Estamos haciendo una serie de artículos sobre cómo aprender con software libre e Inteligencia Artificial, una combinación mucho mejor que el método de aprendizaje tradicional si se usa de la manera correcta. Esto es, no haciendo que los modelos de Inteligencia Artificial nos eviten trabajo sino que nos ayuden a crear cronogramas de estudio y formas de evaluación.

En los artículos anteriores hablamos sobre la planificación del estudio y la toma de notas inteligentes. En los que siguen hablaremos de un par de técnicas de aprendizaje.

Cómo aprender con software libre e Inteligencia Artificial

La técnica de Feynman

Este método fue creado por el físico Richard Feynman y parte del principio de que si entendiste bien algo eres capaz de explicarlo en forma sencilla. El método consta de 4 pasos:

Elegir un concepto de un determinado tema o materia. Por ejemplo qué es el kernel Linux. Explicarlo con palabras simples evitando términos complejos. Lo mejor es imaginar que se lo estás explicando a un niño pequeño. Detectar lagunas en cl conocimieento: Cuando llegamos a algo que no somos capaces de explicar o no somos capaces de hacerlo con palabras sencillas, es momento de volver al material de estudio y repasar. Simplificar: Sustituir las palabras complejas por otras más sencillas y usar analogías y ejemplos.

El uso de este método tiene las siguientes ventajas:

Obliga a relacionarse con el material de estudio en forma activo.

a relacionarse con el material de estudio en forma activo. Ayuda a detectar lagunas.

a detectar lagunas. Mejora la memoria a largo plazo.

Para evaluarte puedes pedirle a tu modelo de Inteligencia Artificial preferido que evalúe tu explicación con un prompt como este.

INICIO DEL PROMT

ROL:

Actúa como una persona adulta inteligente pero sin ningún conocimiento previo

sobre el tema que se va a tratar. No eres un experto, no tienes formación

específica en esta área y es la primera vez que te enfrentas a este contenido.

TAREA:

Lee atentamente el siguiente texto o transcripción y evalúa si la explicación

es comprensible para alguien que parte de cero en este tema.

TEXTO A EVALUAR:

[PEGA AQUÍ EL TEXTO O TRANSCRIPCIÓN]

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN:

Después de leer, responde a los siguientes puntos:

1. PRIMERA IMPRESIÓN

– ¿Pudiste entender de qué trata el tema desde el principio?

– ¿El título o introducción te preparó bien para lo que venía?

2. OBSTÁCULOS DE COMPRENSIÓN

– ¿Qué palabras, términos o conceptos NO entendiste?

– ¿En qué momento te perdiste o dejaste de seguir el hilo?

– Cita los fragmentos exactos que te resultaron confusos.

3. LO QUE SÍ FUNCIONÓ

– ¿Qué partes explicaron bien y por qué las entendiste?

– ¿Hubo ejemplos, analogías o comparaciones que te ayudaron?

4. PREGUNTAS QUE QUEDARON SIN RESPONDER

– Lista las dudas que te quedaron después de leer.

– ¿Qué necesitarías para entender mejor el tema?

5. PUNTUACIÓN DE COMPRENSIBILIDAD

Califica del 1 al 10:

– 1-3 → Muy difícil de entender para un principiante

– 4-6 → Comprensible en partes, pero con lagunas importantes

– 7-9 → Bastante claro, con algunas dificultades menores

– 10 → Perfectamente comprensible para cualquier principiante

Justifica tu puntuación en 2-3 oraciones.

6. SUGERENCIAS DE MEJORA

– ¿Qué cambiarías, añadirías o eliminarías para hacerlo más claro?

– ¿Faltaron ejemplos concretos o visuales?

FORMATO DE RESPUESTA:

Sé honesto y directo. No asumas conocimientos que no tienes.

Si algo no lo entiendes, dilo claramente. Responde en español.

Fin del promt

Si quieres puedes cambiar el rol por:

«Actúa como un niño de 10 años curioso pero sin conocimientos técnicos…»

Para que el modelo de Inteligencia Artificial evalue tu comprensión puedes utilizar un texto escrito por tí o una transcripción del audio de tu explicación. Hay dos aplicaciones que resultan de utilidad.

FocusWriter

Para demostrar en forma escrita si entendiste un tema (sin hacer trampas) lo mejor es un procesador de textos libre de distracciones. FocusWriter está disponible para Linux, Windows y Mac Compatible con el formato de archivos de LibreOffice Writer, FocusWriter puede aplicarformatos básicos al texto. El programa trabaja a pantalla completa y el menú solo aparece cuando llevamos el puntero ndel ratón a la parte superior de la pantalla.

FocusWriter está en los repositorios de las principales distribuciones Linux o puede instalse desde la tienda de FlatHub con el comando:

flatpak install flathub org.gottcode.FocusWriter

Tenacity

Tenacity es un completo editor de audio que puede grabar audio desde el micrófono real, un micrófono virtual o trabajar con archivos de audio pregrabados. También los puede guardar en los formatos de audio más comunes.

Podemos isntalar Tenacity desde la tienda de FlatHub con el comando:

flatpak install flathub org.tenacityaudio.Tenacity

Para que el modelo de Inteligencia Artificial haga la transcripción del audio puedes usar el siguiente promt:

Inicio del promt

Te voy a subir un archivo de audio/video.

Quiero una transcripción literal completa, palabra por palabra.

Incluye muletillas, repeticiones, pausas relevantes y errores gramaticales tal como se dicen.

No resumas ni reformules nada.

Mantén el orden exacto del discurso.

Fin del promt

Otra forma de evalurar tu nivel de conocimientos y capacidad de explicarlo de manera sencilla es grabarte en video y compartirlo en redes sociales y plataformas como Youtube. para esto puedes usar la siguiente aplicación.

OBS Studio

OBS Studio es un programa para crear y transmitir videos creados a partir de múltimples orígenes

Disponible para Linux, Windows y Mac ésta esincluyendo video y audio en vivo, captura del escritorio, imágenes, textos y archivos de audio y video. Es compatible con las principales plataformas de videos en línea.

La mejor forma de instalarla en Ubuntu es desde la tienda de Snap. Podemos hacerlo con las siguiente lista de comandos:

Instalación del programa:



sudo snap install obs-studio

Conexión con el sistema operativo:

sudo snap connect obs-studio:alsa

sudo snap connect obs-studio:audio-record

sudo snap connect obs-studio:avahi-control

sudo snap connect obs-studio:camera

sudo snap connect obs-studio:jack1

sudo snap connect obs-studio:kernel-module-observe

snap connect obs-studio:avahi-control

Soporte para cámara virtual

sudo snap connect obs-studio:kernel-module-observe

sudo apt -y install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils

echo "options v4l2loopback devices=1 video_nr=13 card_label='OBS Virtual Camera' exclusive_caps=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/v4l2loopback.conf

echo "v4l2loopback" | sudo tee /etc/modules-load.d/v4l2loopback.conf

sudo modprobe -r v4l2loopback

sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=13 card_label='OBS Virtual Camera' exclusive_caps=1

Acceso a dispositivos de almacenamiento externos