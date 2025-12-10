Collabora Office: una nueva suite de escritorio con tecnología web offline y sin Java

Hace pocos dias Collabora dio a conocer mediante un anuncio el lanzamiento oficial de Collabora Office para escritorio, una nueva suite ofimática que traslada la experiencia de su versión en la nube (Collabora Online) directamente a los sistemas Windows, macOS y Linux.

Este lanzamiento supone un avance técnico importante al utilizar tecnologías web como JavaScript, WebGL y CSS para renderizar la interfaz de usuario en una aplicación local, prescindiendo de las librerías tradicionales.

Con este movimiento, la compañía reorganiza su oferta: la versión tradicional basada en LibreOffice que distribuían anteriormente pasa a llamarse «Collabora Office Classic», mientras que el nombre principal se reserva para esta nueva versión modernizada.

¿Qué es el nuevo Collabora Office?

La premisa de Collabora Office es ofrecer una alternativa a Google Docs y Microsoft 365 que funcione completamente sin conexión. A diferencia de las suites monolíticas tradicionales, esta nueva versión empaqueta el servidor y el cliente en un solo binario.

Nos entusiasma presentar la primera versión de Collabora Office para escritorio, que permite a los usuarios trabajar cómodamente tanto en línea como sin conexión. Esperamos colaborar con nuestros socios, clientes, usuarios y la comunidad y recibir sus valiosos comentarios. Esta versión nos brinda la oportunidad de ver la dirección que están tomando los productos de Collabora Productivity y, como empresa de código abierto, nos encanta colaborar para desarrollar nuevas funciones.

— Michael Meeks, CEO de Collabora Productivity

Técnicamente, esto significa que el usuario obtiene la misma interfaz limpia, moderna y basada en pestañas de la versión web, pero ejecutándose sobre el motor LibreOffice Core en su propio dispositivo. Esto garantiza una consistencia total: puedes empezar a editar una hoja de cálculo en el navegador y terminarla en tu portátil sin conexión, sin notar cambios en la interfaz o el formato.

Adiós a Java y a la interfaz VCL

Uno de los cambios más drásticos de esta versión es la arquitectura subyacente de la interfaz. Mientras que LibreOffice y la ahora llamada «Classic» utilizan el kit de herramientas VCL (Visual Class Library), el nuevo Collabora Office dibuja su interfaz utilizando tecnologías web modernas (Canvas, WebGL).

Esto trae consigo varias ventajas y cambios importantes:

Sin dependencias de Java: Se han eliminado todos los componentes Java, lo que resulta en una instalación más ligera y segura.

Se han eliminado todos los componentes Java, lo que resulta en una instalación más ligera y segura. Interfaz simplificada: Menos menús densos y configuraciones complejas, enfocándose en los flujos de trabajo más comunes.

Menos menús densos y configuraciones complejas, enfocándose en los flujos de trabajo más comunes. Archivos soportados: Compatibilidad total con DOCX, XLSX, PPTX y formatos OpenDocument (ODF).

Diferencias clave: Collabora Office vs. Classic

Es vital entender que ambos productos coexistirán, ya que apuntan a necesidades diferentes. La versión Classic (antes Enterprise) sigue siendo la recomendada para entornos corporativos que requieren estabilidad a largo plazo (LTS) hoy mismo, mientras que la nueva versión es una apuesta de futuro que recibirá soporte empresarial en 2026.

Característica Collabora Office (Nuevo) Collabora Office Classic (Legacy) Tecnología de Interfaz Web (JS, CSS, WebGL) Tradicional (VCL) Dependencia de Java No Sí Base de Datos (Base) No incluida Incluida Macros Solo ejecución Edición completa (Python/BASIC) Enfoque Modernidad y simplicidad Funciones avanzadas y Legacy

Disponibilidad e Instalación

Collabora Office es de código abierto (licencia MPL 2.0) y ya está disponible para descargar. Collabora ha puesto énfasis en las plataformas modernas:

Linux: Disponible oficialmente mediante Flatpak (arquitectura x86_64).

Disponible oficialmente mediante (arquitectura x86_64). Windows: Compatible con Windows 11 (paquete .appx).

Compatible con Windows 11 (paquete .appx). macOS: Requiere macOS 15 Sequoia o posterior (optimizado para Apple Silicon).

Para los usuarios de Linux, la instalación recomendada es a través de Flathub una vez que el paquete esté indexado, o descargando el archivo flatpak directamente desde el sitio oficial de Collabora.

Una vez descargado el archivo .flatpak, basta con que abras una terminal y en ella vas a teclear el siguiente comando:

flatpak --user install collaboraoffice*.flatpak

Y listo con ello ya tienes instalado el paquete de Collabora.

En cuanto a los interesados en conocer el código fuente, pueden visitar el repositorio del proyecto en GitHub en el siguiente enlace. Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.