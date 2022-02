Chrome 98 ya fue liberado y estas son sus novedades

Google dio a conocer hace pocos dias la liberación de la nueva versión estable de su navegador web «Chrome 98» en la cual se han realizado una serie de cambios importantes tales como el que los complementos ya no son aceptados si usan la segunda versión del manifiesto, si como tambien que ahora usa su propio almacén de certificados, entre otras cosas más.

Para quienes aún desconocen del navegador deben saber que este se distingue por el uso de los logotipos de Google, la presencia de un sistema para enviar notificaciones en caso de bloqueo, módulos para reproducir contenido de video protegido contra copia (DRM), un sistema de actualización automática y transmisión.

Principales novedades de Chrome 98

En esta nueva versión de Chrome 98 el navegador dispone de su propio almacén de certificados CA (Chrome Root Store), que se utilizará en lugar de almacenes externos específicos de cada sistema operativo. La tienda se implementa de manera similar a la tienda de certificados independiente de Firefox, que se usa como el primer enlace para verificar la cadena de confianza del certificado al abrir sitios a través de HTTPS.

El nuevo almacenamiento aún no se utiliza de forma predeterminada. Para facilitar la transición de las configuraciones vinculadas a las tiendas del sistema y garantizar la portabilidad, habrá un período de transición durante algún tiempo, durante el cual Chrome Root Store incluirá una selección completa de certificados aprobados en la mayoría de las plataformas compatibles.

Otro de los cambios de esta nueva versión es que se continúa la implementación del plan para fortalecer la protección contra ataques relacionados con el acceso a recursos en la red local o en la computadora del usuario (localhost) a partir de scripts cargados cuando se abre el sitio. Los atacantes utilizan dichas solicitudes para llevar a cabo ataques CSRF en enrutadores, puntos de acceso, impresoras, interfaces web corporativas y otros dispositivos y servicios que aceptan solicitudes solo de la red local.

Para protegerse contra tales ataques, si se accede a cualquier subrecurso en la red interna, el navegador comenzará a enviar una solicitud explícita para que la autoridad descargue dichos subrecursos. En Chrome 98, la verificación se implementa en modo de prueba y, si no hay confirmación, se muestra una advertencia en la consola web, pero la solicitud del subrecurso en sí no se bloquea. Está previsto que el bloqueo se habilite no antes del lanzamiento de Chrome 101.

Por otra parte, la API Client Hints implementa la capacidad para sustituir nombres ficticios en la lista de identificadores del navegador, de acuerdo con las analogías con el mecanismo GREASE utilizado en TLS(Generar extensiones aleatorias y mantener la extensibilidad).

Ademas de ello, a partir del 17 de enero, el catálogo de Chrome Web Store dejo de aceptar complementos que usan la segunda versión del manifiesto de Chrome. Ahora solo se aceptarán nuevas incorporaciones con la tercera versión del manifiesto. Los desarrolladores de complementos agregados anteriormente aún podrán publicar actualizaciones con la segunda versión del manifiesto. La obsolescencia total de la segunda versión del manifiesto está programada para enero de 2023.

Tambien se destaca que se agregó soporte para fuentes vectoriales de color en formato COLRv1 (un subconjunto de fuentes OpenType que contienen una capa con información de color además de glifos vectoriales), que se pueden usar, por ejemplo, para crear emoji multicolor.

A diferencia del formato COLRv0 admitido anteriormente, COLRv1 ahora tiene la capacidad de usar degradados, superposiciones y transformaciones. El formato también proporciona una forma compacta de almacenamiento, compresión eficiente y la capacidad de reutilizar los contornos para reducir significativamente el tamaño de la fuente. Por ejemplo, la fuente Noto Color Emoji ocupa 9 MB en formato de mapa de bits y 1,85 MB en formato vectorial COLRv1.

En el modo Origin Trials (características experimentales que requieren activación por separado), se implementa Region Capture API, que le permite recortar el video capturado. Por ejemplo, puede ser necesario recortar en aplicaciones web que capturan video del contenido de su pestaña para recortar cierto contenido antes de enviarlo.

¿Como actualizar o instalar Google Chrome en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder actualizar a la nueva versión del navegador en sus sistemas, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación. Lo primero que debes hacer es verificar si la actualización ya se encuentra disponible, para ello te tienes que dirigir a chrome://settings/help y te aparecerá la notificación de que hay una actualización.

En caso de que no sea así deberás cerrar tu navegador y vas a abrir una terminal y teclear:

sudo apt update sudo apt upgrade

Nuevamente abres tu navegador y este tendrá que ya haberse actualizado o aparecerte la notificación de la actualización.

En caso de querer instalar el navegador u optar por descargar el paquete deb para actualizar, debemos de dirigirnos a la página web del navegador para obtener el paquete deb y poder instalarlo en nuestro sistema con ayuda del gestor de paquetes o desde la terminal. El enlace es este.

Ya obtenido el paquete solo tenemos que instalar con el siguiente comando:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb