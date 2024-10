¿Cómo arreglar problemas de sonido en Linux Mint con Alsamixer?

Para nadie es un secreto que, uno de los más frecuentes problemas que se presentan justo luego de instalar cualquier Distribución GNU/Linux es, el presentar problemas de conexión de red (cableada o inalámbrica), problemas de video (no emisión o baja calidad de resolución) y problemas de audio (no emisión o bajo volumen o mala calidad). Lo cual, en algunos casos, suelen deberse a la falta completa (no instalación) del controlador correcto o la instalación de otro diferente (genérico o inadecuado) que no permite el uso completo o satisfactorio de dichos componentes. Mientras que, en otros casos se debe a la falta de una configuración correcta. Y justo en estos casos, a nivel de audio, muchos de estos problemas de sonido, ya sea, en Linux Mint u otras similares, pueden arreglarse con el comando de terminal llamado Alsamixer.

Por lo que, para aprovechar que en estos tiempos presentes, se me ha presentado dicho problema con el sonido (volumen) en algunos equipos de cómputo que tienen instalado actualmente Linux Mint, pues le dejo a la mano un pequeño tutorial sobre que es el comando Alsamixer. Y también, sobre cómo se puede utilizar para solucionar problemas de sonido (volumen) cuando sabemos que el problema no es a nivel de controladores, sino de ajustes (configuración). Así que sin más, sigue leyendo para que aprendas un buen truco técnico más con nosotros.

Linux Mint 22 Cinnamon: Primera exploración del sistema operativo

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre este útil tutorial para «arreglar problemas de sonido en Linux Mint» y otras Distro similares con el comando Alsamixer, les recomendamos explorar el anterior contenido relacionado con Linux Mint, al finalizar de leerlo:

Artículo relacionado: Explorando Linux Mint 22 con Cinnamon: Post instalación

Solucionar problemas de sonido con Alsamixer en Linux Mint y otras Distros similares

Sobre Alsamixer y otros conceptos / software relacionados

Antes de entrar de lleno en el Tutorial, como de costumbre y buena práctica documental, es bueno dejar en claro, sobe todo para los menos entendidos en la materia, que es Alsamixer y otros conceptos de programas relacionados. Por ello, a continuación mencionaremos y citaremos brevemente los siguientes conceptos:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture: Arquitectura avanzada de sonido de Linux)

Es un software que proporciona funcionalidad de audio y MIDI al sistema operativo Linux. Y entre sus características importantes destacan las siguientes: Una compatibilidad eficiente con todo tipo de interfaces de audio, desde tarjetas de sonido de consumo hasta interfaces de audio multicanal profesionales; el uso de controladores de sonido totalmente modularizados; un diseño seguro para subprocesos y SMP; la implementación de la librería de espacio de usuario (alsa-lib) para simplificar la programación de aplicaciones y proporcionar una funcionalidad de nivel superior. Además, ofrece compatibilidad con la antigua API de Open Sound System (OSS), y en consecuencia, proporciona compatibilidad binaria para la mayoría de los programas OSS. Saber más

Alsa-utils

Es un paquete de software que ofrece un conjunto de utilidades para configurar y utilizar ALSA de la manera más facil y eficiente posible. Y para ello incluye herramientas de terminal (CLI) como alsactl (que incluyen controles avanzados para controladores de sonido ALSA) y alsaloop (que permite crear circuitos cerrados entre los dispositivos de captura). Tambien ofrece otras utiles herramientas de reproducción de modulación por impulsos codificados (MIC o PCM, por las siglas en inglés de Pulse Code Modulation) entre las que se encuentran las siguientes: alsamixer (mezclador con interfaz ncurses), alsaucm (administrador de casos de uso de alsa), amixer (mezclador CLI), amidi (para la lectura y escritura sobre los puertos RawMIDI de ALSA), y aplay/arecord (para la reproducción y grabación vía terminal) y aplaymidi/arecordmidi (para la reproducción y grabación MIDI vía terminal). Saber más

Alsamixer

Es un programa de mezclado de audio utilizado para la arquitectura de sonido de Linux ALSA. Se utiliza para configurar el sonido y ajustar los volúmenes de cada una de las interfaces (tarjetas) de audio y salida. Tiene una interfaz para usuarios basada en ncurses (modo texto), y por ende, no necesita del sistema X Window System para funcionar. Además, soporta gran variedad de placas de sonidos con dispositivos múltiples, y pude funcionar tanto con PulseAudio como con Pipewire. Saber más

PulseAudio

Es un sistema de servidor de sonido para sistemas operativos POSIX, lo que significa que es un proxy para diversas aplicaciones de sonido. Además, es una parte integral de todas las distribuciones de Linux modernas relevantes y se utiliza en varios dispositivos móviles de múltiples proveedores. Es capaz de realizar operaciones avanzadas en datos de sonido a medida que pasan entre su aplicación y su hardware. Cosas como transferir audio a una máquina diferente, cambiar el formato de muestra o el número de canales, o mezclar varios sonidos en una entrada/salida, se logran fácilmente usando PulseAudio. Saber más

Artículo relacionado: Cómo configurar PulseAudio en Ubuntu

Pipewire

Es un proyecto libre y abierto que tiene como objetivo mejorar en gran medida el manejo de audio y video en Linux. Por ello, proporciona un motor de procesamiento basado en gráficos de baja latencia. Y fue diseñado con un poderoso modelo de seguridad que facilita la interacción con los dispositivos de audio y video desde aplicaciones basadas en contenedores, siendo el soporte para aplicaciones Flatpak el objetivo principal. Por ello, junto con Wayland y Flatpak, se espera que el mismo proporcione un componente central para el futuro del desarrollo de aplicaciones Linux. Saber más



Artículo relacionado: PipeWire: Todo sobre el servidor multimedia profesional para Linux

Pasos para solucionar problemas de sonido con Alsamixer en Linux Mint y otras Distros similares

Sí, ya has realizado los pasos y las comprobaciones que te han permitido descartar que la falta de sonido se debe a problemas del hardware de la tarjeta de audio o problemas de software por falta total del controlador de audio, o del correcto o compatible, o a la falta de su correcta configuración; lo ideal como primera opción es utilizar el comando Alxamiser. El cual, es proveído por el paquete alsa-utils, por lo que debemos tenerlo instalado para hacer uso de él.

Ya instalado dicho paquete (alsa-utils) y ejecutado dicho comando (alsamixer) en un terminal de usuario (sin el comando sudo o como superusuario) veremos de forma muy similar la siguiente pantalla:

Paso 1

Paso 2

Y lo ideal, a continuación, es presionar la tecla F5 y F4 para pasar de ver únicamente las salidas y entradas de audio de la tarjeta de audio configurada por defecto, a ver todas las salidas y entradas de todas las tarjetas de audio disponibles y configuradas.

Paso 3

Ya realizado este paso, lo ideal es subir al máximo el volumen de todas las salidas y entradas de audio, tal como se ve a continuación.

Paso 4

Ya luego se puede volver a ver todo como al principio, pulsando la tecla F3.

Más sobre el uso de alsamixer

Adicionalmente, se puede obtener más ayuda o información de cómo usar alsamixer, si presionamos la tecla F1.

Comprobar la solución del problema y ajustes finales

Ya realizado esto, solo nos queda probar con cualquier aplicación de reproducción multimedia, o un video de YouTube en el Navegador web, o forzando algún efecto multimedia del Escritorio previamente configurado, si obtenemos sonido de forma satisfactoria. Sin embargo, a posterior, si es necesario, sobre todo para hacer ajustes finales en el sonido, se puede usar la aplicación de Pavucontrol (Control de volumen), tal como se muestra a continuación:

Por último, y en caso de estar usando Linux Mint, u otra Distro similar que use su propia aplicación de Gestión de sonido, se puede utilizar esta, en sustitución de Pavucontrol para la misma tarea final. Tal como se muestra a continuación:

Otra forma alternativa, ideal para aquellos que prefieren el uso de interfaces gráficas a las de terminal, es el uso de aplicaciones como

Alsamixer GUI

Qasmixer

Ubuntu 18.04 es la última versión de Ubuntu LTS y posiblemente la versión más compatible y potente de todas las versiones de Ubuntu. Pero a pesar de ello, siempre existen determinados problemas con cierto tipo de hardware o con algunas configuraciones.

Artículo relacionado: Cómo solucionar los problemas de sonido en Ubuntu 18.04

Resumen

En resumen, esperamos que este pequeño y útil tutorial para «arreglar problemas de sonido en Linux Mint» y otras Distro similares con el comando Alsamixer, les sea de gran efectividad para aquellas ocasiones en que no hayan logrado reproducir sonido en algunos sistemas operativos libres y abiertos. Y dado que, siempre hay muchas formas diferentes de hacer o resolver un mismo problema, los invitamos a comentarnos sus posibles soluciones o recomendaciones al respecto. Para así, así seguir favoreciendo la efectividad y eficiencia de nuestras apreciadas Distros GNU/Linux.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.