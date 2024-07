¿Como arrancar una Raspberry pi 3B desde USB?

Actualmente, el modelo más reciente de las Raspberry es el 5 y el cual cuenta con una gran cantidad de características bastante buenas para el pequeño tamaño que tiene. Además de ello, también su distribucion Raspberry OS ha evolucionado bastante bien.

Para el caso de este artículo, el cual está enfocado en un viejo modelo que es el 3B, debo decir qué tomado la decisión de compartir esta pequeña, pero útil información que no está de más para aquellos que aún cuentan con este modelo, el cual no es nada despreciable para los diferentes proyectos o tareas que uno puede imaginar con una RPi como pieza central.

En mi caso, ya tenía bastantes meses sin trastear mi RPi 3B y la última vez que lo llegue a utilizar lo tenía como una consola retro con RecalBox (el cual por cierto, ya se ha actualizado bastante y cuenta con diversas funciones muy buenas), la cual por cuestiones de darme un pequeño espacio de tiempo y ganas de jugar algunos títulos retro, desempolve, pero me tope con varios problemas:

La primera de ellas que ya estaba desactualizado el sistema y al conectarlo a la red e intentar actualizar me dio más problemas que horas de juego.

El segundo problema que me tope, es que la tarjeta microSD que tenía ya estaba presentado fallas y por ende me vi en la necesidad de tener que reemplazarla.

El tercer problema, es que no tenía una microSD decente disponible y entre mi lata de memorias las USB perfilaban bien para la cuestión de espacio.

En esos momentos recordaba que no tenía posibilidad de iniciar mi RPi desde USB, o más bien, contaba con información errónea o ignoro en que momento comenzó raspberry a habilitar esta posibilidad para este modelo y anteriores, ya que para modelos más nuevos la cosa es otra y es más sencillo. Con esta disposición de no arruinar un día planeado para videojuegos, me toma a la tarea de investigar un poco y como mencione no sé si hasta ese momento estuve con información errónea o RPi en algún momento habilito esto.

Ya con la información correcta, me dispuse a realizar los cambios necesarios para que mi Raspberry 3B arrancara desde USB, y para ello el primer requisito es contar con Raspbian en nuestra microSD instalado, ya sea la versión con entorno de escritorio o la versión lite, cualquiera funciona y en teoría se puede habilitar el arranque desde USB desde cualquier otro sistema que te permita ejecutar comandos.

Aquí ya es decisión personal si quieres descargar MB de más o irte por una versión sencilla, ya que solo es necesario el sistema en una microSD para habilitar el bit de arranque USB y de ahí en fuera ya no es necesario el uso de la microSD. Para esto puedes apoyarte de la herramienta «Raspberry Pi Imager» para descargar y grabar el sistema en tu microSD. Antes de pasar a explicar el proceso, debes saber que el cambio que estás a punto de realizar en tu RPi es irreversible, pero no es nada que afecte el funcionamiento de tu RPI.

Ya una vez grabado el sistema, debes de insertar la microSD en tu Raspberry, conectar el tomacorriente a esta y un teclado (ya que debes de ejecutar unos comandos), el mouse es opcional. Arrancado el sistema, debes de abrir una terminal y ejecutar los comandos de actualización. Esto con la finalidad de evitar cualquier problema:

sudo apt update sudo apt upgrade sudo reboot

Hecho esto y ya de nuevo dentro del sistema, lo que debes hacer es abrir de nuevo una terminal y ejecutar el siguiente comando para añadir una línea al archivo «config.txt»:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Dentro del archivo vas a añadir al final del archivo la siguiente linea:

program_usb_boot_mode=1

Guardas con Ctrl+O, cierras con Ctrl+X y procedes a reiniciar por una ultima vez el sistema (si es que hiciste todo bien). Estando nuevamente dentro del sistema, llego la hora de comprobar si el bit de arranque USB fue habilitado y para ello en una terminal debemos de ejecutar el siguiente comando:

vcgencmd otp_dump | grep 17:

Al ejecutarlo te va a mostrar una salida y si todo salió bien esta debe ser:

17 como 3020000a

Si no es así, necesitarás repetir el procedimiento de programación. Si el bit sigue sin configurarse, podría indicar un problema con el hardware del Raspberry Pi.

Si todo salió bien, puedes ya arrancar cualquier sistema desde cualquier puerto USB en tu RPi e incluso utilizar un SSD externo para ejecutar tus OS y notar la diferencia.