si quieres obtener la nueva versión de Chrome 148, seguramente tu navegador se actualizará automáticamente en los próximos días. Sin embargo, si prefieres forzar la actualización o descargar el instalador desde cero.

Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente, abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb