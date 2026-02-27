Cómo crear contenido para Instagram desde Linux



Escribir, en medio del hype de la Inteligencia Artificial, un post sobre cómo crear contenido para Instagram usando software libre puede parecer un anacronismo. Pero, cada vez es más evidente el hartazgo del público por el contenido no generado por humanos y algunas plataformas como Youtube ya empiezan a priorizar el realizado por personas.

Las herramientas de software libre, aunque no tengan en muchos casos las configuraciones preestablecidas de su contrapartida privativa, nos dan en cambio una mayor libertad que harán que nuestro trabajo se destaque por su originalidad.

Aprovecho de paso para recomendarles la serie de tutoriales sobre Kdenlive que está haciendo mi compañero José Albert. Kdenlive es una excelente herramienta, aunque yo suelo recomendar OpehShot (Está en los repositorios) porque es mucho más intuitiiva.

Conceptos básicos

Si algo aprendí, en mi afortunadamente breve etapa de vendedor de alimentos al peso, es que nunca hay que dar nada por sabido (Es sorprendente la cantidad de gente que no sabe hacer palomitas de maíz) así que empecemos por el principio.

Instagram es una red social propiedad de los mismos dueños de Facebook y WhatsApp. Se enfoca en contenido visual, ya sea imágenes y videos permitiendo también las transmisiones en vivo. Facilita la construcción de comunidades alrededor de intereses y estilos de vida.

Instagram trabaja con los siguientes contenidos:

Tipos de contenidos admitidos por Instagram

Publicaciones del feed

Consiste en imágenes estátIcas como fotos o gráficos. Sirven para mostrar algo como un paisaje, una mascota o el envase de un producto. También para compartir frases célebres, memes o humor gráfico.

En el feed se puede compartir también videos como forma de mostrar algo de una manera más dinámica o extensa.

Carrusel

Se trata de publicaciones compuestas por varias imágenes o video que el usuario puede ver deslizando el dedo por la pantalla o pulsando el boton de siguiente.

Reels

Videos verticales con música, texto en pantalla y subítulos automáticos.

Stories

Se trata de contenido que dura solo 24 horas pero permite agregar herramientas interacivas como encuestas, preguntas, enlaces y cuentas regresivas.

Destacados

Son Stories que quedan en el perfil.

Instagram Live

Son transmisiones de video en vivo.

Shoping

Permite la creación de catálogos de productos

Colaboraciones

Son publicaciones compartidas entre dos cuentas que aparecen en ambos perfiles.

Guías

Es una colección temática de publicaciones.

Tamaños

Formatos para el feed

Foto individual o carrusel: Se pueden usar imágenes cuadradas (1:1), verticales (4:5) u horizontales (1.91:1), hasta 20 imágenes por post.

Se pueden usar imágenes cuadradas (1:1), verticales (4:5) u horizontales (1.91:1), hasta 20 imágenes por post. Video corto: Hasta 60 segundos, en formato vertical, se recomienda (9:16).

Hasta 60 segundos, en formato vertical, se recomienda (9:16). Foto única/carrusel Cuadrada (1:1) 320×320 1080×1080

(1:1) 320×320 1080×1080 Foto única/carrusel Vertic al (4:5) 320×400 1080×1350

al (4:5) 320×400 1080×1350 Foto única/carrusel Horizontal (1.91:1) 320×167 1080×566

(1.91:1) 320×167 1080×566 Video: 4:5 (vertical, 1080×1350 px) , 1:1 (cuadrado, 1080×1080 px) o 1.91:1 (horizontal, 1080×608 px).

Reels

Videos con una duración de entre 3 segundos y 20 minutos

Video Reel Vertical (9:16) 720×1280 1080×1920

(9:16) 720×1280 1080×1920 Video Reel Cuadrada (1:1) 600×600 1080×1080

Stories

15 segundos por clip, hasta 60 con enlaces.

Foto/Video Vertical (9:16) 640×1136 1080×1920

Formatos usados

Los formatos de archivo permitidos son los siguientes:

Formatos de imagen

JPEG, .jpg, .jpeg, Recomendado para fotos; soporta compresión.

PNG, .png, Ideal para gráficos con transparencias.

WebP, .webp, Máxima eficiencia; comprimido sin pérdida.

HEIF/HEIC, .heif, .heic, Solo iOS; convierte automáticamente.

GIF, .gif, Animados hasta15 MB

.

Formatos de video

MP4, .mp4, H.264 (video), AAC (audio), 60 seg (Feed), 180 seg (Reels), 4 GB, Recomendado para todos.

MOV, .mov, H.264, Igual, 4 GB, Nativo iOS; se convierte a MP4.

AVI, MKV, .avi, .mkv

Cómo crear contenidos para Instagram desde Linux

Debemos tener en cuenta que Instagram está pensada para ser usada principalmente en teléfonos por lo que la experiencia web es bastante restringida, aunque existen como veremos, extensiones que pueden ampliar funciones.

Extensiones para usar Instagram en el navegador

Google Chrome y derivados

Esto incluye entre otros a Brave, Edge, Opera y Vivaldi.

INSSIST

Inssist es un complemento para navegadores basados en Chrome que brinda una experiencia enriquecida a la interfaz web de Instagram.

Tiene una versión de pago pero la gratuita es más que suficiente para la mayoría de nosotros.

Las funciones de la versión gratuita son:

Publicar historiass.

Guardar y repostear post.

Controles de reproducción de videos.

Bloqueo de bots y publicidad.

Programador de post.

Plantillas de mensajes privados.

Visualización en modo móvil

InLoad

Permite acceder a la versión móvil del sitio de Instagram para publicar fotos, videos, carruseles programando el momento de la publicación. Tamibén enviar mensajes directos.

Mozilla Firefox

Firefox no tiene algo parecido a Inssist, aunque si varias extensiones para navegar en forma anónima y descargar contenidos de instagram.

Software

Openshot

Cómo dije más arriba, mi opción para la creación de contenidos en video para Instagram es OpenShot. OpenShot tiene la ventaja de que trae predefinidos varios ajuestes para guardar en formatos compatibles con Instagram. Cuando terminemos la edición del vídeo solo tenemos que ir a Archivo Exportar proyecto

Perfil: Web

Objetivo: Instagram

Y podemos ptar por alguno de estos perfiles de video que combinan orientación, resolución y cuadros por segundo.

FHD 1080p 30 fps (1920×1080)

Horizontal (16:9)

Máxima calidad estándar.

30 fps = movimiento más fluido.

Este formato es Ideal para videos horizontales en feed o reels grabados en horizontal.

FHD PAL 1080p 25 fps (1920×1080)

Horizontal (16:9)

25 fps (estándar europeo PAL).

Movimiento apenas menos fluido que 30 fps.

Si el material de origen está a 25 fps evita la necesidad de la conversión.

FHD Vertical 1080p 25 fps (1080×1920)

Vertical (9:16)

Calidad alta para reels/stories.

25 fps.

Una buena opción si el material original fue grabado a 25 fps.

FHD Vertical 1080p 30 fps (1080×1920)

Vertical (9:16)

El formato más recomendado para Instagram.

Más fluido.

Bueno para reels, stories y shorts.

Entre los formatos HD que tienen menos peso y menos calidad están:

HD 720p 25 fps (1280×720)

Orientación horizontal.

Archivos livianos

Ideal para subir desde móviles con poca capacidad o para subir usando planes de datos.

HD 720p 30 fps (1280×720)

Orientación horizontal.

Genera videos más fluidos que el anterior.

HD Vertical 720p 25 fps (720×1280)

Orientación vertical

Poco peso

Es útil para stories/reels donde que sea liviano es más importante que cómo se ve.

HD Vertical 720p 30 fps (720×1280)

Orientación vertical.

Peso liviano.

Movimiento fluido.

Produce un equilibrio razonable entre calidad y peso.

El Gimp

El programa de manipulación de imágenes más famoso de código abierto es ideal para crear imágenes y reels. Solo tenemos que ajustar las medidas con los valores indicados y en el caso de querer crear reels guardarlas con nombres sucesivos.