Abril no está siendo un buen mes para el software libre y de código abierto. Al problema descubierto con ZX Utils y a la no continuidad del cliente IRC HexChat se suma la noticia de que ClamTk no tendrá nuevas versiones.

Se trataba de una interfaz gráfica para el software antimalware ClamAV que normalmente se usa desde la terminal.

Según explicó en GitHub su desarrollador:

A partir de hoy, después de 20 años me considero retirado. Hay muchas razones para esta decisión.

No es tan bueno (El programa) de todos modos y tiene malas críticas No soy un programador real y nunca seré bueno en esto Necesita ser rehecho, tanto en un lenguaje diferente como con un nuevo diseño.

Haber sido atropellado por un conductor ebrio en 2022 empeoró aún más mi capacidad de concentración.

Clamtk supuestamente debería ser un programa ligero y fácil de usar, y probablemente ni siquiera lo sea. Se bloquea al cerrarlo todo el tiempo ahora y no tengo idea del por qué Las firmas de ClamAV tardan mucho en cargarse al iniciar, no sé cómo decírselo al usuario que espera el escaneo para comenzar. Sí, podemos usar clamd, lo sé.

Hay más, y podría seguir hablando al respecto, pero no agrega nada significativo. Mis objetivos eran devolver algo a Linux, que me dio mucho, y mejorar en la programación. Probablemente no hice ninguno de los dos. Me volví más experto en cómo funciona el empaquetado, pero supongo que eso no es relevante. Sin embargo, tengo un par de recomendaciones:

Deja de llamar a las amenazas contra Linux «virus». Linux (y otros SO) son vulnerables a MUCHAS amenazas, incluidas el malware y los rootkits. Decir que Linux no tiene virus es como decir que tu equipo de fútbol no da muchos jonrones (Una característica del baseball).

Es estúpido. Los sistemas Linux necesitan protegerse con una defensa en profundidad, y eso no incluye decir «es seguro porque es Linux». Malware es el término correcto, que abarca muchos tipos de amenazas. Alguien debería crear un buen escáner de malware (GUI) para sistemas Linux (y relacionados).

Lo siento por agregar (ClamTk) a la lista de proyectos de código abierto muertos. Si puedo comenzar a hacer cosas de nuevo, lo haré. Pero probablemente no. Gracias a todas las maravillosas personas con las que he hablado de todos los rincones del mundo, y cuídense