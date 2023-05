Cómo administrar dispositivos de audio con Pavucontrol

Aunque hoy en día Linux no es lo que era hace 3-4 lustros, aún hay gente que se siente perdida al hacer el switch desde Windows. Linux es un núcleo, y alrededor puede haber y hay mucho. Además, las diferentes opciones que hay para hacer lo mismo no siempre nos facilitan las cosas. Una de ellas puede ser administrar dispositivos de audio, y si Configuración de Ubuntu se nos queda corta, siempre podemos tirar de Pavucontrol.

Antes de seguir, merece la pena explicar qué es Pavucontrol, aunque bien escrito es en minúsculas. Las tres primeras siglas son de PulseAudio Volume. El paquete pavucontrol es del software conocido como Pulse Audio Volume Control, lo que es un mezclador o controlador del volumen para el servidor de sonido PulseAudio. A diferencia de otras herramientas, esta nos permite controlar tanto el volumen de dispositivos de hardware como cada reproducción por separado.

Antes de instalar Pavucontrol

Canonical cambió el servidor de audio por defecto de Ubuntu 22.10, y ahora se usa PipeWire. Es un detalle a tener en cuenta, ya que PulseAudio es un software popular y podemos creer que su uso es necesario cuando no lo es. De hecho, en las últimas versiones de Ubuntu ni siquiera viene instalado por defecto. Pero si se quieren administrar dispositivos de audio con Pavucontrol, hay que instalar el servidor de audio PulseAudio.

Como consejo, y para el que no lo sepa, antes hay que darse un paseo por Configuración/Sonido para confirmar que lo que necesitamos no está disponible por defecto en Ubuntu.

GNOME ya incluye su propia herramienta para gestionar dispositivos de audio, e incluso hay gestiones básicas que se pueden hacer desde el centro de control que hay arriba a la derecha. Desde este apartado podremos controlar el volumen de todo lo que hay sonando en nuestro sistema operativo. Incluso podemos controlar el volumen de ventanas por separado si accedemos a Niveles de volumen:

Es importante dejar claro todo esto para no instalar software que no es necesario. Ahora bien, también son Ubuntu Kubuntu, Lubuntu y el resto de sabores oficiales y los no oficiales. Si nos encontramos con uno que no ha dado el salto a PipeWire, o no tiene nada con GUI para administrar dispositivos de Audio, o queremos tener aún más control, es entonces cuando ya puede ser buena idea hacer uso de Pavucontrol.

Instalando y usando Pavucontrol

Para instalar Pavucontrol en Ubuntu, basta con abrir un terminal y escribir:

sudo apt install pavucontrol

Siendo un paquete que depende de PulseAudio, en teoría lo anterior también debería instalar lo necesario para que funcione.

Una vez instalado ya podréis buscar «pavucontrol» en el cajón de aplicaciones que no lo vais a encontrar. O sí. Si lo buscáis confiando en la vista no lo encontraréis, pero el sistema operativo sí lo muestra si se busca ese texto. Lo que pasa es que Ubuntu sabe que «pavucontrol» es otro programa que en español recibe el nombre de «Control de volumen de PulseAudio».

Una vez abierto, veremos 5 pestañas:

Reproducción

En esta pestaña veremos todo lo que se está reproduciendo en nuestro sistema operativo, y uno de los motivos de usar Pavucontrol por encima de las opciones nativas. Si os fijáis en la captura anterior, Firefox aparece dos veces. ¿Magia? No. Control de Volumen de PulseAudio es capaz de «ver» o diferenciar las pestañas del navegador, y esto nos permitirá bajar el volumen de una de ellas sin que por ello tenga que bajar el volumen de toda la aplicación.

También podemos subirle el volumen, por aplicación e incluso por pestaña, para que supere el 100%. Es una posibilidad, pero hay que tener cuidado con este ajuste porque podríamos terminar escuchando algo que suene como a roto, por no hablar de que los altavoces podrían salir perjudicados. En la parte de abajo tenemos opciones de mostrar todas las transmisiones, aplicaciones y transmisiones virtuales.

Grabación

Desde esta pestaña podremos controlar el audio de todo lo que se esté grabando. Lógicamente, para ello hace falta estar grabando algo de audio. Aunque se puede controlar desde aquí, los softwares de grabación suelen ofrecer sus propias herramientas, por lo que yo sólo lo usaría si todo lo demás me fallara.

Dispositivos de salida

Aunque esta pestaña pueda recordarnos a la primera, en realidad es muy diferente. Reproducción nos mostrará todo lo que esté sonando por separado, mientras que Dispositivos de salida nos permitirá controlar lo que saque audio. Por ejemplo, los altavoces o auriculares si los tenemos conectados. Si tenemos más de un dispositivo de salida conectado, desde aquí podremos elegir cuál es el que tiene que sacar el sonido.

Dispositivos de entrada

Todo lo dicho en el apartado anterior vale para este, con la diferencia de que en este caso lo que controlaremos serán los dispositivos de entrada de audio, como micrófonos, ya sea externos o el de la webcam.

Configuración

La última pestaña es la de Configuración, y aquí podremos elegir un perfil de audio entre Estéreo analógico dúplex, Salida Estéreo analógico, Entrada Estéreo analógico, Pro Audio y sin perfil (apagado).

Alternativas a Pavucontrol

Ya he mencionado que yo no recomendaría la instalación de PulseAudio y Pavucontrol en las últimas versiones de Ubuntu porque ya es posible controlar el audio desde los ajustes por defecto y además dieron el salto a PipeWire en 22.10. Pero si lo que queremos es un ecualizador para poder modificar el sonido de cualquier app que esté sonando en nuestro sistema operativo, sí recomendaría la instalación de Easy Effects. Es similar a PulseEffects, con la principal diferencia de que Easy Effects está diseñado para modificar el sonido bajo PipeWire. Si por el motivo que sea necesitamos que sea PulseAudio, existe PulseEffects; dejo enlace a Flathub que funciona seguro en todos los sistemas compatibles.

Lo que hacen tanto Easy Effects como PulseEffects es controlar el sonido de todo lo que se esté reproduciendo en nuestro equipo. Por ejemplo, puede servirnos para ecualizar la música que esté sonando en Kodi, o aumentar los graves o darle un sonido envolvente a nuestras películas se reproduzcan donde se reproduzcan.

Espero que este artículo os sirva para entender qué es Pavucontrol, si es necesario o no en vuestro caso y qué alternativas usar.