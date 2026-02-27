Cómo crear contenido para Instagram desde Linux

Escribir, en medio del hype de la Inteligencia Artificial, un post sobre cómo crear contenido para Instagram usando software libre puede parecer un anacronismo. Pero, cada vez es más evidente el hartazgo del público por el contenido no generado por humanos y algunas plataformas como Youtube ya empiezan a priorizar el realizado por personas.
Las herramientas de software libre, aunque no tengan en muchos casos las configuraciones preestablecidas de su contrapartida privativa, nos dan en cambio una mayor libertad que harán que nuestro trabajo se destaque por su originalidad.
Aprovecho de paso para recomendarles la serie de tutoriales sobre Kdenlive que está haciendo mi compañero José Albert. Kdenlive es una excelente herramienta, aunque yo suelo recomendar OpehShot (Está en los repositorios) porque es mucho más intuitiiva.
Conceptos básicos
Si algo aprendí, en mi afortunadamente breve etapa de vendedor de alimentos al peso, es que nunca hay que dar nada por sabido (Es sorprendente la cantidad de gente que no sabe hacer palomitas de maíz) así que empecemos por el principio.
Instagram es una red social propiedad de los mismos dueños de Facebook y WhatsApp. Se enfoca en contenido visual, ya sea imágenes y videos permitiendo también las transmisiones en vivo. Facilita la construcción de comunidades alrededor de intereses y estilos de vida.
Instagram trabaja con los siguientes contenidos:
Tipos de contenidos admitidos por Instagram
Publicaciones del feed
Consiste en imágenes estátIcas como fotos o gráficos. Sirven para mostrar algo como un paisaje, una mascota o el envase de un producto. También para compartir frases célebres, memes o humor gráfico.
En el feed se puede compartir también videos como forma de mostrar algo de una manera más dinámica o extensa.
Carrusel
Se trata de publicaciones compuestas por varias imágenes o video que el usuario puede ver deslizando el dedo por la pantalla o pulsando el boton de siguiente.
Reels
Videos verticales con música, texto en pantalla y subítulos automáticos.
Stories
Se trata de contenido que dura solo 24 horas pero permite agregar herramientas interacivas como encuestas, preguntas, enlaces y cuentas regresivas.
Destacados
Son Stories que quedan en el perfil.
Instagram Live
Son transmisiones de video en vivo.
Shoping
Permite la creación de catálogos de productos
Colaboraciones
Son publicaciones compartidas entre dos cuentas que aparecen en ambos perfiles.
Guías
Es una colección temática de publicaciones.
Tamaños
Formatos para el feed
- Foto individual o carrusel: Se pueden usar imágenes cuadradas (1:1), verticales (4:5) u horizontales (1.91:1), hasta 20 imágenes por post.
- Video corto: Hasta 60 segundos, en formato vertical, se recomienda (9:16).
- Foto única/carrusel Cuadrada (1:1) 320×320 1080×1080
- Foto única/carrusel Vertical (4:5) 320×400 1080×1350
- Foto única/carrusel Horizontal (1.91:1) 320×167 1080×566
- Video: 4:5 (vertical, 1080×1350 px) , 1:1 (cuadrado, 1080×1080 px) o 1.91:1 (horizontal, 1080×608 px).
Reels
Videos con una duración de entre 3 segundos y 20 minutos
- Video Reel Vertical (9:16) 720×1280 1080×1920
- Video Reel Cuadrada (1:1) 600×600 1080×1080
Stories
15 segundos por clip, hasta 60 con enlaces.
Foto/Video Vertical (9:16) 640×1136 1080×1920
Formatos usados
Los formatos de archivo permitidos son los siguientes:
Formatos de imagen
- JPEG, .jpg, .jpeg, Recomendado para fotos; soporta compresión.
- PNG, .png, Ideal para gráficos con transparencias.
- WebP, .webp, Máxima eficiencia; comprimido sin pérdida.
- HEIF/HEIC, .heif, .heic, Solo iOS; convierte automáticamente.
- GIF, .gif, Animados hasta15 MB
.
Formatos de video
- MP4, .mp4, H.264 (video), AAC (audio), 60 seg (Feed), 180 seg (Reels), 4 GB, Recomendado para todos.
- MOV, .mov, H.264, Igual, 4 GB, Nativo iOS; se convierte a MP4.
- AVI, MKV, .avi, .mkv
Cómo crear contenidos para Instagram desde Linux
Debemos tener en cuenta que Instagram está pensada para ser usada principalmente en teléfonos por lo que la experiencia web es bastante restringida, aunque existen como veremos, extensiones que pueden ampliar funciones.
Extensiones para usar Instagram en el navegador
Google Chrome y derivados
Esto incluye entre otros a Brave, Edge, Opera y Vivaldi.
INSSIST
Tiene una versión de pago pero la gratuita es más que suficiente para la mayoría de nosotros.
Las funciones de la versión gratuita son:
- Publicar historiass.
- Guardar y repostear post.
- Controles de reproducción de videos.
- Bloqueo de bots y publicidad.
- Programador de post.
- Plantillas de mensajes privados.
- Visualización en modo móvil
InLoad
Permite acceder a la versión móvil del sitio de Instagram para publicar fotos, videos, carruseles programando el momento de la publicación. Tamibén enviar mensajes directos.
Mozilla Firefox
Firefox no tiene algo parecido a Inssist, aunque si varias extensiones para navegar en forma anónima y descargar contenidos de instagram.
Software
Openshot
Cómo dije más arriba, mi opción para la creación de contenidos en video para Instagram es OpenShot. OpenShot tiene la ventaja de que trae predefinidos varios ajuestes para guardar en formatos compatibles con Instagram. Cuando terminemos la edición del vídeo solo tenemos que ir a Archivo Exportar proyecto
Perfil: Web
Objetivo: Instagram
Y podemos ptar por alguno de estos perfiles de video que combinan orientación, resolución y cuadros por segundo.
FHD 1080p 30 fps (1920×1080)
- Horizontal (16:9)
- Máxima calidad estándar.
- 30 fps = movimiento más fluido.
Este formato es Ideal para videos horizontales en feed o reels grabados en horizontal.
FHD PAL 1080p 25 fps (1920×1080)
- Horizontal (16:9)
- 25 fps (estándar europeo PAL).
- Movimiento apenas menos fluido que 30 fps.
Si el material de origen está a 25 fps evita la necesidad de la conversión.
FHD Vertical 1080p 25 fps (1080×1920)
- Vertical (9:16)
- Calidad alta para reels/stories.
- 25 fps.
Una buena opción si el material original fue grabado a 25 fps.
FHD Vertical 1080p 30 fps (1080×1920)
- Vertical (9:16)
- El formato más recomendado para Instagram.
- Más fluido.
Bueno para reels, stories y shorts.
Entre los formatos HD que tienen menos peso y menos calidad están:
HD 720p 25 fps (1280×720)
- Orientación horizontal.
- Archivos livianos
Ideal para subir desde móviles con poca capacidad o para subir usando planes de datos.
HD 720p 30 fps (1280×720)
- Orientación horizontal.
- Genera videos más fluidos que el anterior.
HD Vertical 720p 25 fps (720×1280)
- Orientación vertical
- Poco peso
Es útil para stories/reels donde que sea liviano es más importante que cómo se ve.
HD Vertical 720p 30 fps (720×1280)
- Orientación vertical.
- Peso liviano.
- Movimiento fluido.
Produce un equilibrio razonable entre calidad y peso.
El Gimp
El programa de manipulación de imágenes más famoso de código abierto es ideal para crear imágenes y reels. Solo tenemos que ajustar las medidas con los valores indicados y en el caso de querer crear reels guardarlas con nombres sucesivos.