Ubuntu y algunos de sus sabores ofrecen desde hace tiempo opciones de instalación normal e instalación mínima. La primera es la que consideran normal los desarrolladores de una distribución, pero en realidad tiene software útil y otro no tan útil al que también podríamos etiquetar de bloatware. Para evitar tener software de más podemos optar por la opción mínima, pero luego podemos darnos cuenta de que es demasiado básica. ¿Cómo podemos solucionarlo sin reinstalar?

Ubuntu es el sistema operativo base que usan la edición principal con GNOME y el resto de sabores oficiales y no oficiales. Lo que solemos ver tras la instalación de cero es la personalización de cada proyecto, entre lo que está el escritorio y las aplicaciones. Edubuntu y Ubuntu Studio aún son un poco menos que eso, puesto que se instalan sobre Ubuntu y Kubuntu los metapaquetes para la educación y generadores de contenido respectivamente. También se personalizan un poco, pero lo que nos interesa aquí es conocer la existencia de paquetes que son un grupo de paquetes.

Instala el paquete de recomendados sobre la instalación mínima

El proceso de desmontar suele ser más fácil que el de montar, pero en este caso es al contrario. Si queremos convertir una instalación mínima en una normal, lo único que tendremos que hacer es instalar los recomendados y esperar un momento. El comando sería el siguiente:

sudo apt install ubuntu-desktop --install-recommends

Ni siquiera es necesario reiniciar cuando se instalan todos los paquetes, ya que todo son programas y no toca nada importante. Ahora bien, no seré yo quien os diga que no reiniciéis, ya que daño no hace.

Entre los paquetes que instala encontramos algunos como Cheese, todo LibreOffice, Remmina, Rhythmbox y algunos juegos. Para ver una lista completa de lo que va a instalar, en el comando anterior se puede añadir la bandera --simulate antes de «ubuntu-desktop».

Esta es la manera de convertir la instalación mínima en la normal, y nada más, por lo menos hasta que la eliminen. Si no se busca exactamente eso, se puede instalar el software necesario manualmente. Y si se quiere todo lo recomendado menos algún paquete, como puede ser el juego del buscaminas, se puede desinstalar desde App Center o el terminal.